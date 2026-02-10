ETV Bharat / bharat

International Epilepsy Day 2026: पूरी तरह उलब्ध है मिर्गी का इलाज, जानिए दौरे के समय क्या दें फर्स्ट एड

दिल्ली सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्मयूमन बिहेवियर एवं एलाइड साइंसेज के पूर्व निदेशक डॉ. निमेष जी देसाई का कहना है कि एपिलेप्सी की बीमारी वैसे तो आनुवांशिक होती है. लेकिन, कई बार मेंटल स्ट्रेस, दिमाग में चोट लगने और ब्रेन स्ट्रोक होने से भी मिर्गी की समस्या शुरू हो जाती है.

नई दिल्लीः हर साल 10 फरवरी तक को अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी डे मनाया जाता है. इसे अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी कहते हैं. इस दिन मिर्गी की बीमारी के बारे में जागरुकता फैलाने और मरीजों के इलाज के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है. मिर्गी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में से एक है.

उन्होंने बताया कि किसी हादसे को देखकर भी कभी किसी को मिर्गी की समस्या हो सकती है लेकिन, अगर वह क्षणिक है तो उसे बीमारी नहीं माना जा सकता वह उस समय के लिए मिर्गी का लक्षण हो सकता है. डॉ. देसाई ने बताया कि मेडिकल साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली है लेकिन, आज भी मिर्गी की बीमारी को लेकर डर, अफवाहें और सामाजिक लोक लिहाज के डर, अफवाहों से बचने के कारण लाखों लोग इलाज के योग्य होने के बावजूद भी सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं. इस भ्रांति को खत्म करने की जरूरत है. डॉ देसाई ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के युग में लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ा है इससे यह समस्या बढ़ रही है. लेकिन, जागरुकता के साथ इसको बढ़ने से रोका जा सकता है.



क्या है मिर्गी की बीमारी

डॉ निमेष देसाई ने बताया कि,

"मिर्गी दिमाग में होने वाली असमान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होती है. इस दौरान व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं. जिनमें शरीर झटकना, कुछ देर के लिए होश खो देना या आंखों का ऊपर की ओर चढ़ जाना शामिल है. डॉ. देसाई ने बताया कि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है."





पूरी तरह से उपलब्ध है मिर्गी का इलाज, खत्म हो जाती है बीमारी

डॉ देसाई ने बताया कि किसी भी तरह की मिर्गी की बीमारी चाहे वह आनुवांशिक हो या किसी भी परिस्थिति के कारण हुई हो उसका पूरी तरह से इलाज संभव है. समय पर इलाज मिलने पर बीमारी बढ़ती भी नहीं है और कुछ समय तक इलाज चलने के बाद पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है. उन्होंने बताया कि मिर्गी की बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं होती है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग की तरह नहीं फैलती है. इस बीमारी से व्यक्ति की बुद्धि, समझ या क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है. अधिकतर मरीज पूरी तरह से ठीक होकर सामान्य जीवन जीते हैं.



मिर्गी के कारण

आनुवांशिक कारण

दिमाग में संक्रमण

ट्यूमर या स्ट्रोक होने से

सिर में गंभीर चोट लगने से

तेज बुखार, लो ब्लड शुगर से

नींद की कमी के कारण

बहुत ज्यादा तनाव के कारण

तेज चमकती रोशनी के कारण

स्क्रीन टाइम अधिक होने से

दिल्ली में मिर्गी के इलाज की व्यवस्था

डॉ. देसाई ने बताया कि दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, इहबास, दीन दयाल उपाध्याय, बाबा साहब डा. अंबेडर अस्पताल रोहिणी, बाबू जगजीवन राम अस्पताल सहित लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में और जिला स्तर पर बनाए गए सेंटरों पर भी इसका इलाज उपलब्ध है. साथ ही सरकार के नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में भी मिर्गी की बीमारी को शामिल किया गया है. सामान्य और सस्ती दवाइयों के सेवन से मिर्गी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. डॉ देसाई ने बताया कि आमतौर पर मानें तो मिर्गी मष्तिस्क की बीमारी मानी जाती है लेकिन, मन और मष्तिस्क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए इसका इलाज मनोचिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों के द्वारा होता है.



मिर्गी दौरे के समय क्या दें फर्स्ट एड

किसी भी व्यक्ति को दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं.

व्यक्ति को एक करवट से लिटा दें.

गले या गर्दन के टाइट कपड़े ढीले कर दें.

दौरा एक दो मिनट में शांत हो जाता है.

दौरा पड़ने पर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

अगर थोड़े समय में बार-बार दौरे पड़ें

दौरा पांच मिनट से ज्यादा चले

व्यक्ति को पहली बार दौरा पड़ा हो.

