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इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी: बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और बीमारियों के बीच 'जैव विविधता' ही दुनिया के लिए उम्मीद की किरण

अपनी बालकनी, ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, किचन या यहां तक कि बाथरूम में भी छोटे-छोटे पौधे लगाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है. (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार किया गया है. इसमें करीब 50 अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं. यहां केवल पेड़ ही नहीं बल्कि मिट्टी और पौधों के आसपास मौजूद सूक्ष्म जीवों का भी प्राकृतिक तंत्र विकसित किया गया है. इस छोटे से क्षेत्र का प्रभाव बेहद सकारात्मक देखने को मिला. प्रोफेसर साहू ने मशीन से तापमान मापते हुए बताया कि जहां बाहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, वहीं इस हरित क्षेत्र के अंदर तापमान लगभग 31 डिग्री तक दर्ज किया गया. इसी तरह बाहर दिल्ली का AQI 150 से 200 के ऊपर पहुंच रहा था, जबकि इस हरित क्षेत्र के अंदर AQI 38 से 40 के बीच रहा. उन्होंने कहा कि यह साफ संकेत है कि अगर शहरों में छोटे-छोटे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विकसित किए जाएं तो गर्मी और प्रदूषण दोनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

प्रोफेसर दीनबंधु साहू के मुताबिक, लोग अक्सर जैव विविधता को केवल पेड़-पौधों तक सीमित समझते हैं, जबकि इसका दायरा बहुत बड़ा है. जैव विविधता में पेड़-पौधे, जानवर, पक्षी, कीट, बैक्टीरिया, वायरस और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव सभी शामिल होते हैं. यह सभी मिलकर पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखते हैं. उन्होंने बताया कि कई सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्यावरण और मानव जीवन के लिए उनकी भूमिका बहुत जरूरी होती है. मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने से लेकर हवा को शुद्ध करने तक हर जीव का अपना योगदान है. अगर जैव विविधता खत्म होती है तो इंसानों के लिए जीवन भी कठिन हो जाएगा. पिछले कुछ वर्षों में नई-नई बीमारियों का तेजी से फैलना भी कहीं न कहीं प्रकृति के असंतुलन का परिणाम है.

'जैव विविधता' ही दुनिया के लिए उम्मीद- दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीनबंधु साहू को सुनिए (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने कहा कि जैव विविधता केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे घर, शहर, मानसिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है. उन्होंने बताया कि अगर शहरों में छोटे-छोटे बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जाएं और लोग अपने घरों में अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाएं तो इससे तापमान कम करने, हवा को साफ रखने और लोगों को मानसिक शांति देने में बड़ी मदद मिल सकती है.

नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और नई-नई बीमारियों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे दौर में 22 मई को मनाया जाने वाला 'इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' केवल एक अंतरराष्ट्रीय दिवस नहीं, बल्कि धरती और मानव जीवन को बचाने का संदेश बन गया है. इस वर्ष की थीम 'Acting Locally for Global Impact' है, यानी स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे प्रयास भी वैश्विक बदलाव ला सकते हैं.

हर घर में बन सकता है छोटा हरित क्षेत्र

जैव विविधता केवल पार्कों और बगीचों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसे घरों और ऑफिस के अंदर भी बढ़ावा देना जरूरी है. आज शहरों में अधिकतर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अगर वह अपनी बालकनी, ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, किचन या यहां तक कि बाथरूम में भी छोटे-छोटे पौधे लगाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

''मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और एरिका पाम जैसे पौधे हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ मानसिक शांति भी देते हैं. पौधों के साथ समय बिताना केवल एक शौक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. पेड़-पौधों के बीच रहने से तनाव कम होता है और शरीर तथा मन दोनों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.'' - प्रो. दीनबंधु साहू, विभागाध्यक्ष, बॉटनी विभाग, DU

सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं, सही प्रजाति चुनना जरूरी

केवल बड़ी संख्या में पेड़ लगा देना ही जैव विविधता नहीं कहलाता. अगर लाखों की संख्या में एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिए जाएं तो उसका लाभ सीमित रह जाता है. अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर पौधे की अपनी अलग भूमिका होती है. कुछ पौधे हवा को साफ करते हैं, कुछ तापमान नियंत्रित करते हैं और कुछ पक्षियों एवं अन्य जीवों के लिए आश्रय का काम करते हैं.

घर के अंदर ठंडक बढ़ाने वाले पौधे (ETV Bharat)

प्रो. दीनबंधु ने बताया कि पेड़ों का चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए. उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिल्ली में पाए जाने वाले “सेमल” के पेड़ का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब इसके फल फटते हैं तो वातावरण में रुई जैसी सामग्री फैल जाती है, जिससे लोगों की आंखों और नाक में परेशानी होती है. ऐसे पेड़ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इसलिए ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो लोगों के लिए सुरक्षित और उपयोगी हों.

अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर पौधे की अपनी अलग भूमिका होती है. (ETV Bharat)

जैव विविधता और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध

प्रकृति का संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी है. अगर किसी क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के फूल और पौधे हों तो वहां रहने वाले लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मकता महसूस होती है. आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं. ऐसे में पौधों और हरियाली के बीच समय बिताना एक “हीलिंग अप्रोच” की तरह काम कर सकता है. यही वजह है कि दुनिया भर में अब नेचर थेरेपी और ग्रीन स्पेस को बढ़ावा दिया जा रहा है.

प्रो.दीनबंधु साहू, विभागाध्यक्ष, बॉटनी विभाग, DU (ETV Bharat)

प्रकृति आधारित समाधान ही भविष्य का रास्ता

आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रही है. ऐसे में प्रकृति आधारित समाधान ही सबसे प्रभावी और टिकाऊ रास्ता साबित हो सकते हैं. प्रोफेसर साहू ने बताया कि मेरे कार्यालय में बिना एयर कंडीशनर के भी तापमान लगभग 31 डिग्री है, जबकि बाहर 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. इसका मुख्य कारण कमरे के अंदर और आसपास लगाए गए विभिन्न प्रकार के पौधे हैं. अगर हर व्यक्ति अपने घर, स्कूल, ऑफिस और आसपास के इलाकों में छोटे स्तर पर भी हरियाली बढ़ाने का प्रयास करे तो इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

तापमान कम करने वाले प्रमुख पेड़ (ETV Bharat)

जागरूकता ही सबसे बड़ा कदम

इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी केवल एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने का अवसर है. आज जरूरत इस बात की है कि लोग जैव विविधता को केवल जंगलों तक सीमित न समझें बल्कि अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं. छोटे-छोटे गमलों में पौधे लगाना, अलग-अलग प्रजातियों को बचाना, स्थानीय पेड़ों को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाना ही आने वाले समय में शहरों को रहने योग्य बना सकता है.

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