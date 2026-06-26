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अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस: नशे ने उजाड़े परिवार, चंडीगढ़ PGI बना सहारा, मुफ्त में हो रहा मरीजों का इलाज

चंडीगढ़: नशे का कारोबार अब सिर्फ पुलिस की केस डायरी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये हजारों परिवारों की बर्बादी, युवाओं के बिखरते भविष्य और समाज की संवेदनहीनता की कहानी बन चुका है. हर घटना ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ये जहर युवाओं तक पहुंच कैसे रहा है? इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? फरीदाबाद और करनाल की घटनाएं पढ़कर शायद आप भी ये सब सोचने को मजबूर हो जाएंगे.

फरीदाबाद में पत्नी का सौदा: फरीदाबाद में नशे की लत को पूरा करने के लिए पति ने अपनी पत्नी का एक लाख रुपये में सौदा कर दिया. विरोध करने पर पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पत्नी के मुताबित नशे की लत के पूरा करने के लिए उसके पति ने उसके गहने तक बेच दिए. कुछ नहीं बचा तो उसका सौदा कर दिया. शिकायत दर्ज करने जब पत्नी थाने पहुंची, तो पुलिस ने ये कहकर लौटा दिया कि ये पारिवारिक मामला है. जब मीडिया ने दबाब बनाया, तब जाकर पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कहते नजर आए.

नशे की लत को पूरा करने के लिए भाई की हत्या: करनाल में नशे की लत को पूरा करने के लिए युवक ने सगे भाई की हत्या कर दी. भाई ने पैसे देने से इंकार किया तो आरोपी ने गले पर कांच की बोतल से ताबड़तोड़ हमला किया. जिससे उसके भाई की मौत हो गई. फरीदाबाद और करनाल की ये घटनाएं एक ऐसे खतरे की चेतावनी हैं, जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर हमला कर रही हैं. सवाल अब ये है कि ड्रग्स पर लगाम कैसे लगाई जाए. जिन्हें इसकी लत लग जाती है, क्या उनका इलाज संभव है?

ईटीवी भारत का 'भारत अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान: ईटीवी भारत अपने 'भारत अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और नशे की समस्या की व्यापकता को गहराई से दर्शा रहा है. हिमाचल प्रदेश से केरल, बिहार से महाराष्ट्र, असम से मध्य प्रदेश तक, कई राज्यों में किए गए जमीनी शोध से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि हमें अब जागने की जरूरत है. आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 37 करोड़ लोग किसी ना किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं. इससे होने वाला आर्थिक नुकसान करोड़ों रुपये में है. जब परिवार में कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, तो परिवार को उसे बचाने और उसकी लत का खर्च उठाने के लिए अपनी संपत्ति और गहने बेचने पड़ते हैं.

अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस: आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है. ड्रग्स पर लगाम लगाने समेत नशे की लत को छुड़वाने समेत कई मुद्दों पर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ पीजीआई की नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी नायक से बातचीत की.

चंडीगढ़ पीजीआई का ड्रग डी-एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर: डॉक्टर शालिनी नायक ने बताया कि "चंडीगढ़ पीजीआई का ड्रग डी-एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर (DDTC) नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है. वर्ष 1978 में एक छोटे से साप्ताहिक क्लिनिक के रूप में शुरू हुआ ये केंद्र आज देश के प्रमुख नशामुक्ति और उपचार संस्थानों में शामिल है. नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है. लंबे समय तक नशीले पदार्थों का सेवन मानसिक बीमारियों, गंभीर शारीरिक समस्याओं और कई बार अपराध की ओर भी धकेल सकता है."