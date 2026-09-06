ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

सिंडिकेट का मुख्य संचालक राहुल यादव मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है.

CYBER ​​SYNDICATE IN HALDWANI
नैनीताल पुलिस ऑपरेशन हॉटस्पॉट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 7:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: नैनीताल पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत मुखानी पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने लक्ष्मण विहार कॉलोनी में छापेमारी की. छापेमारी में अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के मुख्य सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि-विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया. पुलिस के मुताबिक गिरोह म्यूल बैंक खातों और अनधिकृत ऐप के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन में शामिल था. आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई है.

ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत बड़ी सफलता: नैनीताल जिले में साइबर अपराधियों और म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुखानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो म्यूल बैंक खातों और अनधिकृत ऐप के जरिए करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन को अंजाम दे रहा था. पुलिस के मुताबिक, 5 और 6 सितंबर की रात लक्ष्मण विहार कॉलोनी में एक मकान पर मुखानी पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना राहुल यादव समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि-विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है.

नैनीताल पुलिस ऑपरेशन हॉटस्पॉट (ETV Bharat)

एमपी का है सिंडिकेट सरगना: पुलिस के अनुसार, गिरोह का मुख्य संचालक राहुल यादव मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है. आरोप है कि वह बाइनेंस ऐप के जरिए नकदी से USDT यानी क्रिप्टोकरेंसी खरीदता था. इसके बाद टेलीग्राम के जरिए हासिल किए गए अनधिकृत UMASTER ऐप पर प्रतिदिन करीब चार से पांच लाख रुपये मूल्य की USDT बेची जाती थी. इसमें आरोपियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफे और बोनस का लालच दिया जाता था.

म्यूल बैंक खातों से संचालित होता नेटवर्क: गिरोह का दूसरा बड़ा नेटवर्क म्यूल बैंक खातों के जरिए संचालित होता था. आरोपियों पर स्थानीय युवाओं को कमीशन का लालच देकर लोगों के बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक हासिल करने का आरोप है. इन खातों में आने वाली रकम को एटीएम से नकद निकाला जाता था. अधिक नकदी होने पर मशीन के जरिए दूसरे बैंक खातों में जमा या ट्रांसफर किया जाता था. पुलिस का दावा है कि पिछले करीब चार महीनों में यह गिरोह पांच करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी से जुड़े लेनदेन कर चुका है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक लाख 18 हजार 800 रुपये की नकदी, डेल लैपटॉप, एप्पल आईपैड, 11 स्मार्ट मोबाइल फोन, 24 विभिन्न बैंकों के सक्रिय एटीएम और डेबिट कार्ड, 12 एक्टिव सिम कार्ड, छह चेकबुक, चार पासबुक और 16 बैंक जमा व सीडीएम पर्चियां बरामद की हैं.

सिंडिकेट के दो लोग अभी भी फरार: मामले में मुखानी थाने में आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D) और BNS की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. घटना में अन्य दो आरोपी फरार चल रहे है. जिनकी तलाश में टीम जुटी हुई है. नैनीताल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम, पासबुक या चेकबुक किसी अन्य व्यक्ति को न दें. साइबर ठगी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम : राहुल यादव (30 वर्ष) — इंदौर, मध्य प्रदेश, गैंग लीडर/मुख्य संचालक, हर्षित कुमार (26 वर्ष) मुखानी, नैनीताल, एटीएम से निकासी और CDM जमा, कमल गोस्वामी (21 वर्ष) मुक्तेश्वर, नैनीताल, म्यूल खाते उपलब्ध कराता था, साहिल कुमार (21 वर्ष) — बागेश्वर, हाल दमुवाढुंगा
म्यूल खाते उपलब्ध कराता था. इसके साथ ही मौ. अयान (20 वर्ष) — भोजपुर, मुरादाबाद, इन्वेस्टर, मौ. शुभान (24 वर्ष) सम्भल, उत्तर प्रदेश
इन्वेस्टर को भी गिरफ्तार किया गया है.

पढे़ं- साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी STF, म्यूल अकाउंट गिरोह पर कसा कानूनी शिकंजा

पढे़ं- म्यूल खातों का प्रयोग कर करोड़ों की ठगी, एसटीएफ ने दो एजेंटों को किया अरेस्ट

पढे़ं- लोगों का म्यूल खाता खोलकर करते थे साइबर ठगी, एसटीएफ ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

TAGGED:

नैनीताल पुलिस ऑपरेशन हॉटस्पॉट
म्यूल बैंक खातों से धोखाधड़ी
हल्द्वानी में साइबर सिंडिकेट
CYBER ​​SYNDICATE IN HALDWANI
CYBER ​​SYNDICATE IN HALDWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.