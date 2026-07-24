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विश्व के 87 देशों की ऑब्जर्वेशन व्यवस्था का अध्ययन, चुनाव प्रेक्षकों की भूमिका पर तैयार होगी रिपोर्ट

" अन्य देशों में इलेक्टोरल ऑब्जर्वेशन को लेकर क्या व्यवस्था है, इसका परीक्षण और अध्ययन किया गया है. इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया में प्रेक्षकों को की जो भूमिका होती है, उसके महत्व को लेकर भी विस्तार से चर्चा किया गया. ताकि, पूरी दुनिया को बता सके कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव होते हैं, उस दौरान ऑब्जर्वर्स का दायित्व क्या होता है? उसे किस तरह से निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा मिलता है? इन बातों पर चर्चा करने के साथ ही इसका डॉक्यूमेंटेशन किए जाने के लिए इस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. "- विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड

जिसमें जिला स्तर पर सामान्य ऑब्जर्वर होने के साथ ही पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाते हैं. इन तीनों ऑब्जर्वर स्पीच चुनाव में अलग-अलग जिम्मेदारी होती है. ताकि, चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराया जा सके. यही वजह है कि चुनाव में ऑब्जर्वर की भूमिका को लेकर अध्ययन किया जा रहा है. ताकि, इसकी व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके.

चुनाव ऑब्जर्वर्स की होती है अहम भूमिका: बता दें कि किसी भी इलेक्शन में चुनाव ऑब्जर्वर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. क्योंकि, ये ऑब्जर्व्स चुनाव प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखते हैं. ताकि, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके. विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखे जाने को लेकर 3 तरह के ऑब्जर्वर्स जिलों में तैनात किए जाते हैं.

दरअसल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तमाम देशों में मौजूद चुनाव ऑब्जरवेशन की व्यवस्था का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है. जिस पर चर्चा किए जाने को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस कांफ्रेंस में संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, आयरलैंड, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, हंगरी, नेपाल के चुनाव प्रबंधन इकाईयों प्रतिनिधियों, देश के 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद समेत तमाम विभागों के करीब 400 लोगों ने वर्चुअल और फिजिकली प्रतिभाग किया.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड की ओर से आयोजित किया गया था. जिसका विषय 'मॉडल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्टोरल ऑब्जर्वर' था. इस कांफ्रेंस के दौरान चुनाव के दौरान चुनाव प्रेक्षकों की भूमिका पर चर्चा किया गया. ताकि, निर्वाचन प्रेक्षक (Electoral Observers) से संबंधित कार्यप्रणाली की समीक्षा कर उसे और ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके.

इस अलावा उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखंड की कोशिश है कि इस संबंध में एक अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार किया जाए. जिसे भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा. इस कांफ्रेंस में देश के तमाम संस्थाओं की ओर से वर्चुअल और फिजिकल प्रतिभाग किया गया है. विश्व के तमाम देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वहन किया जाता है, जिसके जरिए जनता की ओर से सरकारों का चयन किया जाता है.

87 देशों के ऑब्जरवेशन व्यवस्था का किया गया अध्ययन: अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्व के 87 देशों के ऑब्जरवेशन व्यवस्था का अध्ययन किया गया है. साथ ही 15 देश के ऑब्जरवेशन व्यवस्था की विस्तृत अध्ययन किया गया है. ऐसे में इन 15 देश के ऑब्जरवेशन व्यवस्था को अध्ययन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. ऐसे में अगले दो महीने के भीतर अध्ययन रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा और दिसंबर महीने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाएगा.

देहरादून में अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

साथ ही बताया कि उन्होंने तमाम देशों के ऑब्जरवेशन व्यवस्था के अध्ययन में पाया कि बहुत सारे देशों में चुनाव के दौरान ऑब्जरवेशन के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है. बल्कि, ऑब्जर्वेशन में आम लोगों की भी भूमिका होती है. जिसमें सिविल सोसाइटी, एनजीओ, स्टूडेंट, एकेडमिक प्रोफेसर, ज्यूडिशल ऑफीसर्स शामिल है. कई देशों में कमीशन बनाया जाता है. जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समिति के रूप में चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करता है.

इसके अलावा कुछ देशों में चुनाव ऑब्जरवेशन के लिए टेक्नोलॉजी के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें वेब कास्टिंग और तमाम तरह के एप्लीकेशन शामिल हैं. ऐसे में तमाम देशों मैं मौजूद चुनाव ऑब्जरवेशन की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है. ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार किए जाते अध्ययन रिपोर्ट में अन्य देशों के बेस्ट प्रैक्टिस को भी शामिल किया जा रहा है.

फेक वीडियो और फोटोग्राफ्स की पहचान, मिस इनफॉरमेशन से लोगों को बचाने पर जोर: वहीं, कांफ्रेंस के दौरान स्टेट पुलिस ट्रेनिंग के आईजी अनंत शंकर ताकवले ने चुनाव के दौरान टेक्निकल ऑब्जर्वर पर भी जोर दिया. कॉन्फ्रेंस के बाद ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आईजी अनंत शंकर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हमें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए. ताकि, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो मैनिपुलेशन और मिस इनफॉरमेशन का प्रयास होता है. उससे संबंधित प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए.

इससे फेक वीडियो और फेक फोटोग्राफ्स की पहचान कर सकेंगे. साथ ही मिस इनफॉरमेशन से लोगों को बचाया जा सके. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से बचने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं. ऐसे में किसी भी मैसेज फोटो को फॉरवर्ड करने से पहले यह जरूर सोचें कि यह रियल है या फिर फेक है. वहीं, कॉन्फ्रेंस में भारत समेत तमाम देशों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, रिसर्च स्कॉलर्स एवं छात्र-छात्राएं शामिल रहे.

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