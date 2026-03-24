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तेजी से पिघल रहे हिंदूकुश हिमालय के ग्लेशियर, 25 सालों में दोगुनी हुई रफ्तार, जानिये इसकी वजह

देहरादून: हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर तेज रफ्तार से पिघल रहे हैं. साल 2000 के बाद से बर्फ के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है. इससे संबंधित रिपोर्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) ने 21 मार्च 2026 को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स के अवसर पर जारी की. नेपाल के काठमांडू में स्थित आईसीआईएमओडी ने एचकेएच ग्लेशियर आउटलुक 2026 जारी किया है. जिसमें 50 सालों के हिमालयी ग्लेशियर की निगरानी कर ये दावा किया गया है कि साल 1975 से अभी तक कुल 27 मीटर मोटी बर्फ पिघल चुकी है.

ये रिपोर्ट करीब 20 अरब लोगों के लिए एक अलार्म है. बहने वाली नदियों के ग्लेशियर पिघलने के पानी पर निर्भर हैं. इन्हें 'एशिया के पानी का टावर' कहा जाता है. दरअसल, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ध्रुवों के बाहर सबसे अधिक ग्लेशियर हैं. यहां कठिन 63,700 से ज्यादा छोटे- बड़े ग्लेशियर हैं, जो करीब 55,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं. ये ग्लेशियर एशिया की कम से कम दस बड़ी नदियों का स्रोत हैं. इन नदियों का पानी करीब 20 अरब लोगों के खाने, पानी, बिजली और आजीविका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समस्या ये है कि इस ग्लेशियर क्षेत्र का 78 फीसदी हिस्सा 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर है. जहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जा रहा है.

आईसीआईएमओडी के डायरेक्टर जनरल पेमा ग्यामत्शो के अनुसार, ये कोई दूर की समस्या नहीं है बल्कि ये अभी हो रही संकट है. हर गर्मी और मानसून में नई आपदाएं आ रही हैं. इस सदी में बर्फ के नुकसान की गति दोगुनी हो गई है, जो एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. पानी की अनिश्चितता से लेकर विनाशकारी बाढ़ तक के प्रभाव तेज हो रहे हैं. यह क्रायोस्फीयर (बर्फीले क्षेत्र) के लिए महत्वपूर्ण दशक है. लिहाजा, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी. इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे. उन्होंने बताया अध्ययन से पता चला है कि साल 1990 से 2020 के बीच करीब 12 फीसदी इस पूरे क्षेत्र में ग्लेशियरों का कुल क्षेत्रफल करीब 12 प्रतिशत घटा है, जबकि बर्फ का भंडार करीब नौ फीसदी कम हो गया है.

आईसीआईएमओडी के रिमोट सेंसिंग विश्लेषक और ग्लेशियर गतिशीलता रिपोर्ट के मुख्य लेखक सुदन बिकाश महर्जन ने कहा सबसे बड़ा खतरा छोटे ग्लेशियरों से है. अध्ययन में पाया गया कि 1990 से 2020 के बीच एचकेएच के ग्लेशियरों का 12 फीसदी क्षेत्र कम हुआ, लेकिन नुकसान छोटे ग्लेशियरों में सबसे ज्यादा है जो 0.5 वर्ग किलोमीटर से छोटे ग्लेशियर है. ये छोटे ग्लेशियर अन्य ग्लेशियर के मुकाबले तेजी से पिघल रहे हैं. जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय पानी की कमी हो सकती है. ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं.

चुनौती इसलिए अधिक है क्योंकि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के तीन-चौथाई ग्लेशियर इसी छोटे आकार के हैं. एचकेएच ग्लेशियर आउटलुक 2026 रिपोर्ट 38 निगरानी वाले ग्लेशियरों के डेटा पर आधारित है. इससे पता चलता है कि 2000 के बाद बर्फ पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है. साफ है कि हिमालय के कुछ ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ने को स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन एक बड़ी कमी है कि इन 38 में से सिर्फ सात ही वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस (डब्ल्यूजीएमएस) के वैश्विक मानकों पर खरे उतरते हैं, जबकि कराकोरम, सिक्किम, जंस्कार और भूटान जैसे बड़े ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में निगरानी न के बराबर है.