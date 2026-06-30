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अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस आज, अंतरिक्ष के प्राचीनतम पत्थरों से पृथ्वी के सुरक्षा तक का जानिये रहस्य

30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस. ( फोटो - खगोलविद अमर पाल )

ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पूर्ण ग्रह नहीं माना जा सकता, इसलिए इन्हें 'लघु ग्रह' भी कहा जाता है. ये ज्यादातर अनियमित आकार के होते हैं और इनमें कोई वायुमंडल नहीं होता. क्षुद्रग्रहों का निर्माण भी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं. ये इतने बड़े नहीं हो सके कि एक पूर्ण ग्रह का रूप ले सकें.

वही सामग्री बाद में क्षुद्रग्रहों के रूप में सूर्य की परिक्रमा करने लगी. और इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है. अब तक सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्रग्रह सेरेस (Ceres) है, जिसे अब बौना ग्रह माना जाता है. या कुछ यूं कहें कि क्षुद्रग्रह (Asteroids) सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे, बड़े चट्टानी और धातु से बने पिंड होते हैं.

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि क्षुद्रग्रह (Asteroid) सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी या धात्विक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं. ये लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के समय बची हुई सामग्री के अवशेष हैं. जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब बहुत-सी चट्टान और धातुयुक्त सामग्री ग्रहों का हिस्सा नहीं बन पाई.

इस दिन तमाम वैज्ञानिक संस्थान, अंतरिक्ष एजेंसियां और विज्ञान संचारक लोगों को बताते हैं कि कैसे क्षुद्रग्रहों की खोज, निगरानी और अध्ययन किया जाता है. 30 जून की तारीख 1908 की तुंगुस्का घटना की याद में चुनी गई. उस घटना में साइबेरिया के ऊपर वायुमंडल में एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिससे लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जंगल प्रभावित हुआ था.

खगोलविद ने बताया कि एस्टेरॉयड डे यानी अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एक वैश्विक विज्ञान जागरूकता अभियान है. इसका उद्देश्य यह समझाना है कि अंतरिक्ष में मौजूद क्षुद्रग्रह हमारे लिए केवल खतरा नहीं हैं, बल्कि ये सौरमंडल के इतिहास को समझने की कुंजी भी हैं.

एस्टेरॉयड डे यानी अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एक वैश्विक विज्ञान जागरूकता अभियान. (फोटो - खगोलविद अमर पाल)

उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2016 में 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया था. इसका संबंध 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई तुंगुस्का घटना की स्मृति से है.

उन्होंने बताया कि हर वर्ष 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस (International Asteroid जो Day) मनाया जाता है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, खगोल प्रेमियों और सामान्य जनमानस सहित तमाम अन्य लोगों को क्षुद्रग्रहों के वैज्ञानिक महत्व, पृथ्वी के लिए संभावित खतरे और ग्रह सुरक्षा (Planetary Defense) के प्रयासों के बारे में जागरूक करना है.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने इस संबंध में बताया है कि ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में असंख्य छोटे-बड़े खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं. इनमें क्षुद्रग्रह (Asteroids) वैज्ञानिकों के लिए केवल अंतरिक्ष में घूमती हुईं चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सौरमंडल के जन्म के समय बची हुई प्राचीन सामग्री के “कॉस्मिक रिकॉर्ड” हैं.

गोरखपुर: आज 30 जून है. इस दिन को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जोकि वैज्ञानिक जागरूकता और पृथ्वी सुरक्षा का वैश्विक अभियान होता है.

सौर मंडल में अधिकतर क्षुद्रग्रह एक विशाल पट्टी में पाए जाते हैं, जो मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) ग्रहों के बीच स्थित हैं. इनका आकार धूल के कणों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास तक का हो सकता है. ये मुख्य रूप से चट्टान, मिट्टी और निकल-लोहे जैसी धातुओं से बने होते हैं.

कहां पाए जाते हैं एस्टेरॉयड?

खगोलविद ने बताया कि अधिकतर क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी (Main Asteroid Belt) में पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास वाली कक्षाओं में भी पाए जाते हैं. इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (Near-Earth Objects - NEOs) कहा जाता है. एवं कुछ क्षुद्रग्रह, ग्रहों के साथ एक ही कक्षा साझा करते हैं, जिन्हें ट्रोजन क्षुद्रग्रह कहा जाता है. अगर हम बात करें उल्कापिंड की, तो पाते हैं कि यह क्षुद्रग्रह या धूमकेतु से टूटे छोटे टुकड़े हैं.

क्या सभी एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक होते हैं?

खगोलविद ने बताया कि यह एक बड़ी गलतफहमी है कि हर क्षुद्रग्रह पृथ्वी के लिए खतरा है. अधिकतर क्षुद्रग्रह अपनी सुरक्षित कक्षाओं में घूमते रहते हैं. साथ ही विश्व वैज्ञानिक समुदाय उन क्षुद्रग्रहों पर विशेष नज़र रखते हैं, जिनकी कक्षा पृथ्वी के पास आती है. जैसे कि NASA का Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) ऐसे पिंडों की कक्षाओं का अध्ययन करता है और उनके संभावित खतरे का आंकलन करता है.

साथ ही किसी क्षुद्रग्रह को संभावित रूप से खतरनाक (Potentially Hazardous Asteroid) मानने के लिए उसका आकार और पृथ्वी के पास आने की दूरी दोनों महत्वपूर्ण होते हैं.

क्षुद्रग्रह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

खगोलविद ने बताया कि इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं जैसे कि, पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे को समझाना साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, एवं अंतरिक्ष निगरानी तकनीक के बारे में जानकारी देना और ग्रह सुरक्षा अभियानों के प्रति जागरूकता फैलाना है.

उन्होंने बताया कि क्षुद्रग्रह केवल खतरा नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर प्रारंभिक सौरमंडल की रासायनिक संरचना और ग्रह निर्माण की विशेष जानकारियां भी छिपी होती हैं.

कैसे खोजे जाते हैं एस्टेरॉयड और कौन खोज सकता है?

खगोलविद ने बताया कि क्षुद्रग्रहों की खोज आधुनिक दूरबीनों, अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं और कंप्यूटर आधारित विश्लेषण से की जाती है. जिनसे खगोल वैज्ञानिक समुदाय लगातार आकाश की तस्वीरें लेते हैं और उनमें दिखाई देने वाली चलती हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं. जैसे कि NASA, ESA और इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां तथा दुनिया भर की वेधशालाएं इनकी खोज में लगी हुई हैं. लेकिन आज नागरिक वैज्ञानिक (Citizen Scientists) भी वैज्ञानिक परियोजनाओं के माध्यम से क्षुद्रग्रह खोज में योगदान दे सकते हैं.

अगर भविष्य में कोई बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा?

खगोलविद ने बताया कि यदि ऐसा कुछ अति दूर भविष्य में घटित होता है तो उसके बड़े प्रभाव होंगे, जैसे कि विशाल ऊर्जा मुक्त हो सकती है, एवं बहुत ही भयानक भूकंपीय प्रभाव हो सकते हैं.

साथ ही विशाल मात्रा में वातावरण एवं उन जगहों में धूल और गैस फैल सकती है, और जलवायु पर अति गहरा प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि विश्व वैज्ञानिक समुदाय लगातार निगरानी/ ट्रैकिंग कर रहे हैं और भविष्य के खतरों को कम करने के लिए तमाम प्रकार की तकनीकें भी विकसित करने में लगे हुए हैं कि अगर आगे आने वाले दूर भविष्य में ऐसा कुछ भी घटित हुआ तो कैसे निबट सकते हैं.

खगोलविद ने बताया कि विश्व वैज्ञानिक समुदाय यह भी जान चुके हैं कि अपोफिस एक पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह है. साथ ही पहले इसके संभावित खतरे को लेकर चर्चा भी हुई थी, लेकिन बाद की और भी अधिक पुष्ट वैज्ञानिक गणनाओं से स्पष्ट हुआ कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा. लेकिन 13 अप्रैल 2029 को यह पृथ्वी से एक निश्चित एवं सुरक्षित दूरी से गुजरेगा, इसलिए यह खगोल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक अति महत्वपूर्ण एवं एक विशेष अनोखा अवसर भी साबित होगा.

क्षुद्रग्रह खतरा भी हैं और ज्ञान का खजाना भी. साथ ही यह भी बताया कि कोई भी क्षुद्रग्रह हमें डराने वाली अंतरिक्षीय चट्टानें मात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे सौरमंडल के इतिहास के जीवित प्रमाण हैं, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हमें याद दिलाता है कि, अंतरिक्ष विज्ञान केवल रहस्यों को जानने का माध्यम नहीं, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा और मानव भविष्य की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.