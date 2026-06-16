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उत्तराखंड से इंटरनेशनल हथियार और ड्रग्स तस्कर ईशानप्रीत गिरफ्तार, BSF के छापे के दौरान पंजाब से भागा था

कुख्यात तस्कर ईशानप्रीत BSF के छापे के दौरान भागकर उत्तराखंड के बाजपुर में छिपा था, इसके घर से चाइना मेड हथियार और ड्रग्स मिले थे

ARMS SMUGGLER ISHANPREET ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर ईशानप्रीत सिंह (Photo courtesy: Udham Singh Nagar Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 12:16 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड में अपराधियों, गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है. उत्तराखंड एसटीएफ, पंजाब पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब के वांटेड हथियार और नशा तस्कर ईशानप्रीत सिंह को बाजपुर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर हथियार और ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. बताया जा रहा है कि उसके घर से पहले भारी मात्रा में अवैध हथियार और हेरोइन बरामद की जा चुकी है.

उत्तराखंड से इंटरनेशनल हथियार और ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार: 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्तराखंड एसटीएफ, पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) व उधम सिंह नगर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने सोमवार तड़के बाजपुर के केशवनगर क्षेत्र में छापेमारी कर पंजाब के वांछित हथियार और नशा तस्कर ईशानप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तराखंड में छिपकर रह रहा था.

कुख्यात हथियार और ड्रग्स तस्कर ईशानप्रीत सिंह अरेस्ट: गिरफ्तार आरोपी ईशानप्रीत सिंह (पुत्र जगजीत सिंह) पंजाब के अमृतसर जिले के थाना छेहर्टा क्षेत्र का निवासी है. उसके खिलाफ पंजाब में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का अहम सदस्य माना जाता है.

पिछले महीने बीएसएफ की चेकिंग के दौरान घर से भागा था: एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि 23 मई 2026 को पंजाब के अमृतसर में एएनटीएफ और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया था. इस दौरान पुलिस टीम जब आरोपी के घर पहुंची तो ईशानप्रीत सिंह पुलिस को देखकर मकान की छत से कूदकर फरार हो गया था. हालांकि, तलाशी के दौरान उसके घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए थे.

ईशानप्रीत सिंह के घर से अवैध हथियारों और ड्रग्स का जखीरा मिला था: पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री में 12 अवैध पिस्टल, 20 मैगजीन और लगभग 900 ग्राम हेरोइन शामिल थी. जब्त किए गए हथियारों में तीन बरेटा पिस्टल, तीन जिगाना पिस्टल तथा छह मेड इन चाइना पिस्टल शामिल थीं. इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ मिलने के बाद पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी.

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाता था हथियार और ड्रग्स: जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के पास पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थ पहुंचाए गए थे. इस जानकारी के सामने आने के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया था तथा सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थीं.

उत्तराखंड के बाजपुर में छिपा था कुख्यात तस्कर ईशानप्रीत सिंह: हाल ही में उत्तराखंड एसटीएफ को विश्वसनीय सूचना मिली कि ईशानप्रीत सिंह ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना मिलने के बाद एसटीएफ, पंजाब पुलिस की एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार कर विशेष अभियान चलाया. सोमवार तड़के केशवनगर क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया गया.

पंजाब पुलिस के हवाले किया गया हथियार और ड्रग्स तस्कर: गिरफ्तारी के बाद आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क, आर्थिक स्रोतों और तस्करी से जुड़े अन्य सहयोगियों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. ऑपरेशन प्रहार जारी, नशा और हथियार तस्करों पर एसटीएफ का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है.

एसटीएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर एमपी सिंह ने बताया कि-

हमें सूचना मिली थी कि पंजाब का हथियार और ड्रग्स तस्कर ईशानप्रीत सिंह बाजपुर में छिपा है. ये जानकारी पंजाब पुलिस के साथ शेयर की गई. इसके बाद एसटीएफ, उधम सिंह नगर पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में ईशानप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद जरूरी पूछताछ करके उसे पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है.
- एमपी सिंह, एसटीएफ इंचार्ज, उधम सिंह नगर -

बाजपुर में छिपा था हथियार और ड्रग्स तस्कर: पंजाब में बीएसएफ के छापे के बाद अपने मकान की छत से कूदकर हथियार और ड्रग्स तस्कर ईशानप्रीत सिंह भागकर उत्तराखंड आ गया था. उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में वो नाम बदलकर छिपा हुआ था. लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाया. उत्तराखंड पुलिस को 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ईशानप्रीत सिंह के बारे में खुफिया जानकारी मिली. उत्तराखंड एसटीएफ ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया.

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