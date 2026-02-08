ETV Bharat / bharat

दाल उत्पादन में नंबर 1 बनेगा कर्नाटक: केंद्रीय कृषि मंत्री ने 25 बीज ग्राम और 35 दाल मिलों की घोषणा की

बेंगलुरु में आयोजित 'इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फेयर' के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया.

Shivraj Singh Chouhan in Bengaluru
अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला में शिवराज सिंह चौहान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 8:39 PM IST

बेंगलुरुः केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक में खेती को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. वे बेंगलुरु में आयोजित 'इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फेयर' (अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला) के समापन के अवसर पर बोल रहे थे।

बेंगलुरु के 'त्रिपुरा वासिनी' में आयोजित इस 3-दिवसीय कार्यक्रम में किसानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि कृषि को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला में शिवराज सिंह चौहान. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "एक किसान भाजपा या कांग्रेस को नहीं पहचानता. वह केवल सार्थक काम, उचित दाम और समय पर सहायता चाहता है." उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, किसानों की सेवा करना केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी है. कर्नाटक से मिले पिछले प्रस्तावों, जैसे कि आम, मिर्च और तुअर दाल की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी अनुरोध किया गया, केंद्र ने हमेशा सहायता प्रदान की है.

दालों, बीज ग्राम और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए समर्थन

कर्नाटक के अरहर और तुअर दाल उत्पादन में देश के अग्रणी राज्य होने पर प्रकाश डालते हुए, शिवराज सिंह चौहान ने यहां की उपज की गुणवत्ता की प्रशंसा की. हालांकि, उन्होंने यह भी नोट किया कि राज्य की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है. उन्होंने आश्वासन दिया कि 'दलहन मिशन' के तहत, केंद्र सरकार पैदावार में सुधार के लिए पूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी.

अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला में शिवराज सिंह चौहान. (ETV Bharat)

गुणवत्तापूर्ण बीजों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने राज्य से 'सीड विलेज' (बीज ग्राम) स्थापित करने का आग्रह किया. उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक में 25 बीज ग्राम विकसित किए जाएंगे, जहां किसान स्थानीय स्तर पर ही बीज तैयार करेंगे. बीज उत्पादन और दाल की खेती के मॉडल प्रदर्शन करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन दिया जाएगा.

प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, चौहान ने राज्य में 35 दाल मिलें स्थापित करने में सहायता की घोषणा की. प्रत्येक मिल को केंद्र से 25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. किसान उत्पादक संगठनों, किसान समूहों और निजी खिलाड़ियों को ये इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सकें.

अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला में शिवराज सिंह चौहान. (ETV Bharat)

मिलेट्स और नारियल विकास पर ध्यान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'श्री अन्न' और मिलेट्स को बढ़ावा देने में कर्नाटक ने अहम भूमिका निभाई है, जिसे बाद में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान मिली. उन्होंने मिलेट (बाजरा-ज्वार आदि) उगाने वाले किसानों को निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया. कहा कि यदि आवश्यकता हुई, तो अतिरिक्त योजनाएं भी शुरू की जाएंगी.

नारियल की खेती पर उन्होंने कहा कि पुराने होते बागानों और बीमारियों के प्रकोप ने उत्पादकता को प्रभावित किया है. पुराने पेड़ों को अधिक उपज देने वाली किस्मों से बदलने के लिए एक 'नारियल विकास योजना' शुरू की जाएगी. फसलों की बीमारियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक टीमें भी गठित की गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला में शिवराज सिंह चौहान. (ETV Bharat)

चौहान ने यह भी घोषणा की कि फसल मिशन और ग्रामीण मिशन के तहत कर्नाटक को 191.67 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 154 करोड़ रुपये जल्द ही जारी किए जाएंगे. भारत के दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने पर किसानों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, "यह उपलब्धि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है."

उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए 'सहकारी संघवाद' की भावना के साथ कर्नाटक के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी.

