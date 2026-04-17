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केरल: चुनाव नतीजे आने से पहले ही CM पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी, वेणुगोपाल के पक्ष में अभियान तेज

तिरुवनंतपुरम: केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है. यह बहस के सुधाकरन के बयान से शुरू हुई थी. पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ एक जानबूझकर की गई चाल माना है, खासकर तब जब केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन की बातों से इनकार नहीं किया.

दिलचस्प बात यह है कि सुधाकरन, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश चेन्निथला के नाम का सुझाव दिया था, अब केसी वेणुगोपाल के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं. ऐसा करके, सुधाकरन ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने वाले हाईकमान के सख्त निर्देश को खुले तौर पर नजरअंदाज कर दिया है. आरोप लग रहे हैं कि वेणुगोपाल की हालिया राजनीतिक चालें इस एजेंडे को चुपके से समर्थन करती हैं, जबकि वीडी सतीशन ने इस विवाद पर पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी है.

इस मद्दे पर मीडिया से बात करते हुए, केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन के बयान को सही करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि सुधाकरन एक वरिष्ठ लीडर हैं जिन्हें अपनी निजी राय रखने की पूरी आज़ादी है. हालांकि, वेणुगोपाल ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक विवादों से बचना हमेशा बेहतर होता है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री का पद सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है. अपनी संभावित उम्मीदवारी के बारे में चल रही मीडिया अटकलों को खारिज करते हुए, उन्होंने साफ किया कि उन्हें ऐसी चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेणुगोपाल ने सभी से चुनाव के नतीजों की घोषणा होने तक सब्र से इंतजार करने की अपील की, और कहा कि तय पदाधिकारी ही आखिरी फैसला लेंगे. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर गहन चर्चा के बाद ही मुख्यमंत्री के बारे में फैसला लिया जाएगा.

ऐसी चर्चाएं पूरी तरह से गलत: सनी जोसेफ

राज्य में कांग्रेस की अगली सरकार बनने की पूरी उम्मीद जताते हुए, पार्टी की प्रदेश इकाई (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चल रही चर्चाओं को पूरी तरह से गलत बताया. उन्होंने सभी से कहा कि ऐसे विषयों पर बात करने से पहले 4 जून को चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार करें. कांग्रेस के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और स्थापित परंपराओं पर जोर देते हुए, उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया को समझाया. उनके अनुसार, नतीजे आने के बाद, हाईकमान के प्रतिनिधि जीतने वाले विधायकों से उनकी राय लेने के लिए खुद मिलेंगे. इन चर्चाओं के आधार पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंतिम फैसले की औपचारिक घोषणा की जाएगी, और यह पूरी पार्टी के लिए एक आम बात है कि वह हाईकमान के फ़ैसले को एकमत से मानती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को समय से पहले चर्चा शुरू करने के बजाय इस मिसाल का सम्मान करना चाहिए.

इसके अलावा, सनी जोसेफ ने मुख्यमंत्री पद के लिए खास नामों को जानबूझकर फेक सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे गुमराह करने वाले अभियान का शिकार न होने की सलाह दी. यह मानते हुए कि जब पार्टी एकजुट होती है तो लोगों की अलग-अलग राय और सुझाव हो सकते हैं, उन्होंने साफ किया कि ऐसे विचार सिर्फ सही समय पर और तय पार्टी फोरम में ही उठाए जाने चाहिए. इन मामलों पर खुले मंच पर चर्चा करना पार्टी अनुशासन का साफ उल्लंघन है. केसी वेणुगोपाल समेत नेताओं को प्रोजेक्ट करने वाले एक खास ग्रुप के फेसबुक पोस्ट के बारे में सवालों के जवाब में, उन्होंने कहा कि अभी किसी का भी राय गलत समय पर है. उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नेताओं को भी अभी इस विषय पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है. पार्टी नेतृत्व ने सभी को सख्ती से सलाह दी है कि वे फालतू के विवादों से बचें और नतीजों का इंतजार करें.

विवाद पर रमेश चेन्निथला की टिप्पणी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने भी दखल देते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर जारी विवाद पूरी तरह से गैर-जरूरी है. उन्होंने पार्टी सदस्यों को याद दिलाया कि जनता के डाले गए वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सुरक्षित रूप से बंद हैं, और सभी को नतीजे आने तक सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की समय से पहले की बहस से पार्टी के उन समर्पित कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा जो चुनावी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पार्टी की परंपरा को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद हाईकमान और चुने हुए विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे. चेन्निथला ने फेक अकाउंट्स के जरिये कुछ नामों के संगठित प्रचार के खिलाफ भी चेतावनी दी.