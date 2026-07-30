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झारखंड, ओडिशा और बंगाल पुलिस की इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन बैठक, नक्सलवाद समेत कई बिंदुओं पर बनी संयुक्त रणनीति

कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में इंटर स्टेट पुलिस को-ऑर्डिनेशन की बैठक की गई.

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इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन बैठक में मौजूद कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 6:48 PM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चाईबासा स्थित सभागार में गुरुवार को सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय (Inter State Board) बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई. बैठक में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक में पश्चिमी जोन राउरकेला के डीआईजी ब्रजेश कुमार राय, बांकुड़ा रेंज के डीआईजी अभिषेक मोदी, पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतिशाम वकारिब, पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु, सरायकेला-खरसावां के एसपी मनोज कुमार स्वर्गियारी, जमशेदपुर ग्रामीण के एसपी शुभम कुमार खंडेलवाल, जमशेदपुर नगर के एसपी ललित मीणा सहित झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

नक्सल गतिविधियों की समीक्षा हुई

बैठक के दौरान तीनों राज्यों की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों ने सक्रिय नक्सली संगठनों की गतिविधियों, उनके मूवमेंट तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष चर्चा की. साथ ही संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी.

ड्रग्स तस्करी के खिलाफ समन्वय पर जोर

इसके अलावा मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी, पशु तस्करी और अंतरराज्यीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने पर भी जोर दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने आपसी सूचना साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया.

बैठक का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, अपराधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा नक्सलवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और पशु तस्करी जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना रहा.

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