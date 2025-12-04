ETV Bharat / bharat

फिनलैंड-ऑस्ट्रेलिया-इटली के वर्क वीजा के नाम पर लाखों की ठगी, नेशनल लेवल बॉक्सर समेत अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार

आठ युवाओं से ठगे 48 लाख: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर 22 जुलाई 2025 को थाना सेक्टर-14 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले साल उनके जानकार वीजा एजेंटों ने अपने ग्राहकों को फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली का वर्क वीजा दिलाने के लिए आरोपी गुरचरण सिंह से संपर्क कराया था. उसने स्वयं को वैध वर्क परमिट लाइसेंस धारक बताते हुए सफलता का झांसा दिया. तरनप्रीत कौर ने भी आठ युवाओं के वीजा के नाम पर उसे 48,25,600 रुपये सौंपे और उनके पासपोर्ट व दस्तावेज भी दे दिए. आरोप है कि गुरचरण सिंह ने मार्च व अप्रैल में उड़ान की फर्जी तारीखें दीं लेकिन किसी की फ्लाइट सुनिश्चित नहीं हुई. इसके बाद अन्य एजेंट अपने क्लाइंट्स के साथ तरनप्रीत कौर के कार्यालय पहुंचे और दबाव बनाकर उनसे दो ग्राहकों के आठ लाख रुपये उनसे ही वापस करवाए गए. जबकि ये पैसे गुरचरण को दिए गए थे. जब शिकायतकर्ता ने गुरचरण सिंह से पैसे वापस लेने की कोशिश की तो वो फरार हो गया.

पंचकूला : हरियाणा की पंचकूला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर चल रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय फर्जी वर्क वीजा रैकेट का भंडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की शिकायतकर्ता महिला पंचकूला सेक्टर-14 स्थित वेस्टएड वीजा सोल्यूशंस की प्रतिनिधि है, जिन्होंने डीसीपी पंचकूला कार्यालय में ठगी की शिकायत दी.

डीसीपी ने बताया कि एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट के इन्चार्ज योगविन्द्र सिंह व जांच अधिकारी एएसआई संदीप ने टीम की साइबर सेल इन्चार्ज रामू स्वामी की टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए बीते 13 नवंबर को मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह को पंजाब के नवांशहर से दबिश देकर गिरफ्तार किया. फिर उसे पूछताछ से बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और फिर 25 नवंबर 2025 को गिरोह के अन्य सदस्यों शहबाज उर्फ प्रजापति उर्फ गौरंग वासी महाराष्ट्र, अनिकेत उर्फ ऋषि उर्फ कार्तिक वासी जिला मुंगेर, अंशु कुमार वासी जिला मुंगेर, बिहार को दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया. फिर जांच में मिली जानकारी के आधार पर 30 नवंबर को पांचवें आरोपी अजय सेठी वासी गन्नौर को समालखा पानीपत से पकड़ा गया.पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी शहबाज राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी रहा है. चारों आरोपी पांच दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं. अब तक कि जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्यों ने विदेश भेजने के नाम पर कई युवाओं को मुंबई के एक होटल में करीब एक माह तक रोके रखा. आरोपियों ने मिलकर जयपुर में एक नया ऑफिस भी खोला था, ताकि राजस्थान में अपना नेटवर्क फैला सके.डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि अब तक आरोपियों से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, पंजाब–हरियाणा-चंडीगढ़ के 40 पासपोर्ट, फिनलैंड के 4 टीआरसी कार्ड, 6 चेकबुक, कई मुहरें, लगभग 10 एटीएम कार्ड और 6.75 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद के अलावा आरोपी गुरचरण के खाते में 4 लाख रुपये फ्रीज भी करवाए हैं. आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है.पुलिस जांच में पता लगा कि गिरोह के सदस्य लगातार फर्जी नामों का उपयोग करते थे और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है. मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह के खिलाफ पंजाब में 6 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अजय सेठी के खिलाफ दिल्ली और सोनीपत में 4 आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं. जबकि आरोपी शहबाज और अनिकेत के खिलाफ जिला सिरसा में मामला दर्ज है. सभी मामले विदेश भेजने के नाम पर ठगी के हैं. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई गई है.

