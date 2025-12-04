फिनलैंड-ऑस्ट्रेलिया-इटली के वर्क वीजा के नाम पर लाखों की ठगी, नेशनल लेवल बॉक्सर समेत अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा के पंचकूला में फिनलैंड-ऑस्ट्रेलिया-इटली के वर्क वीजा के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले बॉक्सर समेत अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.
Published : December 4, 2025 at 10:57 PM IST
पंचकूला : हरियाणा की पंचकूला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर चल रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय फर्जी वर्क वीजा रैकेट का भंडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की शिकायतकर्ता महिला पंचकूला सेक्टर-14 स्थित वेस्टएड वीजा सोल्यूशंस की प्रतिनिधि है, जिन्होंने डीसीपी पंचकूला कार्यालय में ठगी की शिकायत दी.
आठ युवाओं से ठगे 48 लाख: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर 22 जुलाई 2025 को थाना सेक्टर-14 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले साल उनके जानकार वीजा एजेंटों ने अपने ग्राहकों को फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली का वर्क वीजा दिलाने के लिए आरोपी गुरचरण सिंह से संपर्क कराया था. उसने स्वयं को वैध वर्क परमिट लाइसेंस धारक बताते हुए सफलता का झांसा दिया. तरनप्रीत कौर ने भी आठ युवाओं के वीजा के नाम पर उसे 48,25,600 रुपये सौंपे और उनके पासपोर्ट व दस्तावेज भी दे दिए. आरोप है कि गुरचरण सिंह ने मार्च व अप्रैल में उड़ान की फर्जी तारीखें दीं लेकिन किसी की फ्लाइट सुनिश्चित नहीं हुई. इसके बाद अन्य एजेंट अपने क्लाइंट्स के साथ तरनप्रीत कौर के कार्यालय पहुंचे और दबाव बनाकर उनसे दो ग्राहकों के आठ लाख रुपये उनसे ही वापस करवाए गए. जबकि ये पैसे गुरचरण को दिए गए थे. जब शिकायतकर्ता ने गुरचरण सिंह से पैसे वापस लेने की कोशिश की तो वो फरार हो गया.
