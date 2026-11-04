अवैध खून की तस्करी का बड़ा पर्दाफाश, कार से 100 यूनिट ब्लड बरामद
गोरखपुर में मुरादाबाद के 2 तस्कर गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:20 PM IST
गोरखपुर: रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के भगत चौराहे के पास से अवैध रूप से खून की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. रामगढ़ ताल पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार को भगत चौराहे के पास कार से 100 यूनिट रेड ब्लड सेल्स (पीआरबीसी) बरामद हुआ है. पुलिस ने कार सवार मुरादाबाद के निवासी अहमद और ताज गुड्डू को इस मामले में गिरफ्तार किया है.
खून की तस्करी: पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरामद खून मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से लाया जा रहा था. इसे गोरखपुर के आरोग्य ब्लड बैंक में सप्लाई किया जाना था. पुलिस के मुताबिक जिले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से वाहनों में छिपाकर खून लाने और ऊंचे दामों पर बेचने वाले गिरोह की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी. इसका संज्ञान लेते हुए गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर रामगढ़ ताल पुलिस चौकी इंचार्ज अमित चौबे ने इसकी जांच शुरू की.
मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच बृहद स्तर पर की जा रही है विवेचना अभी जारी है.- श्यामानंद राय, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के प्रभारी
पकड़ में कैसे आए: मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरादाबाद से अवैध रूप से ब्लड की सप्लाई गोरखपुर होने वाली है. इस सूचना पर पुलिस ने औषधि निरीक्षक श्रीध्वजेश्वर शुक्ला को सूचना देकर संयुक्त टीम बनाई. टीम ने भगत चौराहे के पास स्थित एलआईसी कार्यालय के पास घेराबंदी कर यूके नंबर की सफेद आल्टो कार को रोका. कार की तलाशी लेने के दौरान पिछली सीट पर रखे दफ़्ती के डिब्बे से 40 और डिक्की में रखें थर्माकोल के डिब्बे से 60 ब्लड बैग मिले. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से सस्ते दाम पर खून लेकर मांग के अनुसार अलग-अलग ब्लड बैंकों में अधिक दाम पर बेचते थे. औषधि निरीक्षक ने दोनों बैग में से एक-एक यूनिट नमूने के तौर पर लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (2) और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 के तहत कार्रवाई की है.
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