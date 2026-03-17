ETV Bharat / bharat

देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है: सुजाता शर्मा

सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia
सुजाता शर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (PIB)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 3:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. खबर के मुताबिक, देश में ग्राहक एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग कर रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने लोगों से कुकिंग गैस की पैनिक बुकिंग से बचने की सलाह दी है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, देश में अभी पेट्रोल-डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बता दें कि, हर बार कि तरह, मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मंत्रालय, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे हालात के जवाब में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लेटेस्ट अपडेट दी है.

कमर्शियल LPG कंज्यूमर PNG पर शिफ्ट हो जाएं तो यह फायदेमंद होगा, बोलीं सुजाता शर्मा
पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राकृतिक गैस के बारे में बताते हुए कहा कि, भारत सरकार कोशिश कर रही है और अगर सभी कमर्शियल LPG कंज्यूमर PNG पर शिफ्ट हो जाएं तो यह फायदेमंद होगा.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने आगे कहा कि, एनफोर्समेंट एक्शन की बात करें तो, पिछले कुछ दिनों में अब तक करीब बारह हजार रेड की गई हैं. करीब पंद्रह हजार सिलेंडर जब्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि, कल दिल्ली में करीब 600 सिलेंडर जब्त किए गए.

इसी तरह, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में करीब साढ़े चार सौ निरीक्षण और रेड की गई हैं. दस लोगों को अरेस्ट भी किया गया है. जम्मू-कश्मीर में पांच सौ चौसठ रेड की गई हैं, FIR दर्ज की गई हैं, और अरेस्ट भी किए गए हैं.

केरल में करीब एक हज़ार रेड और निरीक्षण किए गए हैं और डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मध्य प्रदेश में भी करीब 1,200 रेड की गई हैं और करीब 1,800 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इसके अलावा, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इंस्पेक्शन टीमों को भी एक्टिव किया गया है और करीब ढाई हजार रिटेल आउटलेट और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर औचक निरीक्षण किए गए हैं..."

बता दें कि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत का दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी मंगलवार को वाडीनार बंदरगाह सुरक्षित पहुंच गया. एक अधिकारी ने बताया कि यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर आया है. इससे पूर्व, पहला जहाज शिवालिक सोमवार को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था.

गल्फ एरिया में सभी नाविक और जहाज सुरक्षित
शिपिंग मिनिस्ट्री के राजेश कुमार सिन्हा का कहना है कि, खाड़ी क्षेत्र में भारत के सभी नाविक और जहाज सुरक्षित हैं. पिछले 24 घंटों में, 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ करने के बाद वापस भारत लाया गया है. यह काम भारतीय दूतावास और मिशन के साथ समन्वय में किया गया.

उन्होंने बताया कि, एलपीजी कैरियर, नंदा देवी, आज सुबह करीब 2:30 बजे कांडला पहुंचा, और अब दोनों LPG कैरियर, शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज किया जा रहा है. पोर्ट पर जहाज की मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशन को आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है.

उन्होंने कहा, "आज सुबह एक न्यूज रिपोर्ट आई थी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर करीब 450 कंटेनर सड़क पर पड़े हैं. मैं साफ कर दूं कि यह रिपोर्ट बेबुनियाद है. कंटेनर CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेयरहाउस और फैक्ट्री की जगह पर हैं, जो JNPA की पॉलिसी के मुताबिक है..."

क्या बोले रणधीर जायसवाल
वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स गए थे. उन्हें यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव और वाइस प्रेसिडेंट, काजा कैलास ने ईयू विदेश मामलों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. बैठक में, भारत-ईयू रिश्तों पर चर्चा करने के अलावा, उन्होंने और यूरोपियन यूनियन के दूसरे मंत्रियों, ईयू के अलग-अलग देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक चुनौती, खासकर वेस्ट एशिया के हालात, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा पर इसका असर भी शामिल है, पर चर्चा की. मंत्रियों ने इस तनाव को जल्दी खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया..."

ये भी पढ़ें: देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं, सरकार बोली, LPG पर पैनिक करने की जरूरत नहीं

TAGGED:

WEST ASIA TENSION
INTER MINISTERIAL BRIEFING
LPG CYLINDER
PETROL PRICE IN INDIA
INTER MINISTERIAL BRIEFING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.