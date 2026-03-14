ETV Bharat / bharat

शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज स्ट्रेट से निकला, 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहा भारतीय जहाज

सुजाता शर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ( PTI )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है. पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि, देश में ऊर्जा संकट नहीं है. दो जहाज होर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि, LPG सप्लाई के बारे में, मुझे यह बताना होगा कि मौजूदा भौगोलिक हालात को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है. हालांकि, अभी तक स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, एलपीजी पैनिक बुकिंग के मामले बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने शुक्रवार को जो आंकड़ा शेयर किया था उसमें लगभग 7.5 से 7.6 मिलियन बुकिंग—अब बढ़कर लगभग 8.8 मिलियन हो गई है..." पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि, "जहां तक ​​क्रूड ऑयल और रिफाइनरियों की बात है, हमारे पास क्रूड ऑयल की काफी सप्लाई है, और हमारी रिफाइनरियां पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि, रिटेल आउटलेट्स पर स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है, काफी पेट्रोल और डीजल मौजूद हैं. सुजाता ने कहा कि, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ही काफी पेट्रोल और डीजल बनाते हैं. इसलिए, हमें इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. सुजाता शर्मा ने कहा, जहां तक ​​नेचुरल गैस की बात है, मैंने कल आपका ध्यान सरकार के मकसद की ओर दिलाया था, जहां भी कमर्शियल कंज्यूमर्स को LPG सप्लाई में दिक्कत या रुकावट आ रही है, उन्हें PNG कनेक्शन पर शिफ्ट किया जाना चाहिए.