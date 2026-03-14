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शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज स्ट्रेट से निकला, 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहा भारतीय जहाज

पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया गया कि, 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर भारतीय जहाज पहुंच रहे हैं.

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सुजाता शर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 4:14 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 4:46 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है. पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि, देश में ऊर्जा संकट नहीं है. दो जहाज होर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि, LPG सप्लाई के बारे में, मुझे यह बताना होगा कि मौजूदा भौगोलिक हालात को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है. हालांकि, अभी तक स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, एलपीजी पैनिक बुकिंग के मामले बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने शुक्रवार को जो आंकड़ा शेयर किया था उसमें लगभग 7.5 से 7.6 मिलियन बुकिंग—अब बढ़कर लगभग 8.8 मिलियन हो गई है..."

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि, "जहां तक ​​क्रूड ऑयल और रिफाइनरियों की बात है, हमारे पास क्रूड ऑयल की काफी सप्लाई है, और हमारी रिफाइनरियां पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, रिटेल आउटलेट्स पर स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है, काफी पेट्रोल और डीजल मौजूद हैं. सुजाता ने कहा कि, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ही काफी पेट्रोल और डीजल बनाते हैं. इसलिए, हमें इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. सुजाता शर्मा ने कहा, जहां तक ​​नेचुरल गैस की बात है, मैंने कल आपका ध्यान सरकार के मकसद की ओर दिलाया था, जहां भी कमर्शियल कंज्यूमर्स को LPG सप्लाई में दिक्कत या रुकावट आ रही है, उन्हें PNG कनेक्शन पर शिफ्ट किया जाना चाहिए.

इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने अलग-अलग CGD ऑपरेटरों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें सलाह दी कि जहां भी मुमकिन हो, सभी एलिजिबल कमर्शियल कंज्यूमर्स को PNG कनेक्शन देने में तेजी लाएं..."

शिपिंग मिनिस्ट्री ने बताया,92,700 मीट्रिक टन LPG भारत पहुंच रहा है
शिपिंग मिनिस्ट्री से राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि, फारस की खाड़ी इलाके में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में उनके साथ कोई अनहोनी की खबर नहीं आई है.

उन्होंने कहा कि, फारस की खाड़ी में 24 भारतीय झंडे वाले जहाज थे, जो होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं. इनमें से दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी, भारतीय झंडे वाले जहाज, दोनों LPG कैरियर हैं. वे कल देर रात आज सुबह सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट से निकल गए और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं. ये जहाज लगभग 92,700 मीट्रिक टन LPG ले जा रहे हैं. उनके पहुंचने के पोर्ट मुंद्रा और कांडला होंगे, जिनके पहुंचने की उम्मीद 16 मार्च और 17 मार्च है. इसलिए, अब फारस की खाड़ी में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक हैं."

राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DG शिपिंग) इन सभी इंडियन फ्लैग वाले जहाजों और उन पर सवार इंडियन सीफेयरर्स के बारे में हालात पर करीब से नजर रख रहा है. जहाज मालिकों, RPSN एजेंसियों और इंडियन डिप्लोमैटिक मिशन्स के साथ कोऑर्डिनेशन में यह सबकुछ हो रहा है.

उन्होंने कहा कि, पिछले 24 घंटों में, DG Com, डीजी शिपिंग के कम्युनिकेशन सेंटर को 312 फोन कॉल्स और 460 ईमेल प्राप्त हुए. ये कम्युनिकेशन्स सीफयरर्स, उनके परिवार वालों और मैरीटाइम सेक्टर के दूसरे स्टेकहोल्डर्स से मिले थे, और सही जवाब दिए गए हैं. इस मामले में पिछले 15 दिनों को देखें तो, हमें 2,500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल और लगभग 5,000 ईमेल मिले हैं, जिनमें से सभी का सही जवाब दिया गया है..."

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Last Updated : March 14, 2026 at 4:46 PM IST

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