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क्या इस बार नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड? डब्ल्यूएमओ का अलर्ट- खतरनाक स्तर पर अल नीनो, फरवरी तक रहेगा असर

हैदराबाद. प्रशांत महासागर के अप्रत्याशित रूप से गर्म होने के चलते अल-नीनो अपने खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है. यूएन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन(WMO) की ताजा रिसर्च रिपोर्ट अलर्ट करती है कि अक्टूबर से नवंबर तक अल-नीनो और मजबूत होगा, साथ ही इसका असर फरवरी, 2027 तक देखने को मिलेगा.

इसके दुष्प्रभाव से दुनियाभर में भयंकर गर्मी, बाढ़, सूखा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. अगले साल की शुरुआत में अल-नीनो अपने चरम पर होगा और फरवरी के बाद से इसके कमजोर पड़ने की संभावना है. डब्ल्यूएमओ का यह फोरकास्ट 3 सितंबर को जारी किया गया है. यह पहली बार है जब यूएन की वेदर एजेंसी ने अल-नीनो को लेकर इतनी प्रबल आशंका जताई है.

दरअसल, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, गर्म होते महासागर, चढ़ता समुद्र का जलस्तर और ग्रीन हाउस गैसों के बेतहाशा उत्सर्जन से सीजन-दर-सीजन बिगड़ते मौसम को लेकर हाल-फिलहाल में यूएन और उसकी की दो एजेंसियों ने सभी देशों को आगाह किया है.

WMO की तरह ही यूएन इनवायरनमेंट प्रोग्राम(UNEP) की रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग की तय सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने की कगार पर पहुंचने वाली है. इसी तरह से भारतीय मौसम विभाग(आईएमडी) की माने तो बीता अगस्त 125 वर्षों में अव तक का सबसे गर्म महीना रहा है. यूएन(United Nations) की एक अन्य रिपोर्ट समुद्रों के बढ़ते जलस्तर को लेकर सावधान करती है.

प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का तापमान बढ़ा: डब्ल्यूएमओ के मुताबिक पैसिफिक ओशन(प्रशांत महासागर) के कई हिस्सों में पानी की सतह के नीचे का तापमान बढ़ गया है. जुलाई और अगस्त के शुरू में सामान्य से तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. असल में अल-नीनो एक नेचुरल क्लाइमेंट पैटर्न है, जो दो से सात साल में एक बार बनता है, जब प्रशांत महासागर का मध्य व पूर्वी भाग असामान्य रूप से गर्म हो जाता है.

प्रशांत की यही गर्मी हजारों मील दूर तक वायुमंडलीय सर्कुलेशन(एक तरह की मानसूनी या बादल बनाने वाली हवाएं) को बिगाड़ देती हैं. इससे नतीजा यह होता है कि भारत सहित कई देशों में सामान्य बारिश का मौसम असंतुलित हो जाता है. यानी एक ही देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति.

रिपोर्ट बताती है कि बेहद मजबूत अल-नीनो का यह मतलब नहीं है कि धरती के हर हिस्से में एक जैसी आपदाएं आएंगी, लेकिन सितंबर से नवंबर तक करीब-करीब हर जगह तापमान औसत से कहीं ज्यादा रहने वाला है. इससे कुछ हिस्सों में बाढ़ तो कहीं सूखे की हालात पैदा होंगे.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हिंद और अटलांटिक महासागर में भी ऐसे घटनाक्रम बन रहे हैं जिससे संकट और गहरा सकता है. संगठन(WMO) की प्रमुख सेलेस्ते साओलो कहती हैं, '' सूखे और बाढ़ के चलते विनाश हम पहले से ही देश रहे हैं और हमें डर है कि इसका असर और खराब होगा क्योंकि अल-नीनो तेज हो रहा है.''