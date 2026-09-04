क्या इस बार नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड? डब्ल्यूएमओ का अलर्ट- खतरनाक स्तर पर अल नीनो, फरवरी तक रहेगा असर
1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग लिमिट पार करने के मुहाने पर दुनिया, समुद्री जलस्तर बढ़ने से करोड़ों लोग खतरे में
Published : September 4, 2026 at 5:03 PM IST
हैदराबाद. प्रशांत महासागर के अप्रत्याशित रूप से गर्म होने के चलते अल-नीनो अपने खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है. यूएन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन(WMO) की ताजा रिसर्च रिपोर्ट अलर्ट करती है कि अक्टूबर से नवंबर तक अल-नीनो और मजबूत होगा, साथ ही इसका असर फरवरी, 2027 तक देखने को मिलेगा.
इसके दुष्प्रभाव से दुनियाभर में भयंकर गर्मी, बाढ़, सूखा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. अगले साल की शुरुआत में अल-नीनो अपने चरम पर होगा और फरवरी के बाद से इसके कमजोर पड़ने की संभावना है. डब्ल्यूएमओ का यह फोरकास्ट 3 सितंबर को जारी किया गया है. यह पहली बार है जब यूएन की वेदर एजेंसी ने अल-नीनो को लेकर इतनी प्रबल आशंका जताई है.
दरअसल, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, गर्म होते महासागर, चढ़ता समुद्र का जलस्तर और ग्रीन हाउस गैसों के बेतहाशा उत्सर्जन से सीजन-दर-सीजन बिगड़ते मौसम को लेकर हाल-फिलहाल में यूएन और उसकी की दो एजेंसियों ने सभी देशों को आगाह किया है.
WMO की तरह ही यूएन इनवायरनमेंट प्रोग्राम(UNEP) की रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग की तय सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने की कगार पर पहुंचने वाली है. इसी तरह से भारतीय मौसम विभाग(आईएमडी) की माने तो बीता अगस्त 125 वर्षों में अव तक का सबसे गर्म महीना रहा है. यूएन(United Nations) की एक अन्य रिपोर्ट समुद्रों के बढ़ते जलस्तर को लेकर सावधान करती है.
प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का तापमान बढ़ा: डब्ल्यूएमओ के मुताबिक पैसिफिक ओशन(प्रशांत महासागर) के कई हिस्सों में पानी की सतह के नीचे का तापमान बढ़ गया है. जुलाई और अगस्त के शुरू में सामान्य से तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. असल में अल-नीनो एक नेचुरल क्लाइमेंट पैटर्न है, जो दो से सात साल में एक बार बनता है, जब प्रशांत महासागर का मध्य व पूर्वी भाग असामान्य रूप से गर्म हो जाता है.
प्रशांत की यही गर्मी हजारों मील दूर तक वायुमंडलीय सर्कुलेशन(एक तरह की मानसूनी या बादल बनाने वाली हवाएं) को बिगाड़ देती हैं. इससे नतीजा यह होता है कि भारत सहित कई देशों में सामान्य बारिश का मौसम असंतुलित हो जाता है. यानी एक ही देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति.
रिपोर्ट बताती है कि बेहद मजबूत अल-नीनो का यह मतलब नहीं है कि धरती के हर हिस्से में एक जैसी आपदाएं आएंगी, लेकिन सितंबर से नवंबर तक करीब-करीब हर जगह तापमान औसत से कहीं ज्यादा रहने वाला है. इससे कुछ हिस्सों में बाढ़ तो कहीं सूखे की हालात पैदा होंगे.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हिंद और अटलांटिक महासागर में भी ऐसे घटनाक्रम बन रहे हैं जिससे संकट और गहरा सकता है. संगठन(WMO) की प्रमुख सेलेस्ते साओलो कहती हैं, '' सूखे और बाढ़ के चलते विनाश हम पहले से ही देश रहे हैं और हमें डर है कि इसका असर और खराब होगा क्योंकि अल-नीनो तेज हो रहा है.''
🌡️ El Niño is firmly established and will intensify into a very strong event in the coming months. WMO forecasts show ~100% likelihood that it will persist through February 2027.— World Meteorological Organization (@WMO) September 3, 2026
A very strong El Niño ≠ same impacts everywhere.
🆕 WMO El Nino Update: https://t.co/KUPq04jjkT pic.twitter.com/PAx1EZTCOH
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो कई गुना बढ़ जाएंगे नेपाल त्रासदी जैसे जलवायु से जुड़े खतरे: यूएन की हालिया रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क करती है. यूएन इनवायरनमेंट प्रोग्राम(UNEP) के मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मामूली से मामूली वृद्धि भी जलवायु से जुड़े खतरों और उसके दुष्प्रभावों को कई गुना तक बढ़ा सकती है.
नेपाल में 26 अगस्त को फ्लैश फ्लड के रूप में आई भयावह त्रासदी ने पूरी दुनिया की मानवता को झकझोर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर से पहाड़ जैसा बर्फ का टुकड़ा टूटकर झील में गिरा. इससे लेक फट गई और बाढ का पानी भयानक स्पीड से अपने साथ मलबा, पेड़-पत्थर बहाते हुए पर्वत की तलहटी में भोटेकोशी नदी के किनारों पर बसे कई जिलों के गांवों-शहरों को उजाड़ता चला गया.
आंकड़े बताते हैं कि अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 4500 से ज्यादा लापता हैं. पीड़ितों में नेपाल के स्थानीय लोगों के अलावा कई देशों के टूरिस्ट-नागरिक शामिल हैं. यूएन की रिपोर्ट धरती का टेंपरेचर बढ़ने पर ऐसी ही मौसमी आपदाओं के खतरों के प्रति आगाह करती है. 2 सितंबर को जारी यह रिपोर्ट उम्मीद भी जताती है कि बढ़ते तापमान में कमी लाना संभव है, अगर गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोकने संबंधी पेरिस समझौते का सही ढंग से पालन किया जाए.
अगस्त की गर्मी ने रिकाॅर्ड बनाया: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने सितंबर माह में बारिश के अनुमान के साथ बताया कि 1901 के बाद से 2026 का अगस्त अब तक का सबसे गर्म रहा. इस साल अगस्त में औसत पारा 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अब तक अगस्त में औसत तापमान 27.34 डिग्री रहा था. यही नहीं, अगस्त माह के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई. 1901 के बाद से इस साल यह औसत सामान्य टेंपरेचर 23.68 से 24.36 डिग्री पर पहुंच गया.
मुंबई, कोलकाता, ढाका जैसे तटीय शहरों से करोड़ों लोगों के विस्थापन का खतरा: यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बढ़ते समुद्री जलस्तर को लेकर सजग करती है. इसके मुताबिक राइजिंक सी-लेवल से नुकसान का खतरा अब ज्यादा दूर नहीं है. यह कई शहरों में पहले से ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वाटर सिस्टम, ग्राउंड वाटर, एनर्जी ग्रिड्स और इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा है.
आगे चलकर दक्षिण एशिया के मुंबई, कोलकाता और ढाका जैसे शहरों में लोगों के विस्थापन के रूप में इसका असर देखा जाएगा. रिपोर्ट कहती है कि इससे करीब डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित होंगे. (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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