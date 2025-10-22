ETV Bharat / bharat

फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर यदि बनाया वोटर कार्ड तो जाना होगा जेल, चुनाव आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश

रांची: यदि आप फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वोटर आईडी बनाते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं. कुछ दिनों से झारखंड के विभिन्न जिलों में मिल रही शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसे गंभीर बताते हुए सभी जिलों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, डॉक्यूमेंट में दाखिल उम्र में छेड़छाड़ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके सत्यापन के वक्त यह गड़बड़ी पाई गई हैं. साहिबगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने का रैकेट पिछले दिनों पाया गया, जिसके बाद वहां कांड दर्ज करवाई की गई है. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने के पीछे विभिन्न सरकारी योजना का लाभ लेना माना जा रहा है. जाहिर तौर पर ऐसे केस में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए पिछले दिनों निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (ईटीवी भारत)

साहिबगंज, लोहरदगा सहित कई जिलों से आ चुके हैं शिकायत

साहिबगंज, लोहरदगा सहित राज्य के कई जिलों से शिकायत मिलने के बाद आयोग ने जिला स्तर पर टीम बनाकर गहन जांच के निर्देश दिए हैं. इन जिलों में मतदाता बनने के लिए किए गए विधिवत आवेदन में संलग्न आधार कार्ड में जन्म तारीख में छेड़छाड़ का मामला पाया गया. आयोग के द्वारा उस आधार नंबर को वेरिफाई किया गया तो वह फर्जी पाया गया.