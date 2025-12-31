ये कैसा मौसम? नए साल पर बर्फबारी ने मोड़ा मुंह, धधकते जंगलों ने बढ़ाई चिंता
उत्तराखंड में बर्फबारी के बजाय जंगलों में लगी आग ने चिंता बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 31, 2025 at 6:58 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में नए साल की दहलीज पर एक अजीब और चिंताजनक तस्वीर दिखाई दे रही है. हर साल दिसंबर के अंतिम दिनों में बर्फबारी होने पर देशभर से सैलानी नैनीताल, मसूरी, औली और मुनस्यारी जैसे पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं. लेकिन इस बार सूखी ठंड और शीतलहर ने मैदानी इलाकों तक लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है.
आलम ये है कि बर्फ से लदी होने वाली पहाड़ों की चोटियां काली दिख रही हैं. लेकिन दूसरी तरफ हैरानी की बात है कि बर्फबारी के बजाय कुछ इलाकों में जंगल, आग की लपटों से झुलस रहे हैं. चमोली और कुमाऊं के कुछ इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं.
बर्फबारी नहीं लेकिन ठंड भरपूर: नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की ओर रुख करने वाले पर्यटक सूखे पहाड़ देखकर मायूस हो रहे हैं. नैनीताल, मसूरी और औली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बर्फबारी न होना, अब चर्चा का विषय बन चुका है. तापमान भले ही शून्य के आसपास या उससे नीचे दर्ज किया जा रहा हो, लेकिन आसमान साफ रहने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने से बर्फ गिरने की स्थिति नहीं बन पाई है. होटल, होमस्टे और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक केवल बर्फ देखने की उम्मीद में पहुंचते हैं. ठंड का अहसास तो है, लेकिन बिना बर्फ के नए साल का जश्न फीका पड़ता दिख रहा है.
कब हो सकती है बर्फबारी? मौसम विभाग वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार, पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. आने वाले दिनों में यदि पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होता है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है. नए साल से ठीक पहले व्यापक बर्फबारी की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है. उनका कहना है कि आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. लेकिन वो इतनी भी अधिक नहीं होगी.
पहाड़ों में आग ने चिंता बढ़ाई: बर्फबारी की कमी के बीच उत्तराखंड के लिए दूसरी बड़ी चिंता जंगलों में लग रही आग की है. राज्य में नवंबर माह से अब तक आग की 19 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जिनमें करीब 8.39 हेक्टेयर जंगल जल चुका है. ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ठंड के बावजूद जंगलों में नमी की भारी कमी है. आग की घटनाओं में गढ़वाल मंडल सबसे अधिक प्रभावित रहा है.
जानकारी के अनुसार, गढ़वाल में नवंबर माह से 13 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 4.4 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा. वहीं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में भी आग की 6 घटनाएं सामने आईं, जिससे लगभग 3.99 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ. यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि वन्यजीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा असर डाल रही है.
नए साल के जश्न पर असर: नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटकों के लिए यह दोहरी मार जैसी स्थिति है. एक तरफ बर्फबारी नहीं, दूसरी तरफ जंगलों में आग की घटनाएं. कुछ क्षेत्रों में धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता पर भी असर देखा गया है. पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि यदि जल्द बर्फबारी नहीं हुई तो आने वाले हफ्तों में बुकिंग पर असर पड़ सकता है. राजधानी देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की बात करें तो गाड़ियों और मौसम की वजह से 222 तक पहुंच गया है, जबकि ऋषिकेश का 174 तो वहीं नैनीताल का भी AQI 107 तक पहुंच गया है.
बर्फ बनाम आग पहाड़ों का बदलता मिजाज: उत्तराखंड के पहाड़ों में एक समय ऐसा था, जब दिसंबर के अंत तक बर्फबारी आम बात हुआ करती थी. लेकिन आज हालात ये हैं कि नए साल पर सैलानी बर्फ की तस्वीरों के लिए तरस रहे हैं. दूसरी तरफ, जंगलों में आग की खबरें सुर्खियां बन रही हैं. यह बदलाव केवल पर्यटन का मुद्दा नहीं बल्कि जलवायु असंतुलन की ओर इशारा करता है. हालांकि, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है. मौसम में बदलाव के साथ बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. अगर पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो न सिर्फ पर्यटकों के चेहरे खिलेंगे, बल्कि जंगलों में आग की घटनाओं पर भी लगाम लग सकेगी.
