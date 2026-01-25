बम और बारूद की जगह बस्तर के मांदर की आवाज अब दिल को देगी सुकून: अनुज शर्मा
विधायक अनुज शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपरा की झलक रुपहले पर्दे पर भी नजर आएगी.
रायपुर: रायपुर साहित्य उत्सव में सिर्फ लेखक और साहित्यकार ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि कलाकार भी पहुंच रहे हैं. पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अनुज शर्मा जो विधायक भी हैं, वो भी रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल होने पहुंचे. ईटीवी भारत से खास बातचीत में अनुज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे. अनुज शर्मा ने कहा कि हमारे देश का साहित्य लगातार समाजिक चेतना को फैलाने का काम कर रहा है. छत्तीसगढ़ की धरती शुरू से शांति और संस्कृति का पैगाम देश और दुनिया को देती रही है. अनुज शर्मा ने कहा कि जल्द ही बस्तर के गांवों में बजने वाले मांदर की आवाज देश और दुनिया के कानों तक गूंजेगी.
देश और दुनिया के कानों तक पहुंचेगी बस्तर के मांदर की आवाज
कलाकार और विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि बस्तर की जो तस्वीर पहले हुआ करती थी, अब वो तस्वीर बदल चुकी है. बस्तर में नक्सलवाद का समापन हो रहा है. बस्तर के जो लोग नक्सली हिंसा की वजह से डरे हुए थे, उनके चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी है. अनुज शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब गोलियों और बमों की गूंज नहीं सुनाई पड़ेगी, वहां पर मांदर और ढोल की आवाज कानों में सुनाई पड़ेगी. अनुज शर्मा ने कहा कि बस्तर बदलाव के रास्ते पर तेजी से निकल पड़ा है.
पर्दे पर भी दिखेगी छत्तीसगढ़ की सुंदर संस्कृति और परंपरा
अनुज शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ जाने माने लेखकों की धरती रही है. लेखकों ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बदलाव को कागजों और कहानियों में पिरोया है, वो आने वाली पीढ़ी को सालों साल दिशा दिखाती रहेगी. जाने माने कलाकार और विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बस्तर में हो रहे बदलाव को अब महसूस कर रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और सीएम साय के नेतृत्व में बस्तर से माओवाद का अंत होना तय है. अनुज शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू, छत्तीसगढ़िया परंपरा और संस्कृति की झलक दुनिया देखेगी.
