ETV Bharat / bharat

क्यों जाना अमेरिका-कनाडा? कुरुक्षेत्र में युवक ने दिखाई नई राह, पराठे का स्वाद चखा हर महीने कर रहा लाखों की कमाई

नौकरी नहीं लगने पर विदेश जाने की कोशिश की: मोहित देशवाल ने दो से तीन बार विदेश जाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. कनाडा के लिए वीजा रिफ्यूज हो गया. ऐसे ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश में भी किन्ही वजहों की वजह से वो बीच रास्ते से ही वापस आ गया. विदेश जाने के लालच में मोहित के करीब 15 लाख रुपये खर्च हो गए. इसके बाद मोहित ने तय किया कि वो अब विदेश जाने की चाह में और रुपये खर्च नहीं करेगा. जितने रुपये वो विदेश जाने में खर्च करेगा. उससे कम में हरियाणा में ही वो कोई स्टार्टअप खोल कर कमाई कर सकता है. इसी सोच के साथ उसने कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में दुकान द टेस्ट ऑफ हरियाणा के नाम से छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया.

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कर रहे पढ़ाई: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मोहित ने B.Ed मास्टर डिग्री पूरी की. इसके बाद उसने नौकरी की तलाश शुरू की, काफी कोशिश के बाद भी मोहित को नौकरी नहीं मिली. इस बीच मोहित के दोस्त विदेशों में शिफ्ट हो गए, लेकिन मोहित कुरुक्षेत्र में ही रह गया. मोहित के दोस्तों ने कहा कि अगर यहां नौकरी नहीं मिल रही, तो विदेश में आ जाओ. इसके बाद मोहित ने भी तय किया कि वो भी दोस्तों की तरह विदेश में जाकर नौकरी करेगा.

सोनीपत के निवासी हैं मोहित देशवाल: मोहित मूल रूप से सोनीपत जिले के गोहाना के गंगाना गांव के निवासी हैं. बचपन से ही मोहित का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है. साल 2005 में मोहित के पिता का स्वर्गवास हो गया था. इसके बाद उनकी मां ने मोहित को पाल-पोसकर बड़ा किया. साल 2014 में मोहित का मां का भी निधन हो गया. जिसके बाद मोहित और उसका छोटा भाई दोनों अकेले रह गए. इसके बाद मोहित ने सोचा की अब वो पढ़ाई कर अच्छी नौकरी हासिल करेगा और अपने सपने पूरे करेगा.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने मोहित देशवाल: तीन से चार बार विदेश जाने की कोशिश करने के बाद मोहित ने सोचा कि क्यों ना खुद का कोई काम किया जाए. इसी सोच के साथ मोहित ने कुरुक्षेत्र में द टेस्ट ऑफ हरियाणा के नाम से पराठा बनाने की दुकान शुरू की. जहां वो चाय और देसी घी से बने पराठे सर्व करते हैं. इस स्टार्टअप से मोहित देशवाल महीने में लाखों रुपये कमा रहे हैं. मोहित उन लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, जो डंकी रूट के जरिए विदेश जाना चाहते हैं. मोहित ने बताया कि "लाखों रुपये लगाकर डंकी रूट से विदेश जाने से अच्छा है कि इतने रुपयों में खुद का स्टार्टअप कर अच्छी कमाई की जा सकती है."

कुरुक्षेत्र: बीते कुछ सालों में हरियाणा में डंकी रूट यानी अवैध तरीके से विदेश जाने का चलन बढ़ा है. डॉलर में कमाई के लालच में युवा लाखों रुपये लगा कर विदेश जाते हैं, लेकिन वहां वो एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं. उनके साथ मारपीट होती है, कभी तो उन्हें जान भी गंवानी पड़ती है. विदेश जाकर डॉलर कमाने की चाहत लेकर सोनीपत के मोहित ने भी अमीर होने के बारे में सोचा. जिसके बाद उसने तीन से चार बार विदेश जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. कभी पैसों की कमी, कभी विजा रद्द, तो कभी कुछ और कारण के चलते मोहित विदेश नहीं जा पाया.

पारठे की खासियत ये है कि इसे शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है. (Etv Bharat)

मोहित ने कुरुक्षेत्र में लगाई पराठों की दुकान: परांठों की खासियत के सवाल पर मोहित ने बताया कि वो शुद्ध देसी घी से परांठा बनाते हैं. उनका एक परांठा इनता बड़ा होता है कि एक इंसान का पेट भर जाता है. उनका परांठा मिक्स वेज से भरपूर होता है. इसके मोहित चाय भी बनाते हैं. लोग चाय परांठे का सेवन कर मोहित की जमकर तारीफ करते हैं.

70 रुपये का एक पराठा: ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान मोहित देशवाल ने बताया कि "हरियाणा की पहचान यहां का खान-पान है. एक कहावत भी हरियाणा के लिए मशहूर है कि दूध दही का खाना, ऐसा म्हारा हरियाणा." मोहित ने सोचा कि क्यों ना इस स्टार्टअप में हरियाणा का देसी टच दिया जाए. इसलिए मोहित ने शुद्ध देसी घी से परांठे बनाने का काम शुरू किया. मोहित देसी घी से एक बड़े आकार का पराठा बनता है. जिसका दाम ₹70 है. उसके परांठे की दीवानगी ऐसी है कि जो एक बार खाता है, वो बार-बार खाने को मजबूर हो जाता है.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने मोहित देशवाल (Etv Bharat)

कनाड़ा और अमेरिका में नौकरी करने वालों से ज्यादा कमा रहे मोहित: मोहित देशवाल ने कहा कि "गोहाना की देसी घी की जलेबी पूरे भारत में प्रसिद्ध है. मैं भी मूल रूप से सोनीपत के गोहाना का रहने वाला हूं और अब देसी घी के परांठे भी मेरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि "एक डेढ़ लाख रुपये जो लोग विदेश में रहकर कमा रहे हैं. इतना पैसा मैं 1 महीने में देसी घी के परांठे लोगों को खिलाकर कमा रहा हूं. इससे लोगों के स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और इसे मेरा भी आर्थिक तौर पर लाभ होता है."

मोहित एक महीने में करते हैं डेढ़ लाख से ज्यादा की कमाई (Etv Bharat)

स्टार्टअप के साथ कर रहे पढ़ाई: मोहित डबल एमए की पढ़ाई कर रहे हैं. एक एमए उन्होंने फिलॉसफी में की हुई है, तो दूसरी वो संस्कृत भाषा में कर रहे हैं. पढ़ाई के साथ वो अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने काम की तलाश में बहुत धक्के खाए हैं. लेकिन अच्छा काम नहीं मिला. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने कई बार खुद खाना बनाया. धीरे-धीरे इसमें हुनर आ गया. इसलिए मोहित ने परांठे बनाने का स्टार्टअप शुरू किया.

70 रुपये का मिला है एक पराठा (Etv Bharat)

लोगों को पसंद आ रहे मोहित के पराठे: गाजियाबाद से कुरुक्षेत्र घूमने आए परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो दूसरे दिन मोहित के पराठे खाने आए हैं. प्रियंका ने बताया कि "हमारा कुरुक्षेत्र का दो-तीन दिन का टूर रहेगा. हमने कल भी इनके पराठे खाए थे. हमें काफी स्वादिष्ट लगे. आज फिर हम उनके ये पराठे खाने के लिए आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं. इनकी चाय भी काफी स्वादिष्ट है." शांति देवी और उनके पति ने भी मोहित की काफी तारीफ की. उन्होंने कहा कि "मोहित स्वभाव से भी काफी अच्छे हैं. सबसे पहले इंसान का स्वभाव देखा जाता है. मोहित का स्वभाव काफी अच्छा है और उनके परांठे भी काफी स्वादिष्ट हैं. जिसको खाने के लिए आज हम यहां फिर आए हैं."

लोगों को खूब पसंद आ रहे देसी घी से बने पराठे (Etv Bharat)

मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारी: पराठा खाने के लिए आए उसके दोस्त रवि ने बताया कि "मोहित ने अपनी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. माता-पिता का साया काफी समय पहले उनके सिर से उठ चुका है. उन्होंने काफी संघर्ष किया है. पढ़ाई भी काफी ज्यादा की है, लेकिन नौकरी के अभाव में उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है. विदेश में भी जाना चाहा, जहां लाखों रुपए उन्होंने बर्बाद किया, लेकिन अब 'दी टेस्ट आफ हरियाणा' के नाम से अपना काम शुरू करके मोहित काफी मेहनत कर रहा है और यहां पर उनका खाना बहुत ही लाजवाब है. हर कोई उसको पसंद करता है. उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है. जिसका फल अब उनको मिल रहा है."

मोहित ने द टेस्ट ऑफ हरियाणा के नाम से लगाया स्टार्टअप (Etv Bharat)

'डंकी रूट से विदेश में जाने वाले लोगों को मोहित से लेनी चाहिए सीख': मोहित के दोस्त ने कहा "आज के समय में हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है और विदेश में जाकर अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ समय में डंकी से विदेश में जाने वाले ऐसे बहुत से मामले आए हैं. जिसमें लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं. कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं. जिसमें बीच में डोंकर के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है और जान से भी मार दिया जाता है, लेकिन मोहित ने विदेश जाने की इच्छा छोड़कर अपने भारत में ही रहकर अपना स्टार्टअप शुरू किया. जिसमें अब महीने में डेढ़ लाख रुपये तक कमाई करते हैं. मोहित देशवाल ने कहा "विदेश में जाकर भी उनको मेहनत करनी है, तो क्यों ना फिर यहीं पर रहकर मेहनत करें और अपना पैसा कमाए. क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस हब है, तो वह भारत है और यहां इंसान के करने के लिए बहुत कुछ है."

ये भी पढ़ें- विदेश की जॉब छोड़ नितिन ने शुरू किया स्टार्टअप, कचरे से तैयार किया गमला, पर्यावरण के साथ कर रहे जल संरक्षण, सालाना करोड़ों का है टर्नओवर

ये भी पढ़ें- मोची, माली का काम किया, एक साल तक जलाए मुर्दे, आज हो रही 50 लाख की कमाई