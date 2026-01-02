इंस्टाग्राम के एक वीडियो ने 60 साल के बुजुर्ग को सालों बाद परिवार से मिलाया, पढ़िए- दिल छू लेने वाली यह घटना
सोशल मीडिया से कर्नाटक में बिछड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके परिवार से दोबारा मिलाने में मदद मिली है.
Published : January 2, 2026 at 5:42 PM IST
चामराजनगर (कर्नाटक): अक्सर हम सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल, इसके नकारात्मक प्रभाव और 'डिजिटल दूरी' की आलोचना करते हैं, लेकिन यह कभी-कभी बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का एकमात्र सहारा भी बन जाता है. कर्नाटक के चामराजनगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया. भाषा की बाधा को भी पार करते हुए 60 साल के लाचार बुजुर्ग को उनके खोए हुए परिवार से मिला दिया.
क्या है मामला
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर तालुका के धनवासी गांव के रहने वाले प्रीतम सिंह (60), चामराजनगर जिले के यलैंडूर में अपने परिवार से बिछड़ गए थे. प्रीतम पिछले साल अक्टूबर में अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ यलैंडूर आए थे. वे यहां केरल स्थित मुख्यालय वाली एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने के लिए आए थे. इस दौरान प्रीतम अपने परिवार से बिछड़ गये.
भाषा बनी बाधा
प्रीतम ने बताया कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि वह अपनी पत्नी के चचेरे भाइयों सहित अन्य रिश्तेदारों से कैसे अलग हो गए. हिंदी के अलावा कोई और भाषा न जानने, परिवार का फोन नंबर याद न होने और घर वापस जाने का रास्ता न पता होने के कारण, प्रीतम बस स्टेशन के आसपास ही भटकते रहे. 11 नवंबर को, यलैंडूर पुलिस स्टेशन के कर्मियों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने प्रीतम को सांतेमरा हल्ली के 'ज्ञान सिंधु वृद्धाश्रम' में भर्ती करा दिया.
प्रीतम हिंदी में अपने गांव और परिवार के बारे में बात तो करते थे, लेकिन इससे वृद्धाश्रम के कर्मचारी उलझन में पड़ गए क्योंकि वे उनके मूल निवास स्थान के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पा रहे थे. उनकी हालत देखकर वृद्धाश्रम के अधीक्षक एम. महादेवस्वामी और सामाजिक कार्यकर्ता एच.बी. प्रकाश किसी भी तरह प्रीतम को उनके परिवार से मिलाना चाहते थे.
इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला
कुछ दिनों बाद, 'सत्य एजुकेयर कॉम्पिटेंसी ट्रस्ट' के कर्मचारी महेश, जो स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए वृद्धाश्रम आए थे, उन्होंने प्रीतम का एक वीडियो बनाया. उन्होंने मदद की उम्मीद में इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला ग्रुप में पोस्ट कर दिया. प्रीतम के बेटे राजेश सिंह धुर्वे ने वह वीडियो देखा और 30 दिसंबर को अपने पिता की तलाश में यलैंडूर पहुंच गए.
प्रीतम को उनके परिवार से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महादेवस्वामी ने कहा कि इंस्टाग्राम वीडियो उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मददगार साबित हुआ, जो अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए और आखिरकार अपने घर लौट गए.
