सब भूल गया, पर 'इंस्टाग्राम पासवर्ड' याद रहा... इसी एक सुराग ने बिछड़े परिवार से मिलाया
यह कहानी है एक तमिल मछुआरे की, जो अपनी सुध-बुध और पहचान तो भूल गया, लेकिन सोशल मीडिया की एक छोटी डिटेल याद रह गई.
Published : May 2, 2026 at 9:52 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक): कहते हैं कि याददाश्त साथ छोड़ दे तो इंसान खुद को भी भूल जाता है. लेकिन, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद भी अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं भूला. इसी, एक सुराग ने उसे उसके बिछड़े परिवार से मिला दिया. कर्नाटक के मंगलुरु से ऐसा ही चौंकाने वाला और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है.
शराब की लत ने छीनी सुध-बुध
तमिलनाडु के रामेश्वरम का रहने वाला आरोग्य अप्रैल के मध्य में मछुआरों की एक टीम के साथ मंगलुरु आया था. खबर के मुताबिक, अत्यधिक शराब पीने के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह हिंसक व्यवहार करने लगा. उसके साथियों ने उसे काबू करने के लिए नाव में बांध दिया था, लेकिन वह वहां से भाग निकला और शहर की गलियों में कहीं गुम हो गया.
संस्था ने मदद के लिये बढ़ाया हाथ
19 अप्रैल को जब वह मंगलुरु की सड़कों पर अजीब हरकतें कर रहा था, तब 'व्हाइट डव्स' (White Doves) नाम की संस्था ने उसे रेस्क्यू किया. शुरुआत में आरोग्य काफी हिंसक था, लेकिन संस्था की देखरेख और इलाज के बाद उसकी स्थिति में सुधार होने लगा.
चूंकि आरोग्य को सिर्फ तमिल आती थी, इसलिए नर्सिंग छात्रों की मदद से उससे बात की गई. इस दौरान आरोग्य को अपने घर या परिवार का कोई नंबर याद नहीं था. लेकिन उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड याद था. संस्था के सदस्यों ने जब उस पासवर्ड के जरिए उसका अकाउंट खोला और उसे फोन नंबर मिले. उन्होंने दोस्तों और परिवार के लिए मैसेज भी छोड़ा.
हार मान चुका था परिवार
आरोग्य का परिवार उसे ढूंढने के लिए पहले भी मंगलुरु आया था. तीन दिनों तक दर-दर भटकने के बाद जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए, तो हार मानकर वापस लौट गए. उन्होंने मान लिया था कि अब आरोग्य कभी नहीं मिलेगा. लेकिन तभी संस्था का फोन गया और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा.
संस्था ने कहा- यह किसी चमत्कार से कम नहीं
व्हाइट डव्स की संस्थापक कोरिना रस्किन ने बताया, "जब वह हमें मिला तो उसकी हालत बहुत खराब थी. इलाज से वह सुधरा, लेकिन इंस्टाग्राम पासवर्ड का याद रहना हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ." आरोग्य के ससुर टोयाची ने भावुक होते हुए कहा कि यह मदद वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे.
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