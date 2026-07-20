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सोशल मीडिया पर प्यार, फिर पुणे में की शादी, 9 दिन बाद धौलपुर में बिहार पुलिस ने युवती को किया दस्तयाब

बिहार पुलिस ने 19 वर्षीय युवती को सकुशल बरामद किया. युवती स्थानीय युवक के साथ प्रेम विवाह कर 9 दिन से यहां रह रही थी.

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सैपऊ थाना, धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 10:46 PM IST

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धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के रजौरा कला गांव से बिहार के भागलपुर जिले की पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब किया है. सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि युवती रजौरा कला निवासी युवक के साथ शादी कर पिछले नौ दिन से उसके घर रह रही थी. युवती के परिजनों ने बिहार के सुल्तानगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच करते हुए धौलपुर पहुंची.

अजय सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि रजौरा कला निवासी युवक करीब एक वर्ष पहले मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था. इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली युवती से दोस्ती हुई. बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया. कुछ समय बाद युवती अपने परिजनों को बिना बताए युवक से मिलने पुणे पहुंच गई, जहां दोनों ने विवाह कर लिया.

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रजौरा कला से युवती को दस्तयाब किया: सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि विवाह के बाद दोनों करीब नौ दिन पहले रजौरा कला गांव आकर रहने लगे. इधर, युवती के घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया. मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने युवक की पहचान कर ली. सोमवार को सुल्तानगंज थाने के उप निरीक्षक रुपेश महिला पुलिसकर्मी के साथ सैपऊ थाने पहुंचे. यहां सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह के सहयोग से रजौरा कला गांव पहुंचकर युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया.

थाने में बिगड़ी तबीयत: अजय सिंह ने बताया कि सैपऊ थाने लाने के बाद युवती बाथरूम गई, जहां उसे मिर्गी का दौरा पड़ने से वह बेहोश होकर गिर गई. इससे थाने में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर युवती को बाहर निकाला और तत्काल स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ. अजय सिंह ने बताया कि युवती करीब दो माह की गर्भवती भी है.

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साथ नहीं जाने की जताई इच्छा: दस्तयाब किए जाने के बाद युवती ने बिहार पुलिस के साथ जाने से इनकार किया और युवक के साथ रहने की इच्छा जताई. हालांकि, पुलिस ने उसे कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देकर समझाइश की, जिसके बाद वह साथ जाने के लिए तैयार हो गई. सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को बिहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. अब भागलपुर पुलिस उसे न्यायालय में पेश करेगी, जहां उसके बयान और न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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