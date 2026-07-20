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सोशल मीडिया पर प्यार, फिर पुणे में की शादी, 9 दिन बाद धौलपुर में बिहार पुलिस ने युवती को किया दस्तयाब

धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के रजौरा कला गांव से बिहार के भागलपुर जिले की पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब किया है. सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि युवती रजौरा कला निवासी युवक के साथ शादी कर पिछले नौ दिन से उसके घर रह रही थी. युवती के परिजनों ने बिहार के सुल्तानगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच करते हुए धौलपुर पहुंची.

अजय सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि रजौरा कला निवासी युवक करीब एक वर्ष पहले मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था. इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली युवती से दोस्ती हुई. बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया. कुछ समय बाद युवती अपने परिजनों को बिना बताए युवक से मिलने पुणे पहुंच गई, जहां दोनों ने विवाह कर लिया.

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रजौरा कला से युवती को दस्तयाब किया: सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि विवाह के बाद दोनों करीब नौ दिन पहले रजौरा कला गांव आकर रहने लगे. इधर, युवती के घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया. मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने युवक की पहचान कर ली. सोमवार को सुल्तानगंज थाने के उप निरीक्षक रुपेश महिला पुलिसकर्मी के साथ सैपऊ थाने पहुंचे. यहां सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह के सहयोग से रजौरा कला गांव पहुंचकर युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया.