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वैज्ञानिकों ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंडेज, INST मोहाली और IIT रुड़की का नवाचार, जानिए फायदा

INST मोहाली और IIT रुड़की की नई खोज ( PHOTO- IIT ROORKEE )