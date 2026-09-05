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आंखों से नहीं देख सकतीं, फिर भी रोशन कर रहीं सैकड़ों जिंदगियां, पढ़ें डॉ. संगीता अग्रवाल की कहानी

मुजफ्फरपुर की प्रोफेसर डॉ. संगीता अग्रवाल बचपन से दृष्टिहीन है, लेकिन आज वे अपने जैसे कई बच्चों की जिंदगी बना रही हैं. रिपोर्ट-विवेक कुमार

Inspiring Story Professor Dr Sangeeta Agarwal
डॉक्टर संगीता अग्रवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 4:19 PM IST

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मुजफ्फरपुर: एक ऐसी प्रोफेसर जो देख नहीं सकतीं, लेकिन समाज के लिए भविष्य का निर्माण कर रही हैं. यह कहानी है बिहार विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और शुभम संस्थान की फाउंडर डॉक्टर संगीता अग्रवाल की. डॉ. संगीता सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए गर्व का सागर हैं. अपनी दूरगामी सोच, संघर्ष और समर्पण से उन्होंने दिव्यांग बच्चों की जिंदगी को नई दिशा दी.

शिक्षा के प्रति अनोखा समर्पण

डॉक्टर संगीता अग्रवाल बिहार विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्रोफेसर हैं. 63 वर्ष की उम्र में भी उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बना हुआ है. वह विश्वविद्यालय की उन चुनिंदा शिक्षिकाओं में शामिल हैं, जो दृष्टिबाधित होने के बावजूद ब्रेल लिपि के माध्यम से संस्कृत पढ़ाती हैं.

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शुभम आवासीय विद्यालय में छात्र (ETV Bharat)

वेतन से दिव्यांग बच्चों की मदद

संस्कृत जैसे विषय को वह छात्रों को इतनी सहजता से पढ़ाती हैं कि उनकी कक्षा में उनकी दृष्टि कभी बाधा नहीं बनती. सबसे खास बात यह है कि संगीता अग्रवाल अपनी नौकरी से मिलने वाले वेतन को भी अपने लिए खर्च नहीं करती हैं. वह इसे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और जरूरतों पर खर्च करती हैं. इनकी संस्था ‘शुभम’ में फिलहाल करीब 80 बच्चे पढ़ रहे हैं. इनमें दृष्टिबाधित, मूक-बधिर और अन्य जरूरत वाले बच्चे शामिल हैं.

बिहार से दिल्ली तक का सफर

संगीता अग्रवाल के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था. बचपन से दृष्टिहीन होने के कारण पढ़ाई करना मुश्किल था. उस समय बिहार जैसे राज्य में ब्रेल लिपी से पढ़ाई संभव नहीं थी. खासकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना नामुमकिन थी. लेकिन संगीता पढ़ाई कर कुछ बनना चाहती थी तो परिवार के लोगों ने उन्हें दिल्ली भेज दिया.

बिहार के बच्चों के लिए दिल्ली छोड़ी

संगीता अग्रवाल ने वर्ष 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की. पढ़ाई के बाद उनके सामने दिल्ली में रहकर कॉलेज में लेक्चरर बनने का अवसर था, लेकिन उनका मन दिल्ली में नहीं लगा. बताती हैं कि मेरा सपना था कि, बिहार के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, जो सामान्य तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें शिक्षित करना.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"इसी उद्देश्य से 1997 में बिहार लौटीं. नवंबर 1997 में ‘शुभम’ संस्था की शुरुआत की. शुरुआत महज दो बच्चों से हुई थी और दोनों बच्चे पोलियो से प्रभावित थे. धीरे-धीरे संस्था से दृष्टिहीन और मूक-बधिर बच्चों को भी जोड़ा गया. आज वर्तमान में 80 बच्चे नामांकित हैं और 200 से अधिक बच्चे पास आउट हो चुके हैं." - डॉ. संगीता अग्रवाल, प्रोफेसर

जीवन को बच्चों के नाम किया

सबसे बड़ा त्याग इन्होंने अपनी जीवन में किया. बताती हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू किए गए इस अभियान को किसी तरह का झटका न लगे, इसके लिए संगीता अग्रवाल ने शादी नहीं करने का फैसला किया. उनका कहना था कि वह अपना पूरा जीवन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में लगाना चाहती हैं.

विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को गति

जब वर्ष 1996 तक संस्था के काम को गति मिलने लगी और उन्हें भरोसा हुआ कि उनका अभियान अब आगे बढ़ सकता है, तब उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को भी आगे बढ़ाया. वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय में 20 साल से प्रोफेसर हैं. पहले एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थी. अब पीजी विभाग में छात्रों को संस्कृत पढ़ा रहीं है.

दो बच्चों से शुरू हुआ सफर

संगीता बताती हैं कि शुरुआत में उनके पास केवल दो बच्चे थे. उनमें से एक बच्चा राहुल था, जिसने आगे चलकर जूनियर स्तर की पढ़ाई पूरी की. वहीं, एक बच्ची आगे चलकर ब्रेल की शिक्षिका बनी. संस्था की पहली दृष्टिहीन छात्रा आज दिल्ली में म्यूजिक टीचर के रूप में काम कर रही हैं. अब तक करीब 150 से 200 बच्चे ‘शुभम’ से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं.

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शुभम आवासीय विद्यालय में छात्राएं (ETV Bharat)

"दिव्यांग और सामान्य बच्चों के ज्ञान और क्षमता में कोई अंतर नहीं है. अंतर सिर्फ शिक्षा हासिल करने के तरीके का है. सामान्य बच्चे किताब देखकर पढ़ते हैं, जबकि दृष्टिबाधित बच्चे स्पर्श के माध्यम से ब्रेल में वही ज्ञान हासिल करते हैं." - डॉ. संगीता अग्रवाल, प्रोफेसर

आवासीय विद्यालय में निःशुल्क व्यवस्था

फिलहाल ‘शुभम’ का विद्यालय आवासीय है. करीब 80 बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, जिनमें लगभग 65 बच्चे परिसर में रहकर शिक्षा लेते हैं, जबकि करीब 15 बच्चे आने-जाने वाले हैं. बच्चों के रहने, खाने और शिक्षा की व्यवस्था संस्था की ओर से निःशुल्क की जाती है.

विशेष शिक्षकों का योगदान

संस्था में सात विशेष शिक्षक हैं, जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की है. करीब 20 शिक्षक और कर्मचारी मिलकर बच्चों की शिक्षा, आवास और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं. देवेंद्र राम पिछले चार साल से दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बताते हैं कि मैं खुद दृष्टिहीन हूं. इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय उन्हें अच्छे से समझाना होता है. कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है तो कोई देर से. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जल्दी समझ गया. फिर इसके बाद वह अन्य सभी बच्चों को समझाता है.

"ब्रेल लिपि में एक-एक वर्णमाला को बताया जाता है. इसके बाद दो से चार अक्षर का शब्द सिखाया जाता है. शब्द बनाने के लिए बच्चों को ब्रेल लिपि में डॉट को याद करना होता है." -देवेंद्र राम, शिक्षक

शिक्षक दिवस का असली संकल्प

संगीता अग्रवाल के लिए शिक्षक दिवस महज एक दिन नहीं है, बल्कि उस संकल्प को याद करने का अवसर है, जिसके तहत उन्होंने अपनी जिंदगी दिव्यांग बच्चों के भविष्य के नाम कर दी. उनका मानना है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना पर्याप्त नहीं है. उन्हें इतना सक्षम बनाना जरूरी है कि वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बनें और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

आईएएस बनने का अटूट सपना

9वीं में पढ़ाई करने वाले दीपक कुमार आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा. दीपक को आईएएस अधिकारी बनना है. पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि शुरुआत में ब्रेल डॉट याद कराया गया. इसके बाद धीरे धीरे लिखना सीखे. अब लिखना और पढ़ना दोनों अच्छे से आता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर

याश्मि 2019 में आयी थी. उस समय छठी कक्षा में थी. यहां से 10वीं करने के बाद दिल्ली में 12वीं किया और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज (इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन) से ग्रेजुएशन कर रही है. कटिहार की रहने वाली छात्रा 2017 में इस संस्थान में आयी थी. पहले कटिहार के ही कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाई कर रही थी.

"कटिहार में 6-7 तक वहीं पढ़ाई हुई. इसके बाद यहां के बारे में पता चला. इस संस्थान से मैंने 12वीं पास किया. वर्तमान में लखनऊ में पीजी की पढ़ाई कर रही हूं." -खुशनुमा परवीन

नौकरी पाकर बनीं आत्मनिर्भर

एसससी एमटीएस में नौकरी करने वाली सीता कुमारी 2019 में छठी क्लास में आयी थी. इस संस्थान की वजह से मैंने आगे की पढ़ाई की. आज मैं किसी को बता सकती हूं कि मैं भी पढ़ी-लिखी हूं. यहां की व्यवस्था इतनी अच्छी है. यहां जो भी बच्चे आते हैं, आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं.

"मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा था. यहां बहुत अच्छे से पढ़ाई की. आज मैं नौकरी कर रही हूं. इसी संस्थान की वजह से आगे बढ़ पायी." -सीता कुमारी, सरकारी कर्मी

जर्मन स्लेट से गणित की पढ़ाई

गणित की पढ़ाई कैसे होती है. इसको लेकर छात्र ने बताया कि कैलकुलेशन के लिए जर्मन स्लेट है. इसपर हमलोग 0 से 9 तक नंबर लिखते हैं. मान लीजिए 12+12 को जोड़ना है. आमतौर पर 12 के नीचे 12 लिखा होता है और बगल में जोड़ का चिन्ह होता है. ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है. 2+2 को जोड़कर 4 और 1+1 को जोड़कर 2 होता है. कुल संख्या 24 होता है.

जर्मन स्लेट पर औसत की गणना

क्लास में मौजूद शुभम संस्था के प्रधानाध्यापक गोविंद शंकर ठाकुर ने 6:4:10 का औसत निकालने के लिए कहा. इसके लिए छात्रा ने जर्मन स्लेट का इस्तेमाल किया. छात्र रुद्र ने जर्मन स्लेट पर कैलकुलेशन किया. इसका उत्तर आया 6.66. पूछने पर रुद्र ने बताया कि पहले 6, 4, 10 को जोड़ने पर 20 आया. 20 को तीन से भाग दिए. भागफल आया 6.66 आया.

प्रधानाध्यापक का अनुभव और बच्चों का आईक्यू

गोविंद शंकर ठाकुर जमशेदपुर से आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बताया कि मुजफ्फरपुर में उनकी बेटी और दामाद रहते हैं. बेटी और दामाद के कहने पर वे मुजफ्फरपुर आ गए. तब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इनका मानना है कि सामान्य बच्चों से ज्यादा अच्छा आईक्यू दिव्यांग बच्चों का होता है. ये बच्चे सुनकर सीखते हैं, जो सामान्य बच्चे बहुत कम ऐसा करते हैं.

"मुझे इन बच्चों को पढ़ाने में काफी आनंद मिलता है. ये बच्चे कद्र भी करते हैं. बच्चे हमलोगों की बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं. सामान्य बच्चे ऐसे नहीं होते हैं." -गोविंद शंकर ठाकुर, प्रधानाध्यापक, शुभम आवासीय विद्यालय

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