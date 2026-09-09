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कभी करते थे तंबाकू की खेती, अब तक 100 लोगों का नशा छुड़ा चुके बिहार के राजेंद्र राय

तंबाकू की खेती और खुद तंबाकू का सेवन करने वाले शिवहर के शाखा डाकपाल आज लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं. रिपोर्ट- सुमित सिंह

POSTMAN RAJENDRA RAI
मिसाल बने शिवहर के डाकबाबू राजेंद्र राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 7:48 AM IST

9 Min Read
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शिवहर : "गुटखा क्या है मैं नहीं जानता था, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेता था. इसके दुष्प्रभावों से बिल्कुल अंजान था. जबसे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी के संपर्क में आया तब से इस जानलेवा चीज से दूरी बना ली है. ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैंने 5 एकड़ जमीन पर तंबाकू की खेती करनी बंद कर दी और कसम लिया कि अब इसके बाद कितना भी महंगा हो जाए तंबाकू की खेती नहीं करूंगा." शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड अंतर्गत कस्तूरिया गांव के निवासी और वर्तमान में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत 63 वर्षीय राजेन्द्र राय आज अपनी इसी सोच के कारण लोगों के बीच मिसाल बन गए हैं.

आर्थिक तंगी दरकिनार कर बड़ा फैसला

राजेंद्र राय आज अपने इलाके में जाने पहचाने नाम हैं और प्यार से सभी उन्हें 'डाकबाबू' कहते हैं. कभी नशे का कारोबार करने वाले राजेंद्र आज लोगों को नशामुक्त करने के लिए अभियान चलाते हैं, ज्ञान से सही मार्ग दिखाते हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में आगे कहते हैं कि जब मैंने तंबाकू की खेती करनी बंद कर दी तो चिंता होने लगी कि घर कैसे चलेगा?

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"मैंने तंबाकू को छोड़कर ईख (गन्ना) की खेती शुरू की. लेकिन उस दौरान चीनी मिल बंद हो गए. उसके बाद मैंने ईख की खेती छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी तम्बाकू की खेती नहीं किया. दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा कि भैया इसे छोड़ दो, मत खाओ, उपजाऊ भी नहीं. लेकिन तंबाकू की खेती मेरे यहां अधिक होती है, बहुत लोग करते हैं. मैं इसकी खेती नहीं करता हूं."- राजेंद्र राय, शाखा डाकपाल

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राजेंद्र राय की पहल ला रही रंग (ETV Bharat)

न कोई डॉक्टरी मदद.. अध्यात्म से बदला जीवन

राजेंद्र राय ने अध्यात्म के मार्ग पर चलकर तंबाकू की आदत से मुक्ति पाई है, लेकिन पहले उन्हें नहीं पता था कि ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या होता है? उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठ करता था. एक दिन शिवहर गए, बहन जी से मिल गये. बहन जी ने कहा कि आप क्लास किजिए. मैंने क्लास की. उसी दौरान मुझे आत्मा का ज्ञान मिला कि मैं देह नहीं आत्मा हूं. मैं राजेंद्र राम श्याम नहीं, मैं आत्मा हूं. शरीर को चलाने वाला आत्मा हूं. जिस दिन आत्मा का ज्ञान आ गया तो परमात्मा को जान लिया. उस दिन से लगा कि ये सब व्यसन हमारे लिए खराब चीज है.

शाखा डाकपाल (बीपीएम) पद पर बहाली

ब्रह्माकुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में निर्णायक बदलाव आया. उन्होंने तंबाकू की खेती को पूरी तरह त्याग कर गन्ने की खेती शुरू की. यह कदम उन्होंने सिद्धांतों के अनुरूप उठाया. हालांकि, बाद में क्षेत्र की चीनी मिल बंद हो जाने के कारण उन्हें गन्ने की खेती से विराम लेना पड़ा. इसी दौर में उन्हें डाकघर में शाखा डाकपाल (बीपीएम) पद पर बहाली मिली.

घर से नशामुक्ति अभियान की शुरुआत

राजेन्द्र राय का विवाह वर्ष 1986 में नेपाल के बंजराहा क्षेत्र में हुआ था. उनके परिवार में दो पुत्र और दो पुत्री हैं. बड़ा बेटा एमबीबीएस कर चुका है और छोटा बेटा राजकोट से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा है. दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है. उनका पूरा परिवार शिक्षा में आगे है. वर्ष 2010-11 में उन्होंने घर से नशामुक्ति अभियान शुरू किया.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

100 से अधिक लोगों ने छोड़ा तंबाकू

उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब किसी भी प्रकार के नशे को हाथ नहीं लगाता. घर में बदलाव लाने के बाद राजेन्द्र राय ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया. उनके तर्कों से प्रभावित होकर 100 से अधिक लोग तंबाकू छोड़ चुके हैं. आज क्षेत्र में वह 'डाकबाबू' के नाम से पहचाने और सम्मानित किए जाते हैं. उन्होंने समाज को नई राह दिखाई है.

पति के कार्यों पर पत्नी को गर्व

उनकी पत्नी उषा देवी ने बताया कि जबसे वह बाबा के ज्ञान में आए, उनके जीवन में समग्र बदलाव आया. उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी राह में लगा दिया. उन्हें गर्व है कि उनके पति ने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर नशा छोड़ दिया. उषा देवी ने बताया कि जब वे चीनी मिल जाती थीं, तो लोग आगे बढ़कर कहते थे कि राजेन्द्र राय ने उनपर उपकार किया है.

"बैंक जैसी जगहों पर भी उनके संपर्क में आए नशामुक्त लोग उन्हें देखकर सम्मान से प्रणाम करते हैं. गांव के लोग खैनी खाते समय राजेन्द्र राय को सामने देखते ही तुरंत खैनी हाथ से गिरा देते थे या छुपा लेते थे. उनकी उपस्थिति ही समाज में एक अनुशासन की तरह काम करती है. लोगों के मन में उनके प्रति गहरा आदर है."- उषा देवी, राजेन्द्र राय की पत्नी

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राजेंद्र राय का परिवार (ETV Bharat)

राजयोग से नशे से मुक्ति

ब्रह्माकुमारी संस्थान की जिला प्रभारी भारती कुमारी ने बताया कि राजेन्द्र राय पिछले 19 वर्षों से लगातार राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं. इसी निरंतर अभ्यास के कारण उनके जीवन से नशा पूरी तरह छूट गया. उन्होंने तंबाकू की खेती त्याग कर गन्ने की खेती शुरू की थी. राजयोग के माध्यम से उन्होंने समाज के सैकड़ों लोगों को भी नशामुक्त कराया. इसका पूरा श्रेय राजयोग को जाता है.

"राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे तनावमुक्त होते हैं. हमारे जिले में कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं, जबसे उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है तो उनका व्यसन छूट गया है, नशा छूट गया है. शिवहर जिला में तरियानी प्रखंड में कस्तूरिया गांव है, जहां डाकबाबू करके राजेंद्र राय हैं, जो पिछले 19 वर्षों से राजयोग अभ्यास कर रहे हैं और उनकी सारी लत छूट गयी है."- भारती कुमारी, ब्रह्माकुमारी संस्थान की जिला प्रभारी

ब्रह्माकुमारी में सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन योग की एक विशेष विधि है, जिसके माध्यम से हम अपने सत्य स्वरूप यानि आत्मा को समझते और महसूस करते हैं. इस अभ्यास के जरिए हम परमपिता परमात्मा (ईश्वर) से अपना आत्मीय और गहरा संबंध जोड़ते हैं, जिससे मन को शांति और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

10 साल पहले हमेशा के लिए छूट गई खैनी

कस्तूरिया गांव के हरिशंकर राय बताते हैं कि मैं पढ़ाई के दिनों से ही खैनी खाने के आदी था. करीब 10 वर्ष पहले जब डाकबाबू ने उन्हें ज्ञान दिया, तबसे उन्होंने खैनी पूरी तरह छोड़ दी. अब वह पूरी तरह इस आदत से मुक्त हैं. इस ज्ञान के बाद वह 'ओम शांति' परिवार से जुड़ गए. उनके परिवार में कुल 8 से 10 सदस्य हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं.

"लगभग 10 वर्ष पहले डाकबाबू ने ज्ञान दिया था. उससे पहले मैं तंबाकू खाता था. बहुत बार खाता था. अब तो पूरी तरह से त्याग दिया है. तंबाकू छोड़कर 10 साल हो गए हैं. डाकबाबू के ज्ञान ने इसमें मदद की."- हरिशंकर राय,कस्तूरिया गांव निवासी

ज्ञान से कोई भी नशा छोड़ सकता है

कस्तूरिया के बुजुर्ग माधव राय दिनभर में 10 से 15 बार खैनी खाते थे. राजेन्द्र राय के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान मिलने पर उनकी यह आदत धीरे-धीरे कम हुई. राजेन्द्र राय ने उन्हें कोई दवा नहीं दी, बल्कि केवल ज्ञान से समझाया. वर्ष 2010 में उनकी यह आदत पूरी तरह छूट गई. माधव राय का मानना है कि ज्ञान से कोई भी नशा छोड़ सकता है.

"जब से डाकबाबू ने ज्ञान दिया है, तबसे लत छूट गई है. पहले 10, 15 बार खैनी खाते थे. कोई दवाई नहीं दिए बस ज्ञान से ही यह मुमकिन हो सका है."- माधव राय, ग्रामीण

15 साल की उम्र से खा रहे खैनी

एक अन्य साधक शैलेन्द्र राय ने 15 वर्ष की उम्र से खैनी खाना शुरू किया था. वर्ष 2014 में बाबा के ज्ञान में आने के बाद उन्होंने खैनी पूरी तरह छोड़ दी. पहले दिनभर में 10 बार खैनी खाने वाले इस साधक की आदत अचानक ही छूट गई. वह इसे बाबा की दुआ का असर मानते हैं. उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है.

"सकास" (सत्संग) के माध्यम से भी खैनी की आदतें छूटती हैं. खैनी से परेशान एक व्यक्ति की आदत महज एक महीने में चमत्कारिक रूप से छूट गई. जब व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर बसा लेता है, तो वह उनसे अलग नहीं रह जाता. तभी वह जीवन में सब कुछ पा लेता है."- शैलेन्द्र राय, साधक

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अनुकरणीय और ऐतिहासिक मिसाल

कस्तूरिया गांव की पहचान भले ही बरसों से तंबाकू की खेती से रही हो, लेकिन राजेन्द्र राय ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से इस धारणा को बदल दिया है. आर्थिक तंगहाली के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने न सिर्फ खुद नशे और इसकी खेती से दूरी बनाई, बल्कि आज समाज के लिए एक मशाल बन गए हैं.

डाकघर की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ वे लगातार लोगों को सही राह दिखा रहे हैं. सफर के दौरान अनजान मुसाफिरों से लेकर दफ्तरों में मिलने वाले लोगों तक, उनका यह मूक आंदोलन दर्जनों जिंदगियों को नशे के दलदल से निकाल चुका है. आज के दौर में राजेन्द्र राय की यह मुहिम समाज को नशामुक्त और सेहतमंद बनाने की दिशा में एक बेहद अनुकरणीय और ऐतिहासिक मिसाल है.

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