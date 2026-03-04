Women's Day Special: सुलोचना मेहेर—बुनकर समुदाय की किस्मत बदलने वाली 'सुपरवुमन'
पिता के विरोध के बावजूद सुलोचना ने बुनाई सीखी और आज 1,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं. गवर्नर भी उनकी कला के मुरीद हैं.
Published : March 4, 2026 at 3:22 PM IST
बरगढ़, ओडिशा: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो राह की हर बाधा एक नई सीढ़ी बन जाती है. ओडिशा के बरगढ़ जिले के बरपाली गांव की 50 वर्षीय सुलोचना मेहर की कहानी कुछ ऐसी ही है. एक ऐसी महिला जिसे उसके माता-पिता ने बुनकर परिवार में इसलिए नहीं ब्याहा था कि बुनाई का काम बहुत कठिन होता है, लेकिन आज वही महिला 1,000 से अधिक महिलाओं के लिए स्वावलंबन का चेहरा बन चुकी है.
2008 की वह ऐतिहासिक मुलाकात
सुलोचना के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट साल 2008 में आया. भुवनेश्वर के जयदेव भवन में एक हैंडलूम वर्कशॉप का आयोजन था. ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. जब उनकी नजर सुलोचना की साड़ी पर पड़ी, तो वे ठिठक गए. साड़ी की नक्काशी और डिजाइन इतनी सुंदर थी कि राज्यपाल अपनी प्रशंसा रोक नहीं पाए. उन्होंने पूछा, "यह साड़ी बहुत सुंदर है, इसे किसने बनाया है?"
सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू थे. उन्होंने गर्व से कहा, "सर, यह मैंने खुद बनाई है." राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, "ऐसे ही सुंदर काम करती रहो." उस एक पल की सराहना ने सुलोचना के आत्मविश्वास को वह पंख दिए कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
संघर्ष से सफलता तक का सफर
1997 में सुलोचना का विवाह बरपाली के दिलीप मेहर से हुआ था. सुलोचना के माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बुनाई के कठिन श्रम में फंसे, इसलिए उन्होंने एक टेलर मास्टर (दिलीप) को चुना. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. सुलोचना ने जब अपने ससुराल में ससुराल पक्ष और देवर को संबलपुरी कपड़ों की बुनाई करते देखा, तो उनके मन में भी इस कला को सीखने की इच्छा जागी.
शुरुआती दिनों में आय कम थी, लेकिन सुलोचना की इच्छाशक्ति प्रबल थी. उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली "डिजाइनर ट्रेनिंग" ली और धीरे-धीरे संबलपुरी हथकरघा की बारीकियों को सीखा.
लुप्त होती कला को दिया नया जीवन
सुलोचना ने केवल साड़ियां ही नहीं बुनीं, बल्कि उन परंपराओं को भी जीवित किया जो लुप्त हो रही थीं. 'उत्कल लक्ष्मी', 'मंजूषा' और 'साचीपत' जैसी साड़ियां जो समय के साथ गायब हो रही थीं, सुलोचना ने उन्हें आधुनिक रंग-रूप देकर फिर से लोकप्रिय बनाया. आज की युवा पीढ़ी उनकी 'मयूर चंद्रिका', 'पुष्पा हाथी' और 'गज गामिनी' जैसी ऐतिहासिक और प्रकृति पर आधारित डिजाइनों को बेहद पसंद कर रही है.
लेह-लद्दाख तक पहुंची बरगढ़ की कला
सुलोचना की ख्याति अब केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है. उनकी बनाई साड़ियां संबलपुर, भुवनेश्वर और दिल्ली के बड़े शोरूम्स में बिकती हैं. वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी कला को वैश्विक स्तर पर ले जा रही हैं.
सबसे गर्व की बात यह है कि 2023 में सुलोचना ने लेह-लद्दाख का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी सेंटर की 50 महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण दिया. वह आज राज्य स्तरीय परियोजना समिति की एकमात्र सदस्य हैं और विभिन्न जिलों जैसे बंगोमुंडा, कुंभारी और बिजपुर में प्रशिक्षण केंद्र चला रही हैं.
1000 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर
सुलोचना का सबसे बड़ा योगदान समाज के प्रति उनका समर्पण है. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से लगभग 1,000 महिलाओं को बुनाई, प्राकृतिक रंगों के उपयोग और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी है. उनके पति दिलीप, जो पहले दर्जी थे, अब गर्व से अपनी पत्नी का साथ देते हैं और खुद भी बुनाई का काम सीख चुके हैं.
महिला दिवस पर संदेश
इस महिला दिवस पर सुलोचना मेहर का संदेश स्पष्ट है: "बुनाई का काम छोटा नहीं है, यह एक महान कला है जिसने मुझे देश-दुनिया में पहचान दी. अगर महिलाएं मजबूत इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ें, तो समाज में अपनी जगह खुद बना सकती हैं."
आज सुलोचना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरियों में हैं, और उनका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह समृद्ध है. बरगढ़ जिला प्रशासन और मिशन शक्ति भी सुलोचना को उनकी इस यात्रा में हर संभव सहयोग दे रहे हैं.
