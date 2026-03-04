ETV Bharat / bharat

Women's Day Special: सुलोचना मेहेर—बुनकर समुदाय की किस्मत बदलने वाली 'सुपरवुमन'

सुलोचना मेहेर: पिता की बंदिशों को तोड़, बनीं हजारों बुनकर परिवारों का सहारा ( Etv Bharat )

बरगढ़, ओडिशा: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो राह की हर बाधा एक नई सीढ़ी बन जाती है. ओडिशा के बरगढ़ जिले के बरपाली गांव की 50 वर्षीय सुलोचना मेहर की कहानी कुछ ऐसी ही है. एक ऐसी महिला जिसे उसके माता-पिता ने बुनकर परिवार में इसलिए नहीं ब्याहा था कि बुनाई का काम बहुत कठिन होता है, लेकिन आज वही महिला 1,000 से अधिक महिलाओं के लिए स्वावलंबन का चेहरा बन चुकी है. 2008 की वह ऐतिहासिक मुलाकात

सुलोचना के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट साल 2008 में आया. भुवनेश्वर के जयदेव भवन में एक हैंडलूम वर्कशॉप का आयोजन था. ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. जब उनकी नजर सुलोचना की साड़ी पर पड़ी, तो वे ठिठक गए. साड़ी की नक्काशी और डिजाइन इतनी सुंदर थी कि राज्यपाल अपनी प्रशंसा रोक नहीं पाए. उन्होंने पूछा, "यह साड़ी बहुत सुंदर है, इसे किसने बनाया है?" बुनकर समुदाय के लिए मिसाल बनीं सुलोचना (ETV Bharat) सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू थे. उन्होंने गर्व से कहा, "सर, यह मैंने खुद बनाई है." राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, "ऐसे ही सुंदर काम करती रहो." उस एक पल की सराहना ने सुलोचना के आत्मविश्वास को वह पंख दिए कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. संघर्ष से सफलता तक का सफर

1997 में सुलोचना का विवाह बरपाली के दिलीप मेहर से हुआ था. सुलोचना के माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बुनाई के कठिन श्रम में फंसे, इसलिए उन्होंने एक टेलर मास्टर (दिलीप) को चुना. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. सुलोचना ने जब अपने ससुराल में ससुराल पक्ष और देवर को संबलपुरी कपड़ों की बुनाई करते देखा, तो उनके मन में भी इस कला को सीखने की इच्छा जागी. शुरुआती दिनों में आय कम थी, लेकिन सुलोचना की इच्छाशक्ति प्रबल थी. उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली "डिजाइनर ट्रेनिंग" ली और धीरे-धीरे संबलपुरी हथकरघा की बारीकियों को सीखा.