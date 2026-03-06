ETV Bharat / bharat

महिला दिवस 2026: बांस की स्टिक से भारतीय टीम तक का सफर, झारखंड की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति की प्रेरक कहानी

सावित्री बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब 50 रुपए में दो से तीन महीने का खर्च चलाना पड़ता था. हॉकी स्टिक खरीदना भी बड़ी चुनौती होती थी. कई बार साथी खिलाड़ियों और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने उनकी मदद की. यह सहयोग उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करता गया. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्हें भाषा और सामाजिक झिझक जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन हर कमी पर भारी पड़ा.

बरियातू सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान सावित्री की प्रतिभा खुलकर सामने आई. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से कोचों का ध्यान आकर्षित किया. उस दौर में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं नहीं मिलती थीं. न उचित उपकरण, न बेहतर पोषण और न ही व्यवस्थित यात्रा सुविधाएं.

रांची के बरियातू गर्ल्स हॉकी सेंटर में दाखिला उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. माता-पिता को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में लड़कियों का बाहर जाकर खेलना साहसिक निर्णय माना जाता था. लेकिन उनकी लगन और दृढ़ संकल्प ने परिवार को राजी कर लिया. यहीं से उनके पेशेवर सफर की नींव रखी गई.

सामाजिक बंधन, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक तंगी, हर मोर्चे पर चुनौतियां थीं. लेकिन सावित्री के भीतर कुछ अलग करने की जिद थी. गांव की कच्ची जमीन पर, बिना जूते के, बांस की स्टिक से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया. साधन सीमित थे, पर जुनून असीमित.

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरियातू गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की. सावित्री पूर्ति का बचपन झारखंड के ग्रामीण परिवेश में बीता. आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी. घर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं. उस समय लड़कियों के लिए खेल को करियर बनाना आसान नहीं था.

सावित्री पूर्ति का जन्म 20 अप्रैल 1966 को झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत कोनबा गांव में एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार में हुआ. सीमित संसाधनों और अभावों के बीच उनका बचपन बीता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कभी कमजोर नहीं होने दिया.

बांस की स्टिक से भारतीय टीम तक के सफर की सावित्री पूर्ति की कहानी (Etv Bharat)

बांस की स्टिक से खेल की शुरुआत करने वाली सावित्री ने 1983 में भारतीय महिला हॉकी टीम में जगह बनाकर इतिहास रचा. 1983 से 1986 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने झारखंड (तत्कालीन बिहार) का नाम रोशन किया. महिला दिवस के अवसर पर उनकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास, समर्पण और महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल है.

रांची: झारखंड की मिट्टी ने देश को अनेक प्रतिभाएं दी हैं, लेकिन जब बात महिला हॉकी की होती है तो एक नाम गर्व से लिया जाता है सावित्री पूर्ति. एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मी वह लड़की, जो कभी जंगल से महुआ चुनती थी, आज भारतीय महिला हॉकी के इतिहास का प्रेरक अध्याय बन चुकी है.

वर्ष 1983 सावित्री पूर्ति के जीवन का स्वर्णिम अध्याय बना. इसी वर्ष उन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित किया गया. वह झारखंड (तत्कालीन बिहार) से भारतीय टीम में शामिल होने वाली पहली आदिवासी महिला खिलाड़ी बनीं. 1983 से 1986 के बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उस समय महिला हॉकी को आज जैसी पहचान और संसाधन नहीं मिले थे, लेकिन खिलाड़ियों के भीतर देश के लिए खेलने का जुनून कहीं अधिक था.

सावित्री कहती हैं, “उस दौर की हॉकी में अलग ही जज्बा था. सुविधाएं कम थीं, लेकिन समर्पण और टीम स्पिरिट बेहद मजबूत थी.” भारतीय टीम की जर्सी पहनना उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण था. उन्होंने अपने प्रदर्शन से बिहार और बाद में बने झारखंड को महिला हॉकी के नक्शे पर पहचान दिलाई.

अपनी टीम के साथ सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

नेतृत्व, अनुशासन और टीम स्पिरिट

सावित्री केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही नहीं थीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थीं. मैदान पर उनका खेल आक्रामकता, रणनीति और अनुशासन का संतुलित उदाहरण था. साथी खिलाड़ी उन्हें मेहनती, सकारात्मक सोच वाली और टीम को साथ लेकर चलने वाली खिलाड़ी के रूप में याद करते हैं. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई एक लड़की का राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाना और उसे बनाए रखना आसान नहीं था. लेकिन सावित्री ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती.

अपनी टीम के साथ सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

खिलाड़ी से कोच, चयनकर्ता और मार्गदर्शक तक

अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद भी सावित्री का हॉकी से रिश्ता कायम रहा. उन्होंने झारखंड में महिला हॉकी को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया. वर्ष 2001 से 2008 तक उन्होंने झारखंड महिला हॉकी टीम की सहायक कोच के रूप में सेवाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कई उभरती प्रतिभाओं को तराशा और राज्य में महिला हॉकी की मजबूत आधारशिला तैयार की.साल 2011 से वह भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं. साथ ही झारखंड हॉकी की महासचिव के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. हॉकी इंडिया लीग में पर्यवेक्षक की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई है.

अपनी टीम के साथ सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

वर्तमान में सावित्री पूर्ति रांची रेल मंडल के ऑपरेशनल विभाग में कार्यरत हैं. रेलवे की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने खेल से अपना जुड़ाव नहीं तोड़ा. वह रेलवे के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और खेल के प्रति अनुशासन विकसित करने का कार्य कर रही हैं.

खिलाड़ियों को हॉकी की कोचिंग देतीं सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

इसके साथ ही वह बच्चों की काउंसलिंग भी करती हैं. खेल और जीवन के अनुभवों के आधार पर वह युवाओं को आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व समझाती हैं. उनका मानना है कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और जीवन मूल्यों को सिखाने का सबसे सशक्त माध्यम है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

महिला सशक्तिकरण की सशक्त आवाज

महिला दिवस के अवसर पर बातचीत में सावित्री ने स्वीकार किया कि उनका सफर आसान नहीं था. आर्थिक तंगी, सामाजिक संकोच और संसाधनों की कमी, सब कुछ उनके सामने था. लेकिन परिवार का विश्वास और खुद का आत्मबल उन्हें आगे बढ़ाता रहा.ग्रामीण क्षेत्र से आने के कारण कई बार उन्हें हीन भावना का सामना करना पड़ा, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन ने हर संदेह को समाप्त कर दिया.

उल्लेखनीय है कि उनका चयन फेमिना मैगजीन द्वारा देशभर की 42 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किया गया था. इस सूची में झारखंड-बिहार क्षेत्र से शामिल होने वाली सावित्री पूर्ति एक प्रमुख नाम थीं. यह चयन उनके संघर्ष, उपलब्धियों और समाज में दिए गए योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान का प्रमाण है.

सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

उनका जीवन आज की लड़कियों के लिए स्पष्ट संदेश है

परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता जरूर मिलती है.बदलता दौर, पर वही जुनून आज महिला हॉकी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रही है. सुविधाएं बढ़ी हैं, संरचना मजबूत हुई है और खिलाड़ियों को बेहतर समर्थन मिल रहा है. सावित्री मानती हैं कि यह बदलाव सकारात्मक है, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि उनके दौर का संघर्ष खिलाड़ियों को मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता था. उस समय खेल केवल करियर नहीं, बल्कि जुनून था.

सावित्री पूर्ति (Etv Bharat)

एक प्रेरणा, जो पीढ़ियों तक रहेगी

सावित्री पूर्ति सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन हैं, महिला सशक्तिकरण का, आत्मविश्वास का और सपनों को साकार करने के साहस का. महुआ चुनने वाली एक ग्रामीण लड़की से लेकर भारतीय टीम की जर्सी पहनने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि सपनों की उड़ान के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है. महिला दिवस पर सावित्री पूर्ति की कहानी हर उस बेटी को समर्पित है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़े सपने देखती है. उनकी यात्रा यह संदेश देती है - “हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो बांस की स्टिक भी इतिहास रच सकती है.”

