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Inspiring Story: जो खुद रेत पर लिखना सीखी, वो दूसरों को बांट रहीं अक्षर ज्ञान

असली सामाजिक योद्धा इसे कहते हैं.. पशु चराते हुए खुद पढ़ीं, अब निरक्षर महिलाओं को अक्षर ज्ञान दे रही हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद.

MALO DEVI GAYA
गया की मालो देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 5:51 PM IST

12 Min Read
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गया : एक ऐसी महिला जो खुद कभी स्कूल नहीं गई लेकिन अपने दम पर अशिक्षित दलित महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश कर रही हैं. इस काम में वह ना तो किसी एनजीओ की मदद लेती हैं ना ही सरकार की. दिन-रात अक्षर ज्ञान देने की कोशिश में लगी रहती हैं.

वैसे, जिस महिला के बारे में हम बता रहे हैं उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. घर से अगर निकलती भी थीं तो सिर्फ मवेशियों को चराने के लिए. पढ़ने की इच्छा तो बचपन से थी लेकिन संसाधन इतने नहीं थे कि वो पढ़ें. मगर खुद के दम पर अक्षर ज्ञान लेकर आज दूसरे को साक्षर कर रही हैं. यह कहानी है ज्ञान की नगरी बोधगया के मालो देवी की.

क ख ग की गूंज

दरअसल, बोधगया के बकरौर गांव के महादलित टोला में मांझी-मुसहर जाती के 100 से अधिक घर हैं. घरों के साथ पीपल का वृक्ष है, उसकी छांव में बड़ी संख्या में महिलाओं की आवाज "क ख ग और A B C D" के रूप में निकलती हुई आपके कानों तक पहुंच जाएगी. इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए कोई बाहर से शिक्षक नहीं आता, बल्कि गांव की ही महिला मालो देवी एक शिक्षक के रूप में पढ़ाती हैं.

MALO DEVI GAYA
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मालो की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है. वह 8वीं भी पास नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं ने इनसे पढ़ा है वो आज इनकी आभारी हैं. वो महिलाएं कहती हैं कि मालो ने उन्हें असहजता से निकालकर आत्मविश्वास की ओर बढ़ाया है. अब वो बिना झिझक के कहीं, किसी भी स्थान पर हस्ताक्षर कर लेती हैं. अपना नाम-पता लिख लेती हैं.

अक्षर ज्ञान कक्षा

ईटीवी भारत की टीम जब गांव के महादलित टोले पहुंची तब उस समय भी मालो की 'अक्षर ज्ञान की क्लास' पीपल वृक्ष के नीचे लगी हुई थी. यहां पर 15-20 की संख्या में एक साथ महिलाएं पढ़ रहीं थी. इनमें हर उम्र की महिलाएं मौजूद थीं. ये महिलाएं अपने घर के काम काज को पूरा करके अक्षर ज्ञान कक्षा में पहुंची थीं.

Malo Devi Gaya
पढ़ाई करती महिलाएं (ETV Bharat)

'निरक्षरता को बढ़ने नहीं देंगे'

बात चीत के क्रम में गांव की एक महिला शेखा कुमारी पढ़ते हुए कहती हैं कि मेरे उत्साह और आंखों की चमक से शिक्षा के महत्व को समझ रहे होंगे. हम उसी तरह से शिक्षा में थे जिस तरह से एक दृष्टिविहीन व्यक्ति दूसरों की आंखों से दुनिया देखता है. दलित समाज से आते हैं इसलिए हम लोगों की शादी कम उम्र में ही हो गई.

''शादी के पहले और बाद में भी घरेलू जिम्मेदारियों ने कभी पढ़ाई की तरफ जाने नहीं दिया. हमें अक्षर ज्ञान भी नहीं था. बच्चों की परवरिश और गरीबी के कारण हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है. ऐसे में मालो देवी ने हम लोगों को जागरूक किया और अक्षर ज्ञान की तरफ मोड़ दिया. अब मैंने इतना पढ़ लिया है कि अपने छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान दे सकती हूं.''- शेखा कुमारी, स्थानीय महिला

Malo Devi Gaya
होमवर्क दिखाती महिलाएं (ETV Bharat)

कैलिया देवी लिख लेती हैं अपना नाम

गांव की 45 वर्षीय महिला कैलिया देवी कहती हैं कि पहले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अब वह अपना हस्ताक्षर कर लेती हूं. कई अक्षरों को पहचानने लगी हूं. अंग्रेजी अक्षरों की भी पहचान करने का प्रयास कर रही हूं. पहले दूसरों पर फार्म भरवाने या अन्य कागजों पर लिखने के लिए निर्भर रहना पड़ता था, असहजता के कारण आत्मविश्वास खत्म हो रहा था.

''जब से मैंने अपना नाम लिखना सीखा है तो खुद का आत्मविश्वास बढ़ा है, बचपन में क्यों नहीं पढ़ा यह तो बताना मुश्किल है क्योंकि हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं. आज भी हमारे समाज की स्थिति ठीक नहीं है, तब तो 40 वर्षों पहले क्या हालत होगी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं.''- कैलिया देवी, स्थानीय महिला

Malo Devi Gaya
बोधगया का बकरौर गांव (ETV Bharat)

'बैंक में नहीं लेना पड़ता है दूसरों का सहारा'

एक महिला रेखा देवी कहती हैं कि जब भी वह पहले बैंक में जाती थी, तब फॉर्म भरने और हस्ताक्षर करने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता था. कई बार बैंक में कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति उनके काम कर देता था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता था कि उन्हें घंटों रुकना पड़ता था, क्योंकि वह व्यक्ति अपने कामों में लगा होता था. तब मैं गांव की ही महिला मालो देवी से अपने नाम और पता लिखना सीखने की शुरुआत की और आज मैं सीख चुकी हूं.

''पहले हमलोग सिर्फ मगही भाषा में बात करते थे. उस वक्त हिन्दी बोलने में हिचकिचाहट होती थी. मालो देवी के कारण अब आराम से हम हिन्दी में बात करते हैं. कोई झिझक नहीं होती है. अधिकारी से भी बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है.''- शेखा देवी, स्थानीय महिला

'दादी सास से सीखा पढ़ना'

गांव की ही एक बहू उषा कुमारी बताती हैं कि वह भी पढ़ी-लिखी नहीं थी. स्कूल कभी नहीं गई थी लेकिन बकरौर गांव में शादी के बाद उसने पढ़ना लिखना सीखा. मालो देवी रिश्ते में उसकी दादी सास लगती हैं. उन्होंने पहले खुद पढ़ाया और फिर गांव के एक संस्था के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा. मैं आज मैट्रिक पास हो चुकी हूं. ज्ञान का महत्व मेरी दादी सास ने समझाया था. मैं खुद उनके साथ गांव के अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करने में लगी हूं. कोशिश यही है कि गांव के महादलित टोले में साक्षरता दर 100 फीसदी हो.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

पिछड़ेपन को तोड़ने की कोशिश

60 साल की महिला पर्वतीया देवी कहती हैं कि गांव में पिछड़ेपन को खत्म करना है तो शिक्षा जरूरी है. यह बात अब हम लोगों के समझ में आ चुकी है. पिछड़ेपन ने लोगों को अशिक्षित रखा था, लेकिन इसे दूर करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है.

कहानी मालो देवी की

ऐसी कई महिलाएं हैं जो मालो देवी की तारीफ करते नहीं थकती हैं. चलिए आपको मालो देवी के बारे में भी विस्तार से बताते हैं. बात 1970-80 के दशक की है, जब मालो का जन्म गया जिला के टनकुप्पा के बरसाना गांव में हुआ था. पिता मजदूरी करते थे, उनके 8 बच्चे थे, मालो भाई बहनों में छोटी थी.

मालो को बचपन से ही गरीबी के कारण संघर्षों का सामना करना पड़ा. गरीबी के कारण ही वो सरकारी विद्यालय पढ़ने नहीं जा सकी. पढ़ाई के बदले मालो को खेतों में जानवर चराने जाना पड़ता था. हालांकि विपरीत स्थिति के बावजूद भी मालो ने हार नहीं मानी. बल्कि मजबूरी और संघर्ष को ही अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया. खेत-नदी में ही अक्षर ज्ञान की प्रैक्टिस शुरू कर दी.

Malo Devi Gaya
बालू पर लिखती मालो देवी (ETV Bharat)

रेत बनी सिलेट, हाथ बना कलम

मालो के गांव में तो विद्यालय था लेकिन पिता के पास कॉपी, कलम, सिलेट के पैसे नहीं थे. पिता के पास मालो को शिक्षा दिलाने के लिए समय भी नहीं था. पिता चाहते थे कि जितना देर मालो पढ़ाई में समय बिताएगी उतना देर वह मजदूरी का कार्य कर लेगी, जिससे घर की स्थिति ठीक होगी.

उस दौर में मालो अपने गांव के बच्चों की किताबों को खूब गौर से देखती थी. घर से जब जानवर लेकर निकलती थी तो विद्यालय के पास कुछ देर रुकती थी. मास्टर साहब जो "क ख ग" अक्षर ज्ञान देते वो ध्यान से सुनती और देखती थी. फिर नदी के किनारे पर बैठ कर रेत पर लिखना शुरु करती थी. एक तरह से कहा जाए तो बालू को ही अपनी कॉपी स्लेट बनाया और उंगली को कलाम के रूप में उपयोग किया, इस तरह से अक्षर ज्ञान की शुरुआत हुई.

Malo Devi Gaya
रेत पर क ख ग घ (ETV Bharat)

घर की दीवारों पर लिखा था नाम

मालो देवी कहती हैं कि जब वह अक्षर ज्ञान प्राप्त करती थी, तब अपने से सीनियर बच्चों से वह पूछती थी कि क्या वह सही से लिख रही है या नहीं? जहां बच्चे या पढ़े लिखे लोग उन्हें गलती बताते वह उसे सुधारने में लग जाती. मालो बताती हैं कि रेत पर लिखने के बाद वह पहली बार सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि माता-पिता, भाई-बहनों का नाम लिखना भी सीखा. उन्हें इस बात की इतनी खुशी थी कि मिट्टी के घर की दीवार पर ही उन्होंने परिवार के सदस्यों का नाम लिख दिया था.

''मेरे घर एक शिक्षक आए थे. उन्होंने नाम लिखा हुआ देखा तो मां से पूछे कि किसने लिखा है? तब मेरी मां ने बताया की छोटी बेटी मालो ने लिखा है. पहले तो सर को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले ही घर के लोगों ने बताया था कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है. दूसरे पल ही जब मां ने मेरे बारे में जानकारी दी तो वह आश्चर्यचकित हो गए. मुझे बुलाया और पूछा कि क्या तुमने ही लिखा है? मैंने उन्हें लिखकर दिखाया तो वह बेहद खुश हुए और मुझे विद्यालय जाने की सलाह दी. मैं विद्यालय तो नहीं जा सकी मगर वो खुद मुझे अन्य बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाने लगे थे, वो गांव के पास के ही थे.''- मालो देवी, समाज को शिक्षित करने वाली महिला

मन में है मलाल

कम उम्र में ही मालो की शादी बोधगया के बकरौर गांव में गौरी मांझी से करा दी गई थी. पढ़ाई नहीं करने का मलाल आज भी मालो को है. वह कहती हैं कि अगर पढ़ी-लिखी होती तो आज किसी पद पर होती, सरकारी नौकरी होती. अशिक्षित होने का दर्द क्या होता है इसका मुझे एहसास है. इसलिए शादी के कई सालों बाद जब गांव की महिलाओं की स्थिति को देखा तो सोचा क्यों ना एक प्रयास किया जाए. अपने पहले के पढ़ने के अनुभवों से इन महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत की.

''पहले घर-घर जाकर महिलाओं को अक्षर की पहचान कराती थी और लिखना सिखाती थी. अब तो वो एक जगह बैठकर महिलाएं पढ़ती हैं.''- मालो देवी, समाज को शिक्षित करने वाली महिला

ऐसे लगती है क्लास

मालो देवी हर दिन अपने काम काज से फ्री होकर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ जाती हैं. फिर एक-एक कर महिलाएं दरी बोरा लेकर पहुंचती हैं और उसे बिछा कर बैठ जाती हैं. पूरा सिस्टम विद्यालय के क्लास की तरह होता है. बस फक्र इतना होता है कि यहां पढ़ने वाली छात्राएं 25 साल से अधिक उम्र की होती हैं. मालो सबसे पहले उनका होम वर्क चेक करती हैं, फिर एक अक्षर को याद कराती हैं. वो रेत पर भी अपने हाथों से अक्षर लिखती हैं और उस पर महिलाओं से हाथ फेरवाती हैं.

मालो देवी कहती हैं कि आज मेरे गांव में लगभग सभी महिलाएं जो अशिक्षित थीं उन्हें अक्षर ज्ञान हो चुका है. अब तक 50 से अधिक निरक्षर महिलाओं को अक्षर ज्ञान दे चुकी हैं. वर्तमान में 30-35 महिलाएं पढ़ रही हैं, जबकि छोटे बच्चों की संख्या तो 200 से अधिक होगी, जिन्हें अब तक वो पढ़ा चुकी हैं.

MALO DEVI GAYA
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बेटे-बेटी को ग्रेजुएट बनाया

मालो देवी अपने संघर्षों गरीबी को याद करके भावुक हो जाती हैं. कहती हैं कि आज भी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है लेकिन आम मांझी परिवार से कुछ हद तक ठीक है. उसका भी कारण यह है कि मैं अपने बेटा और बेटियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया है. वह प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं.

''मैं किसी भी अधिकारी के पास या संस्थानों में पहुंचकर अपनी बात रख सकती हूं. शिक्षा के महत्व को समझती हूं. कोई अधिकारी अगर कहता है कि अपनी समस्याओं को लिख कर दें तब मैं किसी की तलाश नहीं करती हूं कि उससे लिखवा कर दूं. बल्कि खुद से वहीं पर लिखकर दे देती हूं. इतना ज्ञान तो हर व्यक्ति को होना चाहिए इसीलिए मैं इस ज्ञान को बांटने में कोई कमी नहीं छोड़ रही.''- मालो देवी, समाज को शिक्षित करने वाली महिला

Malo Devi Gaya
हर रोज यहां लगती है क्लास (ETV Bharat)

गांव के विद्यालय को बनाया

इतना ही नहीं मालो देवी के शिक्षा प्रेम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2015 में उन्होंने जर्जर चरवाहा विद्यालय की खुद ही मरम्मत कराके उसकी हालत बदल दी. अब उस भवन में एक संस्था का विद्यालय संचालित है, जो दलित महा दलित बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है. मालो देवी ने कहा कि जब हमने सुना कि हमारे समाज के बच्चों को यह विद्यालय निशुल्क शिक्षित करेगा, तब हमने इस भवन को मरम्मत कराने का बीड़ा उठाया. हमारे पूरे परिवार ने खुद से ही उसके लिए निशुल्क कार्य किया.

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