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कटे हाथों से लिखते हैं मोतियों जैसी राइटिंग.. 10 KM साइकिल चलाकर जाते हैं पढ़ने.. करण की प्रेरणादायक कहानी

दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद करण की सुंदर लिखावट और कठिन रास्तों पर साइकिल का सफर हैरान करने वाला है. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

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IAS बनने की राह पर दिव्यांग छात्र करण कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 11:40 AM IST

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गया: "सुबह स्कूल जाता हूं. तीन बजे वापस आता हूं. फिर ट्यूशन जाता हूं. शाम को भी दो घंटे पढ़ता हूं. मोबाइल भी चला लेता हूं. स्कूल तीन किलोमीटर दूर है और ट्यूशन साढ़े तीन किलोमीटर दूर है. साइकिल चलाकर जाता हूं. मैं सारे काम करता हूं. मुझे किसी भी हाल में IAS ऑफिसर बनना है." जज्बा, जुनून और जिद की ये कहानी 14 साल के 10 वीं कक्षा के दिव्यांग छात्र करण कुमार की है, जो दोनों हाथ न होने के बावजूद रोज साइकिल चलाकर स्कूल और ट्यूशन का सफर तय करता है. विस्तार से जानें करण की प्रेरणादायक कहानी..

दिव्यांग करण ने ऑफिसर बनने की ठानी: दिव्यांग करण कुमार बिहार के गया जिले के सुदूरवर्ती धनगाई इलाके के इमलिया टांड़ गांव का निवासी है. एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके दिव्यांग छात्र करण के हौसले बुलंद हैं. जबसे उसने पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी पाकर ऑफिसर बनने की ठानी है, तब से विपरीत हालात भी उसके आड़े नहीं आ रहे हैं. वह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"मैं रोज सुबह नियमपूर्वक समय से जग जाता हूं. नावाडीह हाई स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र हूं. स्कूल या ट्यूशन जाने के लिए साइकिल चलाता हूं और वापस लौटता हूं. स्कूल की दूरी तीन किलोमीटर से अधिक है, फिर भी मैं इस सफर को आसानी से तय करता हूं. मम्मी के समझाने के बाद मुझे पढ़ाई की कीमत समझ में आई और अब मैं पढ़ना चाहता हूं."- करण कुमार, दिव्यांग 10वीं के छात्र

कठिन रास्तों पर साइकिल का सफर : करण अपनी स्कूली शिक्षा को अच्छी तरह पूरा करने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी खुद साइकिल चलाकर तय करता है. दोनों कटे हाथों के सहारे इतनी लंबी दूरी तक साइकिल का संतुलन बनाए रखना बिल्कुल आसान नहीं है. वह प्रतिदिन साइकिल से ही स्कूल और ट्यूशन जाता है. पूरी पढ़ाई के बाद ही वह अपने घर वापस लौटता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बुलंद हौसला और बड़ा लक्ष्य : इस संबंध में करण कुमार ने कहा, मुझे हर हाल में खूब पढ़ना है और बड़ा ऑफिसर बनना है. वह दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता है कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हों, इंसान को कभी भी हिम्मत हारकर घबराना नहीं चाहिए. बल्कि सभी बाधाओं को साहस से तोड़कर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए.

अद्भुत लिखावट और सामान्य दिनचर्या : दोनों हाथ न होने के बावजूद करण उन्हीं कटे हाथों के सहारे काफी सुंदर लिखावट लिखता है. वह बिना किसी बाहरी मदद के अपनी कॉपियों और किताबों के पन्ने भी आसानी से उलट लेता है. इतना ही नहीं, वह एक सामान्य इंसान की तरह ही अपने दोनों कटे हाथों से आधुनिक मोबाइल चलाता है और फोन पर बातचीत भी आसानी से कर लेता है.

करंट की दर्दनाक घटना : जब करण महज आठ या नौ साल का था, तब उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था. उन दिनों घरों के समीप से ही 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गुजरते थे. खंभे भी घर से बिल्कुल सटे थे. एक दिन अचानक वह इस ग्यारह हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया. इस भयंकर करंट से वह पूरी तरह झुलस गया था.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

डॉक्टरों का कठिन फैसला : हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे लेकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह उसकी जान तो बचा ली, लेकिन शरीर में इंफेक्शन फैलने से रोकने के लिए दोनों हाथ काटने की सलाह दी. बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आखिरकार डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े. इतनी छोटी उम्र में यह गंभीर हादसा किसी बड़े सदमे से कम नहीं था.

मां की प्रेरणा से नई शुरुआत: हादसे के बाद करण की सामान्य जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल गई. दोनों हाथ कटने से उसका जीवन एक बड़े बोझ जैसा महसूस होने लगा था. ऐसे कठिन समय में उसकी मां सोनवा देवी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने लगातार करण का हौसला बढ़ाया. मां की इसी अटूट प्रेरणा ने निराश हो चुके करण के भीतर एक नया जज्बा और आत्मविश्वास पैदा कर दिया.

लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम : मां की सीख से प्रेरित होकर करण ने पढ़ाई को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया. वर्तमान में वह हाई स्कूल नावाडीह में दसवीं कक्षा का नियमित छात्र है. वह पढ़-लिखकर हर हाल में एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है. इसी बड़े जुनून के कारण वह अपने जीवन के सभी विपरीत हालातों को बेहद आसानी से मात दे रहा है और आगे बढ़ रहा है.

आत्मनिर्भरता की मिसाल : अब करण खुद को बिल्कुल दिव्यांग नहीं मानता, बल्कि एक सामान्य इंसान समझता है. हाथ न होने के बावजूद वह दैनिक जीवन के वे सारे काम खुद कर लेता है, जो एक आम व्यक्ति करता है. इसमें निरंतर पढ़ाई करने से लेकर कुशलता से मोबाइल चलाना और लंबी दूरी तक साइकिल चलाना शामिल है. उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया है.

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हाई स्कूल नावाडीह में दसवीं का छात्र है करण (ETV Bharat)

ऑफिसर बनने की अटूट लगन : करण कुमार ने मन ही मन यह पूरी तरह ठान लिया है कि वह पूरी लगन से पढ़ाई करेगा. वह अपनी जिंदगी में एक बड़ा ऑफिसर बनकर ही दम लेगा. यही मुख्य वजह है कि वह बिना रुके रोजाना अपने इमलिया टांड़ स्थित गांव से तीन किलोमीटर दूर हाई स्कूल नावाडीह जाता है और फिर उतनी ही दूरी तय कर वापस लौटता है.

ग्रामीणों के लिए प्रेरणास्रोत : करण की इस अद्भुत दिनचर्या और गजब के हौसले को देखकर गांव के लोग भी पूरी तरह दंग रह जाते हैं. विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले इस जुझारू छात्र की ग्रामीण जमकर तारीफ करते नहीं थकते हैं. वह पूरे इलाके के बच्चों और युवाओं के लिए एक सच्चे और बड़े प्रेरणास्रोत बनकर उभरे हैं.

घरेलू कार्यों में सहयोग : समस्त विपरीत घरेलू परिस्थितियों के बीच रहने के बाद भी होनहार छात्र करण अब बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करने लगा है. वह न केवल अपनी नियमित स्कूली पढ़ाई पूरी कर रहा है, बल्कि समय मिलने पर घर के विभिन्न रोजमर्रा के छोटे-छोटे कार्यों में भी अपने माता-पिता का पूरा हाथ बंटाता है. उसका यह स्वभाव संबल देता है.

डिजिटल माध्यम और मां का संबल : करण बहुत आसानी से मोबाइल पर बातें कर लेता है और यूट्यूब भी चलाता है. शुरुआत में जो असंभव था, अब उसे सब कुछ संभव लगता है. करण बताता है कि उसकी मां ने ही उसका मनोबल बढ़ाया. मां की बातों से मिली असीम ताकत की बदौलत वह दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह ऑफिसर बनकर अपने परिवार की जिंदगी संवार सके.

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मां के साथ दिव्यांग छात्र करण कुमार (ETV Bharat)

हादसे का दर्दनाक मंजर : इस संबंध में करण कुमार की मां सोनवा देवी बताती हैं कि वे धनगाई थाना क्षेत्र के इमलिया टांड़ गांव की रहने वाली हैं. करीब पांच-छह साल पहले उनके घर के समीप से गुजर रहे ग्यारह हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से छू जाने के कारण उनका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया था. उसकी जान बहुत मुश्किल से बच पाई थी.

इलाज और कर्ज का बोझ : सोनवा देवी के अनुसार, करण की जान बचाने के लिए परिवार ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी. घर में जो कुछ भी था, वह सब बिक गया और परिजनों को लाखों रुपये का कर्ज लेना पड़ा. दोनों हाथ काटने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर ने दो लाख रुपये लिए थे. हालांकि, बेटे की जान बचने की उन्हें सबसे बड़ी खुशी थी.

माता-पिता का कठिन संघर्ष : इस भारी विपदा और ऋण के बावजूद करण का पूरा परिवार बेहद स्वाभिमानी, साहसी और मेहनती है. पिता देव मांझी अपने पूरे घर को चलाने के लिए खेतों में सुबह से शाम तक कठिन मजदूरी करते हैं. वहीं करण की मां सोनवा देवी भी पीछे नहीं रहती हैं. वह भी कोई न कोई छोटा काम करके घर को वित्तीय मजबूती देती हैं.

माता-पिता का साझा संघर्ष : हादसे के शुरुआती दौर में दोनों हाथ कट जाने के बाद करण काफी हताश और नर्वस रहने लगा था. तब उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे पढ़ने व नौकरी करने के लिए प्रेरित किया. अब उसके माता-पिता दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि घर का खर्च चलाने के साथ महाजनों का कर्ज भी धीरे-धीरे चुका सकें.

पैरों से लिखने की शुरुआत : करण की मां बताती हैं कि उसने उनकी बातों को गहराई से समझा और नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दिया. शुरुआत में करण ने अपने पैरों से ही लिखने का अभ्यास किया था. फिर धीरे-धीरे उसने अपने दोनों कटे हाथों को आपस में मिलाकर लिखना सीख लिया. वह बिना किसी परेशानी के किताबों और कॉपियों के पन्ने पलटने लगा.

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कटे हाथों से लिखते हैं करण (ETV Bharat)

"वह तकनीक से जुड़कर बहुत आसानी से मोबाइल भी चलाने लगा. अब वह घर के भी थोड़े-बहुत छोटे काम करने लगा है. कई किलोमीटर तक रोज एक सामान्य व्यक्ति की तरह बेहतरीन संतुलन बनाकर साइकिल चलाता है. यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि दोनों हाथ कटे होने के बावजूद वह खुद को बिल्कुल सामान्य समझता है."- सोनवा देवी, करण की मां

साइकिल से शिक्षा का सफर : सोनवा देवी बताती हैं कि पढ़ने के दौरान ही करण ने साइकिल चलाने की इच्छा जताई थी. तब उन्होंने उसे चार हजार रुपये में एक साइकिल खरीद कर दी थी. अब वह इसी साइकिल से स्कूल जाता है. इसके अलावा वह शिवगंज ट्यूशन पढ़ने के लिए भी इसी से जाता है. उन्हें पूरा भरोसा है कि वह निश्चित ही नौकरी पाएगा.

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10 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर जाते हैं पढ़ने (ETV Bharat)

दिव्यांगों के लिए क्या है नियम? : करण की दिव्यांगता स्थायी दिव्यांगता में आती है. मेडिकल साइंस के नियम के अनुसार दोनों हाथ की कोहनी के नीचे कटे हिस्से स्थायी विकलांगता (80-100 %) में आती है. अगर करण पढ़-लिखकर अफसर बनने की राह में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ मिल सकता है यानि कि उनकी नौकरी पाने की इच्छा पूरी हो सकती है.

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