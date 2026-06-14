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क्रिकेटर बनना चाहते थे, बन गए 'ब्लड मैन', आज 3000 से अधिक का कारवां

गया: 90 के दशक में एक विज्ञापन काफी चर्चित हुआ था जिसमें कहा जाता था रक्तदान है महादान, इससे बचती है इंसान की जान, वाकई रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं..इसके अभाव में तो शायद धरती के भगवान भी हार जाएंगे; क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ एक नेक दिल और थोड़ा सा खून. इसी सोच के साथ बिहार में ब्लड डोनेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. इस बदलाव को लाने में सबसे बड़ी भूमिका गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा की रही है.

विश्व रक्तदाता दिवस आज: 14 जून 2026 को पूरे विश्व में 'विश्व रक्तदाता दिवस' मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बिहार में ब्लड डोनेशन की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाले गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा की कहानी हर किसी को प्रेरित कर रही है.बिहार के गया के एक छोटे से इलाके मानपुर के रहने वाले सोनी कुमार वर्मा ने 17 साल की उम्र में पहली बार ब्लड डोनेट किया था.

34 की उम्र में 44 बार ब्लड डोनेट:आज वह 34 साल के हैं और इन 17 सालों में वह 44 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं. उनकी इस एक छोटी सी शुरुआत से आज एक ऐसा बड़ा कारवां तैयार हो चुका है जिससे अब तक हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है.

अकेला चले और कारवां बना: सोनी कुमार वर्मा जब इस राह पर अकेले चले थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका यह कारवां एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा. कभी इलाके में ब्लड देने वालों का अभाव हुआ करता था, लेकिन आज उनकी बदौलत ब्लड देने वालों का तांता लगा रहता है.

14 हजार से अधिक लोगों की बची जान:उनकी इस छोटी सी शुरुआत ने एक बड़ा कारवां तैयार कर अब तक 14 हजार से अधिक लोगों की जान बचाई है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह कारवां अब गया या बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चेन सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से में किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह इसे उपलब्ध करवाते हैं.

वह हादसा जिसने रास्ता बदला: सोनी कुमार वर्मा के ब्लड डोनेट करने की शुरुआत की भी अपनी एक अलग कहानी है. बात साल 2010 की है, जब गया के मानपुर के मुफस्सिल मोड़ के पास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट में एक युवक बेहद गंभीर हालत में तड़प रहा था.

तमाशबीन बने लोग: वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे सोनी कुमार वर्मा ने उस घायल युवक को देखा तो लोगों से मदद की अपील की, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

उम्र छिपाकर पहला रक्तदान: सोनी बताते हैं कि भीड़ के बीच से सिर्फ एक-दो युवकों ने सहारा देने की बात कही, जिसके बाद उस गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि युवक की स्थिति गंभीर है और उसे तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा. लेकिन उस वक्त अस्पताल में ब्लड की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और कोई भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ. इसके बीच सोनी खुद आगे आए. उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने खुद को 18 प्लस बताकर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया.

झारखंड से आया आभार: सोनी वर्मा ने ब्लड की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाया और उस गंभीर रूप से घायल युवक की जान बच गई. जिस शख्स की जान बची थी वह झारखंड का रहने वाला समीर नाम का युवक था, जिसके परिवार वाले सोनी कुमार वर्मा को खोजते हुए उनके घर तक पहुंचे.

अच्छी सोच से ब्लड डोनेशन शुरू: परिवार वालों ने सोनी कुमार वर्मा को बहुत धन्यवाद कहा और जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनकी काफी सराहना की. इस सम्मान और आभार के बाद सोनी कुमार वर्मा के मन में एक अच्छी सोच उपजी और उन्होंने इसके बाद से लगातार ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया.

यूथ ब्रिगेड की स्थापना: पहले सोनी कुमार वर्मा ने अकेले ही रक्तदान करने की शुरुआत की थी, किंतु फिर धीरे-धीरे एक-दो दोस्तों ने भी उनका साथ देना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने एक संस्था तैयार कर इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी जिससे ब्लड डोनर सदस्य तेजी से बढ़ने लगे.

संस्था से जुड़े 3500 से अधिक युवक: सोनी कुमार वर्मा ने 'भगत सिंह यूथ ब्रिगेड' नाम की एक संस्था बनाई जिससे आज 3500 से अधिक युवक जुड़े हुए हैं. पहले इन्होंने अपने गांव मानपुर से इसकी शुरुआत की थी, फिर इसे गया जिले और मगध के जिलों से बढ़ाते हुए पूरे बिहार में फैलाया.

देशव्यापी चेन सिस्टम: आज रक्तदान करने वालों की कतार इतनी लंबी हो चुकी है कि इसका चेन सिस्टम पूरे भारत में फैला हुआ है. यदि देश में कहीं भी किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े और वह भगत सिंह यूथ ब्रिगेड से संपर्क साधे, तो पीड़ित को ब्लड मिलना तय हो जाता है.

समाज सेवा की अनोखी मिसाल: इस तरह एक छोटे से गांव की शख्सियत ने एक बड़ा कारवां खड़ा कर समाज सेवा की अनोखी मिसाल पेश की है.आज इसी का नतीजा है कि समय पर ब्लड मिलने से मरीज बचा लिए जा रहे हैं, जबकि कभी रक्तदान करने वालों का टोटा होता था.