ETV Bharat / bharat

क्रिकेटर बनना चाहते थे, बन गए 'ब्लड मैन', आज 3000 से अधिक का कारवां

ब्लड डोनेशन की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाले गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा की कहानी प्रेरणादायक है.पढ़ें गया से रत्नेश की रिपोर्ट

GAYA BLOOD MAN SONI KUMAR VERMA
गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 6:19 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: 90 के दशक में एक विज्ञापन काफी चर्चित हुआ था जिसमें कहा जाता था रक्तदान है महादान, इससे बचती है इंसान की जान, वाकई रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं..इसके अभाव में तो शायद धरती के भगवान भी हार जाएंगे; क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ एक नेक दिल और थोड़ा सा खून. इसी सोच के साथ बिहार में ब्लड डोनेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. इस बदलाव को लाने में सबसे बड़ी भूमिका गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा की रही है.

विश्व रक्तदाता दिवस आज: 14 जून 2026 को पूरे विश्व में 'विश्व रक्तदाता दिवस' मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बिहार में ब्लड डोनेशन की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाले गया के 'ब्लड मैन' सोनी कुमार वर्मा की कहानी हर किसी को प्रेरित कर रही है.बिहार के गया के एक छोटे से इलाके मानपुर के रहने वाले सोनी कुमार वर्मा ने 17 साल की उम्र में पहली बार ब्लड डोनेट किया था.

34 की उम्र में 44 बार ब्लड डोनेट:आज वह 34 साल के हैं और इन 17 सालों में वह 44 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं. उनकी इस एक छोटी सी शुरुआत से आज एक ऐसा बड़ा कारवां तैयार हो चुका है जिससे अब तक हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है.

अकेला चले और कारवां बना: सोनी कुमार वर्मा जब इस राह पर अकेले चले थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका यह कारवां एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा. कभी इलाके में ब्लड देने वालों का अभाव हुआ करता था, लेकिन आज उनकी बदौलत ब्लड देने वालों का तांता लगा रहता है.

14 हजार से अधिक लोगों की बची जान:उनकी इस छोटी सी शुरुआत ने एक बड़ा कारवां तैयार कर अब तक 14 हजार से अधिक लोगों की जान बचाई है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह कारवां अब गया या बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चेन सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से में किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह इसे उपलब्ध करवाते हैं.

वह हादसा जिसने रास्ता बदला: सोनी कुमार वर्मा के ब्लड डोनेट करने की शुरुआत की भी अपनी एक अलग कहानी है. बात साल 2010 की है, जब गया के मानपुर के मुफस्सिल मोड़ के पास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट में एक युवक बेहद गंभीर हालत में तड़प रहा था.

तमाशबीन बने लोग: वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे सोनी कुमार वर्मा ने उस घायल युवक को देखा तो लोगों से मदद की अपील की, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

उम्र छिपाकर पहला रक्तदान: सोनी बताते हैं कि भीड़ के बीच से सिर्फ एक-दो युवकों ने सहारा देने की बात कही, जिसके बाद उस गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि युवक की स्थिति गंभीर है और उसे तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा. लेकिन उस वक्त अस्पताल में ब्लड की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और कोई भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ. इसके बीच सोनी खुद आगे आए. उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने खुद को 18 प्लस बताकर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया.

झारखंड से आया आभार: सोनी वर्मा ने ब्लड की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाया और उस गंभीर रूप से घायल युवक की जान बच गई. जिस शख्स की जान बची थी वह झारखंड का रहने वाला समीर नाम का युवक था, जिसके परिवार वाले सोनी कुमार वर्मा को खोजते हुए उनके घर तक पहुंचे.

अच्छी सोच से ब्लड डोनेशन शुरू: परिवार वालों ने सोनी कुमार वर्मा को बहुत धन्यवाद कहा और जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनकी काफी सराहना की. इस सम्मान और आभार के बाद सोनी कुमार वर्मा के मन में एक अच्छी सोच उपजी और उन्होंने इसके बाद से लगातार ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया.

यूथ ब्रिगेड की स्थापना: पहले सोनी कुमार वर्मा ने अकेले ही रक्तदान करने की शुरुआत की थी, किंतु फिर धीरे-धीरे एक-दो दोस्तों ने भी उनका साथ देना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने एक संस्था तैयार कर इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी जिससे ब्लड डोनर सदस्य तेजी से बढ़ने लगे.

संस्था से जुड़े 3500 से अधिक युवक: सोनी कुमार वर्मा ने 'भगत सिंह यूथ ब्रिगेड' नाम की एक संस्था बनाई जिससे आज 3500 से अधिक युवक जुड़े हुए हैं. पहले इन्होंने अपने गांव मानपुर से इसकी शुरुआत की थी, फिर इसे गया जिले और मगध के जिलों से बढ़ाते हुए पूरे बिहार में फैलाया.

देशव्यापी चेन सिस्टम: आज रक्तदान करने वालों की कतार इतनी लंबी हो चुकी है कि इसका चेन सिस्टम पूरे भारत में फैला हुआ है. यदि देश में कहीं भी किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े और वह भगत सिंह यूथ ब्रिगेड से संपर्क साधे, तो पीड़ित को ब्लड मिलना तय हो जाता है.

समाज सेवा की अनोखी मिसाल: इस तरह एक छोटे से गांव की शख्सियत ने एक बड़ा कारवां खड़ा कर समाज सेवा की अनोखी मिसाल पेश की है.आज इसी का नतीजा है कि समय पर ब्लड मिलने से मरीज बचा लिए जा रहे हैं, जबकि कभी रक्तदान करने वालों का टोटा होता था.

7 यूनिट से रिकॉर्ड स्तर तक: साल 2010 में जब सोनी कुमार वर्मा ने अपना पहला ब्लड डोनेट कैंप लगाया था, तब उस कैंप में सिर्फ 7 यूनिट ही ब्लड डोनेट हुआ था. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ब्लड डोनेट कैंप लगाते रहे, जिसका नतीजा बीते कुछ साल पहले देखने को मिला.

पूरे बिहार में बड़ा रिकॉर्ड: बीते साल जब उनका ब्लड डोनेट कैंप लगा तो उसमें एक ही दिन में 875 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, जो कि पूरे बिहार में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इस शानदार रिकॉर्ड के लिए सोनी कुमार वर्मा को पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और तेजस्वी यादव द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.

क्रिकेट का अधूरा सपना: कभी सोनी कुमार वर्मा को एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने की चाहत थी और उनमें इसके लिए पूरी क्षमता और प्रतिभा भी थी. उन्होंने इंटर स्टेट और जिला स्तरीय क्रिकेट खेलने के साथ-साथ वीनू मांकड़ ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था.

अंडर 18 में हुआ सिलेक्शन: अंडर 18 में भी बिहार की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सके. उस समय मिलने वाला स्पाइक शू ₹4,800 का था, जिसे पैसों की कमी के कारण वह खरीद नहीं पाए और यह अवसर उनके हाथ से चला गया.

हालात और पृथ्वी शॉ के पिता का ऑफर: सोनी कुमार वर्मा बताते हैं कि हालातों के कारण मैं क्रिकेट से पीछे रह गया, वरना क्रिकेट में बड़ा करियर होता. परिवार वालों ने भी कहा था कि पहले खाने का ठिकाना कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेलना. पृथ्वी शॉ के पिता ने भी मेरी अच्छी बॉलिंग देखकर मुझे ऑफर दिया था कि मेरे बेटे के साथ प्रैक्टिस कीजिए, किंतु हालात को देखते हुए मैंने इनकार कर दिया. समय के साथ उनकी सारी दिलचस्पी रक्त दाता के रूप में बदल गई और आज 'ब्लड मैन' कहलाने पर उन्हें काफी खुशी होती है.

"पृथ्वी शॉ के पिता ने भी मेरी अच्छी बॉलिंग देखकर मुझे ऑफर दिया था उनके बेटे के साथ प्रैक्टिस करने का, किंतु हालात वैसे थे घर के फिर मैने इनकार कर दिया. धीरे-धीरे मेरी सारी दिलचस्पी रक्तदाता के रूप में बदल गई और आज 'ब्लड मैन' कहलाने पर मुझे काफी खुशी होती है."- सोनी कुमार वर्मा, ब्लड मैन

अस्पतालों और संगठनों का साथ: सोनी कुमार वर्मा ने देश में कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ने पर इसे एक मजबूत चेन सिस्टम से जोड़ा है. अब कई बड़े संगठनों ने भी उनका साथ दिया है, जिनमें आईएमए (IMA), आईएसए (ISA) और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं शामिल हैं. अब जब भी इस संस्था द्वारा रक्तदान का कैंप लगाया जाता है, तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ ब्लड डोनेट करने पहुंचते हैं. सोनी की मुहिम है कि देश के हर घर में एक रक्तदाता हो, ताकि ब्लड के अभाव में किसी की जान न जाए.

10 मिनट में मदद का दावा: सोनी का बनाया गया चेन सिस्टम पूरे देश में इस तरह काम कर रहा है कि 10 मिनट के भीतर देश में कहीं भी, जिस ग्रुप की ब्लड की जरूरत हो, वह उपलब्ध करा दिया जाता है. उन्होंने पूरे देश में इस तरह का कार्य करने वाली संस्थाओं से संपर्क साध रखा है.

"लोग पैसे तो देते हैं, किंतु रक्त नहीं देते और फिर रक्त के अभाव में मरीज की जान चली जाती है. हमारी पूरी कोशिश है कि ब्लड की कमी के कारण देश में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए." -सोनी कुमार वर्मा, ब्लड मैन

रक्तदान में ही असली खुशी: सोनी कुमार वर्मा का कहना है कि वे और उनकी संस्था के लोग पूरे दिल के साथ बस रक्तदान के लिए काम करते हैं और अब उनकी सारी खुशी इसी काम में निहित हो चुकी है. ब्लड डोनेट करके और दूसरों की जान बचाकर उन लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है.

"मैं अकेला चला था, आज हमारे साथ 3500 युवकों का बड़ा कारवां है जो ब्लड डोनेट करता हैं. मुझे क्रिकेटर न बनने का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जब लोग मुझे ब्लड मैन कहते हैं तो इस खुशी के सामने हर चीज फीकी हो जाती है." - -सोनी कुमार वर्मा, ब्लड मैन

पावन संकल्प: विश्व रक्तदाता दिवस के इस मौके पर सोनी कुमार वर्मा की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है. इस विशेष दिन पर हम सब भी नियमित रक्तदान करने का संकल्प लें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

इसे भी पढ़ें-

102 बार रक्तदान किया, सिलसिला है जारी, पटना के गौरव राय वाकई सैल्यूट के काबिल

विश्व रक्तदाता दिवस : ब्लड डोनेशन को लेकर दूर करें भ्रम, नहीं होता है साइड इफेक्ट - World Blood Donor Day

TAGGED:

WORLD BLOOD DONOR DAY
GAYA BLOOD MAN SONI KUMAR VERMA
गया के ब्लड मैन सोनी कुमार वर्मा
GAYA NEWS
SONI KUMAR VERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.