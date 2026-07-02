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चरवाहे से पद्मश्री तक: 98 साल के सिमंचला पात्रा के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी

बकरी चराने वाले एक लड़के ने गरीबी को मात देकर महान प्रह्लाद नाटक कलाकार बना, ओडिशा की लोक विरासत के जरिये पद्मश्री हासिल किया.

Inspiring Story of Ganjam's 98-Year-Old Prahlada Nataka Maestro Simanchal Patra who awarded Padma Shri
गंजम के 98 साल के प्रह्लाद नाटक उस्ताद सिमांचल पात्रा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 2:18 PM IST

7 Min Read
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ब्रह्मपुर (ओडिशा): प्रतिभा, पक्का इरादा और लगन एक आम इंसान को भी खास बना देते हैं. 10 साल की उम्र में बकरियां चराने के लिए घर से निकले थे. उस मुश्किल दौर से गुजरते हुए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और टैलेंट के दम पर पौराणिक नाटक प्रह्लाद में राजा हिरण्य कश्यप का रोल निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई. ये हैं नाटक के डायरेक्टर और 98 साल के डांस गुरु सीमांचल पात्रा. राष्ट्रपति ने डांस गुरु को पौराणिक प्रह्लाद नाटक की कला के लिए उनके आजीवन समर्पण और योगदान के लिए पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया है. उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज भी कई लोगों को प्रेरित करता है. ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में जानें डांस गुरु सीमांचल पात्रा की जीवन यात्रा के बारे में...

राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए एक खास समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डांस गुरु सीमांचल पात्रा को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया. इसके बाद डांस गुरु को हर तरफ से तारीफ मिली है. अपने वतन लौटने के बाद अब इस बुजुर्ग गुरु को हर जगह अलग-अलग संस्थाओं द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है. परिवार, इलाके और पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

प्रह्लाद नाटक के गुरु और डायरेक्टर सीमांचल पात्रा गंजम जिले के डिगपहंडी ब्लॉक के बोमकाई (Bomkai) गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने गंजम के मशहूर राजा नाटक यानी प्रह्लाद नाटक में हिरण्य कश्यप का रोल किया था और खूब तारीफें बटोरी थीं. राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के कई मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है. अपने वतन लौटे गुरु सीमांचल पात्रा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपने बचपन के संघर्षों को याद किया.

प्रह्लाद नाटक गुरु सिमंचला पात्रा
प्रह्लाद नाटक गुरु सिमंचला पात्रा (ETV Bharat)

वह सिर्फ 9 से 10 साल के थे. सीमांचल को परिवार वाले रोजाना बकरियां चराने के लिए भेजते थे. डांस गुरु ने बताया कि कैसे बकरियां चराने से लेकर प्रह्लाद नाटक में राजा का किरदार निभाने तक का उनका जीवन सफर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि पद्मश्री अवॉर्ड पाकर वह बहुत खुश हैं. जब सीमांचल पात्रा को यह अवॉर्ड मिला, तो इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उनके छोटे बेटे साहेब पात्रा और मशहूर लोक नृत्य टीचर आलोक बिशोयी मौजूद थे.

सीमांचल पात्रा का जन्म 7 जुलाई, 1927 को गंजम जिले के दिगपहंडी गांव में पिता सुरा पात्रा और मां बंगारी देवी के घर हुआ था. उन्होंने 10 साल की उम्र में ओडिसी नृत्य की सखी डांस की शिक्षा ली थी. हालांकि उनके पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन सीमांचल को संगीत और नृत्य में बहुत रुचि थी. उन्होंने प्रह्लाद नाटक में कई तरह के वाद्य यंत्र भी बजाए और कई किरदार निभाए. आखिर में, उन्होंने कई वर्षों तक राजा हिरण्य कश्यप का रोल निभाकर खूब नाम कमाया.

प्रह्लाद नाटक गुरु सिमंचला पात्रा
प्रह्लाद नाटक गुरु सिमंचला पात्रा (ETV Bharat)

गुरु सीमांचल ने बचपन से ही नाटक सीखने में अपनी रुचि दिखाई. कहा जाता है कि गंजम में प्रह्लाद नाटक सीखने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने में भी संकोच नहीं किया. प्रह्लाद नाटक के जरिये मंच पर पुराणों की अलग-अलग कहानियां पेश करते हुए, उनकी गंभीर आवाज और नृत्य कला दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. कभी-कभी यह नाटक 12 से 16 घंटे तक चलता है. प्रस्तुति के दौरान, वह 35 से ज्यादा रागों और सैकड़ों गानों में माहिर थे.

राजा हिरण्य कश्यप के प्रह्लाद के रोल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुरु सीमांचल पात्रा को राज्य और राज्य के बाहर कई संस्थाओं ने अवॉर्ड से सम्मानित किया. गुरु सीमांचल पात्रा को पहले 1990 में केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड, 1997 में ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड और 2024 में गुरु गंगाधर दास मेमोरियल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही, उन्हें राज्य और जिला स्तर के सरकारी और प्राइवेट प्रोग्राम में भी कई अवॉर्ड मिल चुके हैं. वे प्रह्लाद नाटक में सिर्फ टीचर या डायरेक्टर तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने गंजम के गांवों का दौरा करके 'अखाड़ा' भी बनाया और वहां कई लोगों को प्रह्लाद नाटक सिखाया.

गंजम के 98 साल के प्रहलाद नाटक उस्ताद सिमांचल पात्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया
गंजम के 98 साल के प्रहलाद नाटक उस्ताद सिमांचल पात्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के साथ इंटरव्यू के दौरान गुरु सीमांचल पात्रा ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में जितना निवेश किया है, उतना ही कमाया है. मुझे कोई और समस्या नहीं है. मुझे जितना कमाना चाहिए था, उतना कमाया है. मैं इससे बहुत खुश हूं. मैं 10 साल की उम्र से बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था. इसीलिए मुझे घर पर यह काम करने के लिए कहा गया. लेकिन मेरे दिल में ड्रामा का जुनून था."

उन्होंने कहा, "मैं गांव के अखाड़े में नियमित रूप से प्रह्लाद नाटक की प्रैक्टिस देखता था और मेरा दिल भर जाता था. कलाकारों के अखाड़े से चले जाने के बाद भी, जब कोई नहीं देख रहा होता था, मैं धीरे-धीरे नाटक की प्रैक्टिस करता था. बाद में भी, जब मेरे पिता और मां दुनिया से चले गए, तो मैं बहन और जीजा के साथ रहा और गांव के दूसरे दोस्तों के साथ प्रह्लाद नाटक और राग की प्रैक्टिस करता रहा."

पद्मश्री सिमंचला पात्रा
पद्मश्री सिमंचला पात्रा (ETV Bharat)

सीमांचल के छोटे बेटे साहेब पात्रा ने कहा कि मेरे पिता को पद्मश्री अवॉर्ड मिलने से पूरा परिवार खुश है. उन्होंने कहा, "जब मेरे पिता को राष्ट्रपति से अवॉर्ड मिला तो हम वहां मौजूद थे. मेरे पिता की आय से परिवार अच्छा चल रहा था. लेकिन अब, क्योंकि वह अपनी उम्र के कारण नाटक में नहीं जा सकते, इसलिए परिवार के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है.

वरिष्ठ विद्वान और उत्कल आश्रम फाउंडेशन के एडिटर सिद्धार्थ शंकर ने प्रह्लाद नाट्य गुरु सीमांचल पात्र को पद्म श्री मिलने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "गुरु सीमांचल पात्र हमारे पूरे गंजम जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात हैं. गंजम के एक लोक नाटक कलाकार और एक प्रह्लाद नाटककार को ऐसा अवॉर्ड मिलने के बाद, अलग-अलग तरह के कलाकार और लोग उस महान गुरु को बधाई देने के लिए ब्रह्मपुर के उत्कल आश्रम परिसर में इकट्ठा हुए."

उनके मुताबिक, अवॉर्ड लेते समय सीमांचल पात्रा का जोश सातवें आसमान पर था. हालांकि उनकी उम्र करीब 99 साल थी, लेकिन वे 19 साल के लड़के की तरह चल रहे थे. उन्होंने यहां तक ​​कहा कि अवॉर्ड लेने जाते समय उन्होंने हाथ हिलाए और शाही अंदाज में अपने जोश के साथ चले.

प्रह्लाद नाटक के बारे में: प्रह्लाद नाटक एक मुश्किल नाटक है. कहा जाता है कि यह मुश्किल यक्ष गान से 50 गुना ज्यादा मुश्किल है. मुख्य रूप से प्रह्लाद नाटक में सिंगर बनकर गाना होता है, खुद डांस करना होता है, खुद एक्टिंग करके पैसे जमा करने होते हैं. इसके साथ ही सिंगर खुद ही लय संभालता है. कहा जाता है कि इसे लंबे समय तक, करीब 12 से 18 घंटे और जरूरत पड़ने पर 24 घंटे तक किया जाता है.

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