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70 साल के 'साहब' ने 40 साल में 5000 से ज्यादा लावारिस लाशों को दफनाया

लावारिस लाशों के मसीहा बने मोतिहारी के साहब आलम ( ETV Bharat )

मोतिहारी: 70 साल के अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम कहते हैं, "दूसरों के लिए लावारिस लाश है. लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तकाजे से ये वारिसदार है. लाश को हम अपना भाई, अपने पिता तुल्य, अपनी मां और बहन समझकर उठाते हैं. इंसानियत के नाते हम उसे सम्मान देते हैं."

साहब आलम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उनके नेक के काम के कारण पूरा इलाका उन्हें जानता है. हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया में लावारिस शवों को दफनाने का काम पीढ़ियों से होता आ रहा है. वर्तमान में कब्रिस्तान के सेवादार अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम पिछले 40 वर्षों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और अबतक 5000 से अधिक लावारिस लाशों को पूरे रीति-रिवाज के साथ दफना चुके हैं.

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पुरखों से मिली जिम्मेदारी

अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम के लिए लावारिस शवों को दफनाना कोई नया काम नहीं है. यह जिम्मेदारी उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को वे आज भी पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. करीब 40 वर्षों से इस काम से जुड़े रहने के कारण उन्होंने इस जिम्मेदारी के कई पहलुओं को करीब से देखा है.

"लावारिस लाशों को हम अपना समझ कर दफन करने के लिए लाते हैं. हर एक इंसान को चाहिए कि वह लावारिस लाश का सम्मान करें और उसे इज्जत दे. हम लावारिस लाशों को सम्मान के साथ नहलाकर, जनाजे की नमाज पढ़कर, सभी भाई मिलकर दफनाते हैं. मैं बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक इस खिदमत को करूंगा."- अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम, सेवादार,सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया

वर्षों पुरानी परंपरा

अंग्रेजों के दौर से मोतिहारी में लावारिस शवों को सम्मान देने की एक अनूठी परंपरा चली आ रही है. न पहचान, न कोई परिजन, फिर भी इन गुमनाम लोगों को पूरे आदर के साथ अंतिम विदाई दी जाती है. हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया में पीढ़ियों से इंसानियत की यह बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा रही है. संस्था इन लावारिस शवों को दफनाने का पूरा खर्च उठाती है.

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25 एकड़ में फैला है अंजुमन इस्लामिया कब्रिस्तान

मोतिहारी के हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है. स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस कब्रिस्तान में लावारिस शवों को दफनाने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम भी अपने पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले चार दशकों से वे ऐसे लोगों को अंतिम विदाई देने की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, जिनके शवों को लेने के लिए कोई परिजन सामने नहीं आता.

निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा

जिन लाचार लोगों की मौत के बाद उनका कोई अपना संसार में मौजूद नहीं होता, उनके लिए सम्मानजनक अंतिम विदाई की पूरी व्यवस्था करना काबिले तारीफ है. यह नेक कार्य पूरे समाज के प्रति संवेदनशीलता और सच्ची इंसानियत का एक जीवंत उदाहरण पेश करता है. मोतिहारी की यह संस्था और अनीसुर रहमान आज के दौर में भी निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा की सीख दे रहे हैं.

इन प्रशासनिक नियम का किया जाता है पालन

किसी अनजान व्यक्ति की मौत के बाद जब उसका शव लेने कोई नहीं आता, तब उसकी सम्मानजनक अंतिम विदाई की व्यवस्था करना अपने आप में एक बेहद संवेदनशील कार्य है. ऐसे कठिन समय में मृतक की पहचान की कोशिश, पुलिस की कानूनी प्रक्रिया और दफनाने की व्यवस्था जैसे तमाम पहलू महत्वपूर्ण होते हैं. इस पूरी जटिल प्रक्रिया में संबंधित नियमों और औपचारिकताओं का पालन करना भी आवश्यक होता है.

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पूरा खर्च उठाती है अंजुमन इस्लामिया

इस पूरे पुनीत कार्य में आर्थिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है. जानकारी के अनुसार, सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया संस्था की ओर से सभी लावारिस शवों को सम्मानपूर्वक दफनाने का पूरा खर्च उठाया जाता है. यानी किसी मृतक के परिजनों के सामने नहीं आने की स्थिति में भी उसके शव को विधि-विधान से दफनाने की उचित व्यवस्था की जाती है.

1910 में अंजुमन इस्लामिया कायम

अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद अहसन उर्फ आफताब हसन बताते हैं कि ये सदर कब्रिस्तान बहुत जमाना पुराना है. समझिए कि 300- 400 साल पुराना है. पहले ये छोटा था, लेकिन 1910 में इस जिले में एक अंजुमन इस्लामिया संस्था कायम हुआ. उसके अंतर्गत ये सदर कब्रिस्तान आ गया.

कहां से आता है फंड?

आफताब हसन बताते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के बहुत से ब्रांच हैं, उसमें से एक लावारिस लाश का भी ब्रांच है. उसमें लोग विभिन्न मौकों जैसे रमजान के पाक महीने में चंदा देते हैं. उससे एक फंड जमा होता है. इस फंड का उपयोग लावारिस लाशों के दफन की पूरी प्रक्रिया में खर्च किया जाता है. कफन पहले से ही खरीद के हमलोग रख लेते हैं. इसके अलावा कपूर, अगरबत्ती सबका इंतजाम करते हैं.

"जब संस्था कायम हुआ तो बजाप्ते उसके 102 मेम्बर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आते हैं. उसके बाद सचिव और अध्यक्ष बनाए जाते हैं. इसका एक्सटेंशन होते आया है. जमीन खरीद खरीदकर उसको बहुत बड़ा किया गया है."- सैयद मोहम्मद आसन उर्फ आफताब हसन, अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी

70 साल के अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम (ETV Bharat)

कब से लावारिस लाशों को किया जा रहा दफन

सैयद मोहम्मद अहसन उर्फ आफताब हसन आगे कहते हैं कि वक्त के हिसाब से सब इंतेज़ाम कब्रिस्तान में किया गया है. रख रखाव, जनाजा, नमाज पढ़ाने की जगह सबकुछ बनाया गया है. जब से सदर कब्रिस्तान कायम है और जब से मोतिहारी नगर बना है, उस वक्त इसमें लावारिस लाश दफन किया जाता है. प्रशासन द्वारा लावारिस लाश मिलने पर अंजुमन इस्लामिया को इंफॉर्म किया जाता है.

अंग्रेज फांसी देने के बाद करते थे इंफॉर्म

आफताब हसन के अनुसार, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, उस समय एमएस कॉलेज जेल हुआ करता था. वहां लोगों को फांसी दी जाती थी और उस लाश को लावारिस घोषित कर दिया जाता था. उस समय अंग्रेज सरकार के अधिकारी इंफॉर्म करते थे और उस लाश को भी यहां लाया जाता था. नहला धुलाकर उसको जनाजा का नमाज पढ़कर, कफन देके दफन किया जाता था.