70 साल के 'साहब' ने 40 साल में 5000 से ज्यादा लावारिस लाशों को दफनाया
Motihari Sahab Alam मोतिहारी के अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम कहते हैं "जिसे सभी लावारिस लाश समझते हैं, मैं उसे अपना मानता हूं." रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 31, 2026 at 12:34 PM IST
मोतिहारी: 70 साल के अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम कहते हैं, "दूसरों के लिए लावारिस लाश है. लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तकाजे से ये वारिसदार है. लाश को हम अपना भाई, अपने पिता तुल्य, अपनी मां और बहन समझकर उठाते हैं. इंसानियत के नाते हम उसे सम्मान देते हैं."
लावारिस लाशों के मसीहा बने साहब आलम
साहब आलम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उनके नेक के काम के कारण पूरा इलाका उन्हें जानता है. हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया में लावारिस शवों को दफनाने का काम पीढ़ियों से होता आ रहा है. वर्तमान में कब्रिस्तान के सेवादार अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम पिछले 40 वर्षों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और अबतक 5000 से अधिक लावारिस लाशों को पूरे रीति-रिवाज के साथ दफना चुके हैं.
पुरखों से मिली जिम्मेदारी
अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम के लिए लावारिस शवों को दफनाना कोई नया काम नहीं है. यह जिम्मेदारी उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को वे आज भी पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. करीब 40 वर्षों से इस काम से जुड़े रहने के कारण उन्होंने इस जिम्मेदारी के कई पहलुओं को करीब से देखा है.
"लावारिस लाशों को हम अपना समझ कर दफन करने के लिए लाते हैं. हर एक इंसान को चाहिए कि वह लावारिस लाश का सम्मान करें और उसे इज्जत दे. हम लावारिस लाशों को सम्मान के साथ नहलाकर, जनाजे की नमाज पढ़कर, सभी भाई मिलकर दफनाते हैं. मैं बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक इस खिदमत को करूंगा."- अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम, सेवादार,सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया
वर्षों पुरानी परंपरा
अंग्रेजों के दौर से मोतिहारी में लावारिस शवों को सम्मान देने की एक अनूठी परंपरा चली आ रही है. न पहचान, न कोई परिजन, फिर भी इन गुमनाम लोगों को पूरे आदर के साथ अंतिम विदाई दी जाती है. हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया में पीढ़ियों से इंसानियत की यह बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा रही है. संस्था इन लावारिस शवों को दफनाने का पूरा खर्च उठाती है.
25 एकड़ में फैला है अंजुमन इस्लामिया कब्रिस्तान
मोतिहारी के हनुमानगढ़ी स्थित सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है. स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस कब्रिस्तान में लावारिस शवों को दफनाने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम भी अपने पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले चार दशकों से वे ऐसे लोगों को अंतिम विदाई देने की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, जिनके शवों को लेने के लिए कोई परिजन सामने नहीं आता.
निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा
जिन लाचार लोगों की मौत के बाद उनका कोई अपना संसार में मौजूद नहीं होता, उनके लिए सम्मानजनक अंतिम विदाई की पूरी व्यवस्था करना काबिले तारीफ है. यह नेक कार्य पूरे समाज के प्रति संवेदनशीलता और सच्ची इंसानियत का एक जीवंत उदाहरण पेश करता है. मोतिहारी की यह संस्था और अनीसुर रहमान आज के दौर में भी निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा की सीख दे रहे हैं.
इन प्रशासनिक नियम का किया जाता है पालन
किसी अनजान व्यक्ति की मौत के बाद जब उसका शव लेने कोई नहीं आता, तब उसकी सम्मानजनक अंतिम विदाई की व्यवस्था करना अपने आप में एक बेहद संवेदनशील कार्य है. ऐसे कठिन समय में मृतक की पहचान की कोशिश, पुलिस की कानूनी प्रक्रिया और दफनाने की व्यवस्था जैसे तमाम पहलू महत्वपूर्ण होते हैं. इस पूरी जटिल प्रक्रिया में संबंधित नियमों और औपचारिकताओं का पालन करना भी आवश्यक होता है.
पूरा खर्च उठाती है अंजुमन इस्लामिया
इस पूरे पुनीत कार्य में आर्थिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है. जानकारी के अनुसार, सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया संस्था की ओर से सभी लावारिस शवों को सम्मानपूर्वक दफनाने का पूरा खर्च उठाया जाता है. यानी किसी मृतक के परिजनों के सामने नहीं आने की स्थिति में भी उसके शव को विधि-विधान से दफनाने की उचित व्यवस्था की जाती है.
1910 में अंजुमन इस्लामिया कायम
अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद अहसन उर्फ आफताब हसन बताते हैं कि ये सदर कब्रिस्तान बहुत जमाना पुराना है. समझिए कि 300- 400 साल पुराना है. पहले ये छोटा था, लेकिन 1910 में इस जिले में एक अंजुमन इस्लामिया संस्था कायम हुआ. उसके अंतर्गत ये सदर कब्रिस्तान आ गया.
कहां से आता है फंड?
आफताब हसन बताते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के बहुत से ब्रांच हैं, उसमें से एक लावारिस लाश का भी ब्रांच है. उसमें लोग विभिन्न मौकों जैसे रमजान के पाक महीने में चंदा देते हैं. उससे एक फंड जमा होता है. इस फंड का उपयोग लावारिस लाशों के दफन की पूरी प्रक्रिया में खर्च किया जाता है. कफन पहले से ही खरीद के हमलोग रख लेते हैं. इसके अलावा कपूर, अगरबत्ती सबका इंतजाम करते हैं.
"जब संस्था कायम हुआ तो बजाप्ते उसके 102 मेम्बर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आते हैं. उसके बाद सचिव और अध्यक्ष बनाए जाते हैं. इसका एक्सटेंशन होते आया है. जमीन खरीद खरीदकर उसको बहुत बड़ा किया गया है."- सैयद मोहम्मद आसन उर्फ आफताब हसन, अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी
कब से लावारिस लाशों को किया जा रहा दफन
सैयद मोहम्मद अहसन उर्फ आफताब हसन आगे कहते हैं कि वक्त के हिसाब से सब इंतेज़ाम कब्रिस्तान में किया गया है. रख रखाव, जनाजा, नमाज पढ़ाने की जगह सबकुछ बनाया गया है. जब से सदर कब्रिस्तान कायम है और जब से मोतिहारी नगर बना है, उस वक्त इसमें लावारिस लाश दफन किया जाता है. प्रशासन द्वारा लावारिस लाश मिलने पर अंजुमन इस्लामिया को इंफॉर्म किया जाता है.
अंग्रेज फांसी देने के बाद करते थे इंफॉर्म
आफताब हसन के अनुसार, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, उस समय एमएस कॉलेज जेल हुआ करता था. वहां लोगों को फांसी दी जाती थी और उस लाश को लावारिस घोषित कर दिया जाता था. उस समय अंग्रेज सरकार के अधिकारी इंफॉर्म करते थे और उस लाश को भी यहां लाया जाता था. नहला धुलाकर उसको जनाजा का नमाज पढ़कर, कफन देके दफन किया जाता था.
सिस्टम किया जाता है फॉलो- कमेटी मेंबर
कमेटी के सदस्य महफ़ूज़ खान ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया हमारी बहुत पुरानी संस्था है. यह आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से काम कर रही है. कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई पहचान में नहीं आ रहा है तो प्रशासन हम लोग को जानकारी देता है. सबसे पहले अधिकारी अंजुमन को सूचना देते हैं. सिस्टम बना है. लावारिस लाशों के लिए भी सिस्टम बना हुआ है.
"अंजुमन संस्था उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को सूचना देती है. तब वे लोग जाते हैं और उस लाश को लाते हैं. पहले हमलोग पता करते हैं कि लाश मुस्लिम की है या नहीं. फिर लाश किसी भी हालत में हो हम उसे दफनाते हैं. सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. किट की व्यवस्था होती है ताकि संक्रमण किसी को न फैल जाए और हमारे लोग इस नेक काम को करने के बाद सुरक्षित रहें."- महफूज खान, कमिटी के सदस्य, सदर कब्रिस्तान
कमेटी सदस्य निषाद का बयान
कमेटी सदस्य निषाद मोइन ने बताया कि लावारिस लाशों को हमारा अंजुमन इस्लामिया संस्था बहुत सावधानी से दिखता है. जैसे ही हम लोग को जानकारी मिलती है कि कहीं कोई लावारिस लाश है. वहां हमारा प्रतिनिधि जाता है. प्रतिनिधि जाकर देखता है कि वह लावारिस लाश किस स्थिति में है. बहुत केस में शव की हालत खराब होती है.
"कई बार रेल हादसे के शिकार शव लाने की स्थिति में नहीं होते हैं. उसके लिए किट की व्यवस्था की जाती है. किट में बाकायदा पैक किया जाता है. फिर लाया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में बीमारी की वजह से मौत हो गई है या कोई फकीर मर गया है. बहुत बार गठरी में बांधकर लाश लानी पड़ती है. दफन से पहले सारे नियमों का पालन होता है."- निषाद मोइन,कमेटी सदस्य
सामाजिक संवेदना की अनूठी मिसाल
यह सुदृढ़ व्यवस्था उन गुमनाम लोगों को सम्मानजनक अंतिम विदाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनके पास मृत्यु के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई सगा-संबंधी मौजूद नहीं होता. संस्था की ओर से इस बड़ी जिम्मेदारी को निरंतर निभाया जाना आज के युग में सामाजिक सहयोग और सच्ची मानवीय संवेदना की एक उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय मिसाल के रूप में देखा जा सकता है.
लावारिस शवों की दर्दभरी परिस्थितियां
अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम का कहना है कि इन लावारिस शवों के पीछे अक्सर कई तरह की कठिन विपरीत परिस्थितियां छिपी हो सकती हैं. कोई असहाय व्यक्ति अपने घर से दूर रहते हुए अचानक अपनी जान गंवा देता है, तो कभी-कभी किसी हादसे में मृतक की पहचान तक स्थापित नहीं हो पाती है. कई संवेदनशील मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों का पता लगाने की भरसक कोशिश की जाती है, लेकिन सफलता न मिलने पर अंतिम संस्कार होता है.
इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश
अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम की चार दशक लंबी निस्वार्थ सेवा और उनके पूर्वजों से चली आ रही यह परंपरा समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है. इंसान की पहचान, उसका परिवार और उसकी सामाजिक स्थिति चाहे जो भी रही हो, मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है.
"कोरोना के समय अपने ही अपनों की लाशों से दूरी बना लेते थे. कोई लाश को छूना भी नहीं चाहता था. तब हम लाश को दफनाने की पूरी विधि करने के बाद परिजनों को मिट्टी डालने के लिए कहते थे. इसके लिए रिश्तेदार तैयार हो जाते थे. कोरोना से मौत होने के बाद लोग काफी डर जाते थे, लेकिन मुझे देखिए कुछ नहीं हुआ."- अनीसुर रहमान उर्फ साहब आलम, सेवादार,सदर कब्रिस्तान अंजुमन इस्लामिया
मोतिहारी के 'साहब' दे रहे मानवीय सीख
मोतिहारी के इस कब्रिस्तान में लावारिस शवों को दफनाने की सुदृढ़ व्यवस्था इसी बड़ी मानवीय जिम्मेदारी की याद दिलाती है. जहां किसी बेसहारा व्यक्ति की मौत के बाद उसके अपने भी सामने नहीं आते, वहां यह संस्था और इससे जुड़े नेक लोग आगे आकर उसके लिए अंतिम विदाई की पूरी व्यवस्था पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं.
इंसानियत की अनूठी कहानी
यह प्रेरक कहानी सिर्फ एक कब्रिस्तान या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि यह उस जिंदा इंसानियत की है, जो बिल्कुल अनजान लोगों के लिए भी अपना फर्ज निभाती है. मोतिहारी का यह सेवा भाव आज के आधुनिक दौर में भी समाज को एक सूत्र में पिरोने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है.
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