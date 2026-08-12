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विश्व युवा दिवस विशेष: मस्कुलर एट्रोफी को दी मात, मुंह से ब्रश थामकर जेस्फर ने बनाई दुनिया में अलग पहचान

ईटीवी भारत से बातचीत में जेस्फर ने कहा कि उनके अंदर बचपन से ही पेंटिंग को लेकर पैशन था. उनका मानना है कि मुश्किल परिस्थितियों से हार मानने के बजाय इंसान को अपने भीतर के किसी एक जज्बे को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए . उनके मुताबिक यह जज्बा किसी भी चीज के लिए हो सकता है. जब इंसान अपने अंदर की काबिलियत को पहचानकर उसे अपना पैशन बना लेता है तो वही पैशन मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने की ताकत देता है . जेस्फर खुद को इस मायने में खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें परिवार और समाज से लगातार सहयोग मिला. उनका कहना है कि हर व्यक्ति को यह सहयोग नहीं मिल पाता और कई बार प्रतिभा होने के बावजूद लोग परिस्थितियों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं. उनके माता-पिता ने भी उन्हें कभी घर में बैठकर जिंदगी गुजारने की सलाह नहीं दी . इसके उलट उन्होंने जेस्फर को सामाजिक जीवन की गतिविधियों से जोड़े रखा, लोगों से मिलने-जुलने और अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए प्रेरित किया. यही समर्थन उनके आत्मविश्वास की बड़ी वजह बना .

बीमारी ने रास्ता बदला, सपना नहीं : जेस्फर बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का जुनून था. स्कूल के दिनों में वे हाथों से चित्र बनाया करते थे. रंगों और कैनवस के साथ उनका रिश्ता बचपन में ही बन गया था. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मस्कुलर एट्रोफी ने उनकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करना शुरू कर दिया . करीब 10 साल की उम्र में उनका चलना-फिरना बंद हो गया. इसके बाद शरीर की मांसपेशियां लगातार कमजोर होती गईं और लगभग 15 साल की उम्र तक हाथ भी इतने कमजोर हो गए कि उनके लिए पहले की तरह पेंटिंग करना संभव नहीं रहा. परिस्थितियों ने जैसे उनसे उनका सबसे पसंदीदा काम छीन लिया था. लेकिन जेस्फर ने कला छोड़ने के बजाय कला करने का तरीका बदल दिया. उन्होंने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग बनाने की शुरुआत की. यह सिर्फ एक नई तकनीक सीखना नहीं था, बल्कि अपने सपने को जिंदा रखने की कोशिश थी. समय के साथ उनके हाथों की जगह उनके होंठों और मुंह ने ब्रश की दिशा तय करनी शुरू की और उनकी कला ने एक नया रूप ले लिया.

विश्व युवा दिवस के मौके पर जेस्फर की कहानी इसलिए और अहम हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक कलाकार की सफलता की कहानी नहीं है. यह उस सोच की कहानी है जिसमें युवाओं को उनके हालात से नहीं, उनकी संभावनाओं से देखा जाता है. इस साल विश्व युवा दिवस का संदेश भी इसी बात पर केंद्रित है कि अलग-अलग परिस्थितियों और क्षमताओं वाले युवाओं को पीछे छोड़ने के बजाय उन्हें अवसर, समर्थन और अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया जाए .

जेस्फर के संघर्ष की कहानी : केरल के मलप्पुरम में जन्मे जेस्फर पुलिक्काथोडी को जब बीमारी ने धीरे-धीरे उनके शरीर की ताकत छीननी शुरू की, तब उनके सामने जिंदगी के रास्ते सिमटते चले गए. करीब 10 साल की उम्र में चलना-फिरना मुश्किल हुआ और 15 साल की उम्र तक हाथों ने भी साथ देना लगभग बंद कर दिया. मस्कुलर एट्रोफी ने गर्दन से नीचे उनके शरीर के करीब 80 फीसदी हिस्से को प्रभावित कर दिया. पढ़ाई छूट गई, रोजमर्रा की गतिविधियां चुनौती बन गईं, लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने खुद से दूर नहीं होने दिया, वह थी उनकी पेटिंग आर्ट. हाथों ने ब्रश पकड़ने से इनकार किया , तो जेस्फर ने ब्रश को मुंह से पकड़ लिया. शुरुआत आसान नहीं थी. बार-बार कोशिश करनी पड़ी, शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे मुंह से ब्रश चलाने की तकनीक सीखी और वही ब्रश आज उनकी पहचान बन चुका है.

पैशन को बनाइए अपनी ताकत : ​हाल ही में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्विनी विजय प्रकाश ने जेस्फर से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने विचार साझा किए. जेस्फर का मानना है कि हर व्यक्ति को मुश्किलों से घबराने के बजाय अपने भीतर छिपे किसी एक पैशन को पहचानकर उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए.

जयपुर : केरल के मलप्पुरम के जेस्फर पुलिक्काथोडी मस्कुलर एट्रोफी के कारण बचपन में चलने-फिरने और हाथों के इस्तेमाल से वंचित हो गए , लेकिन पेंटिंग का जुनून नहीं छोड़ा. मुंह से ब्रश पकड़कर बनाई कला ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई . विश्व युवा दिवस पर जानिए केरल के उस युवा कलाकार की कहानी, जिसने शारीरिक सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. बचपन में बीमारी के कारण पढ़ाई और हाथों का साथ छूट गया, लेकिन जेस्फर पुलिक्काथोडी ने मुंह से ब्रश थामकर अपनी कला को नई पहचान दी. ​

दुबई के क्राउन प्रिंस से लेकर मशहूर ब्रांड्स तक पहुंची कला (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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एपीजे अब्दुल कलाम बने प्रेरणा : जेस्फर की कला यात्रा में पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा ने भी खास भूमिका निभाई. कलाम के संघर्ष, सपनों और सफलता की कहानी से प्रभावित होकर जेस्फर ने उनका चित्र बनाया . इसके बाद उन्हें अपने बनाए इस चित्र को डॉ. कलाम को व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का मौका भी मिला. जेस्फर के लिए यह मुलाकात केवल एक कलाकार के लिए सम्मान का क्षण नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की बड़ी प्रेरणाओं में से एक बन गई . कलाम का जीवन और जेस्फर की अपनी कहानी कहीं न कहीं एक ही बात कहते नजर आते हैं . परिस्थितियां आपकी शुरुआत तय कर सकती हैं, लेकिन आपकी मंजिल नहीं.

मुंह से ब्रश थामकर जेस्फर ने बनाई दुनिया में अलग पहचान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

दुबई के क्राउन प्रिंस से लेकर बड़े ब्रांड तक पहुंची कला : जेस्फर की प्रतिभा धीरे-धीरे सीमाओं से बाहर निकलने लगी. उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों और कंपनियों के लिए कलाकृतियां तैयार कीं. कोचीन दुबई पोर्ट वर्ल्ड, आहूजा बिल्डर्स मुंबई और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों के लिए उन्होंने पेंटिंग बनाई . साल 2017 में उनकी बनाई पेंटिंग Nestle India की फेस्टिव क्रिएशन्स चॉकलेट्स के कवर पर प्रकाशित हुई. यह उनके कला सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी. इसी साल उन्होंने करीब 15 वर्ग फुट की विशाल ऑयल पेंटिंग तैयार की, जिसमें UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को चित्रित किया गया था. जेस्फर ने यह पेंटिंग दुबई के अमीरात टावर में शेख हमदान को भेंट की. इसके बाद दुनिया ने भी मान लिया कि जिस कलाकार ने कभी हाथों में ब्रश पकड़कर पेंटिंग शुरू की थी, वही कलाकार अब मुंह से ब्रश पकड़कर अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के पोर्ट्रेट बनाने लगा था.

युवाओं के लिए मिसाल बने (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर में दो हफ्ते की मेहनत के बाद पूरी की लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पेंटिंग : जेस्फर की कला यात्रा का एक हालिया पड़ाव जयपुर भी बना. जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब दो सप्ताह से तैयार कर रहे उदयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पोर्ट्रेट को मंच पर उनके सामने ही अंतिम रूप दिया. दो सप्ताह तक एक-एक स्ट्रोक के साथ तैयार हुई इस पेंटिंग को जब जेस्फर ने मंच पर अंतिम स्पर्श दिया तो यह केवल एक कलाकृति का पूरा होना नहीं था. यह उन तमाम प्रयासों का परिणाम था, जिनमें शरीर की सीमाओं के बावजूद उन्होंने अपनी कला को लगातार आगे बढ़ाया . जेस्फर बताते हैं कि उन्हें सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने में ही रुचि नहीं है. लैंडस्केप और अलग-अलग भावों एवं विषयों पर पेंटिंग करना भी उन्हें पसंद है. उनके लिए कैनवस और रंगों के साथ समय बिताना एक अलग तरह की खुशी देता है.

मुंह से कैनवस पर रंग भरकर छा गए केरल के जेस्फर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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ममूटी ने पहनी तो चर्चा में आई जेस्फर की कला : जेस्फर की कला को लोकप्रिय संस्कृति से भी जुड़ने का मौका मिला. उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी के लिए एक शर्ट डिजाइन की और उस पर हाथ से पेंटिंग की . जब ममूटी ने एक सेलिब्रिटी कार्यक्रम में जेस्फर की डिजाइन की हुई शर्ट पहनी तो उनकी कला को व्यापक मीडिया ध्यान मिला . यह जेस्फर के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि उनकी कला अब सिर्फ आर्ट गैलरी या प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रही थी. वह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन रही थी.

2008 से अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े : जेस्फर वर्ष 2008 से Mouth and Foot Painting Artists (MFPA) से जुड़े हैं. यह अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे कलाकारों को मंच देता है, जो हाथों का इस्तेमाल किए बिना मुंह या पैरों से अपनी कला का निर्माण करते हैं . जेस्फर के मुताबिक ब्रिटेन से संचालित इस संस्था से भारत में बहुत कम कलाकार जुड़े हैं. संगठन कलाकारों की कलाकृतियों को प्रकाशित करने और बाजार तक पहुंचाने के साथ उन्हें आर्थिक और रचनात्मक मंच भी उपलब्ध कराता है . साल 1956 में केवल 18 कलाकारों के छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ यह संगठन आज दुनिया के कई देशों में कलाकारों को मंच प्रदान करता है. जेस्फर के लिए इस संगठन से जुड़ना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भरोसा भी था कि उनकी कला को दुनिया में उसके अपने दम पर पहचान मिल सकती है.

कलाकृतियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचाया (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और UAE का गोल्डन वीजा : जेस्फर की कला को देश-विदेश में कई स्तरों पर पहचान मिली. वर्ष 2020 में उन्हें MFPA Best Painting Award से सम्मानित किया गया. साल 2021 में उनकी कलाकृतियां World Art Dubai में प्रदर्शित की गईं . साल 2022 में उन्होंने कला से आगे बढ़कर एक शैक्षणिक वीडियो का निर्देशन भी किया. इसी बरस यूएई सरकार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें गोल्डन वीजा प्रदान किया. इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह भी है कि उसका काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा. जेस्फर के मामले में उनकी जिंदगी ही एक पाठ बन गई.

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साल 2016 से Kerala Vidya Nikethan के स्कूल पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा को शामिल किया गया. इसके बाद साल 2024 से उनकी जीवन कहानी केरल की कक्षा 7 की मलयालम पाठ्यपुस्तक 'केरल पाडावली' में भी शामिल की गई, जिसे SCERT Kerala ने प्रकाशित किया है . यानी जिस बच्चे ने बीमारी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसकी जिंदगी अब बच्चों की किताबों में पढ़ाई जा रही है.

जब 95 नामांकन में चुने गए सिर्फ आठ कलाकारों में शामिल : साल 2019 में जेस्फर को बेंगलुरु में आयोजित Art for Inclusion Summit के लिए चुना गया. इस आयोजन के लिए 95 नामांकन आए थे, जिनमें से सिर्फ आठ कलाकारों का चयन हुआ . यह चयन उनकी कला को समावेशिता के नजरिए से देखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण था. उनकी शारीरिक स्थिति उनकी पहचान का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनकी कला उससे कहीं बड़ी है. जेस्फर की कहानी यह सवाल भी खड़ा करती है कि हम किसी व्यक्ति को उसकी कमी से पहचानते हैं या उसकी क्षमता से.

जेस्फर अपनी सफलता में माता-पिता के योगदान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं. उनके पिता अब्बास पिलिक्काथोडी और मां अबिदा मन्नायिल ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उनकी पत्नी फातिमा धोफर और बेटे केंजाई रूमी का साथ भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं . जेस्फर बताते हैं कि माता-पिता ने उन्हें उनकी शारीरिक स्थिति के कारण कभी घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं किया. उन्होंने हमेशा सामाजिक जीवन का हिस्सा बने रहने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया . शायद यही वजह है कि जेस्फर अपनी कहानी को सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं मानते. वे इसे उस सहयोग की कहानी भी मानते हैं, जो किसी व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता देता है .

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जेस्फर मानते हैं कि हर युवा की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं. किसी के पास संसाधन कम होते हैं, किसी के सामने शारीरिक चुनौतियां होती हैं, किसी को सामाजिक समर्थन नहीं मिलता और किसी को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में सभी को अपने भीतर झांककर जज्बे को जगाना है. वे मानते हैं कि अगर उन्हें भी शरीर की सीमाओं तक सीमित कर दिया जाता, तो शायद दुनिया एक असाधारण कलाकार से वंचित रह जाती . लेकिन परिवार ने उन्हें रोका नहीं, कला ने उनका साथ छोड़ा नहीं और उन्होंने खुद हार मानने से इनकार कर दिया . जेस्फर उन युवाओं के लिए बेहद सीधा संदेश देते हैं, जो किसी मुश्किल के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं . वे कहते हैं कि मुश्किलों से हार मानने के बजाय जीवन में एक जज्बा होना चाहिए. यह जज्बा किसी भी चीज के लिए हो सकता है. जरूरी यह है कि इंसान अपने भीतर की काबिलियत को पहचाने और उसे अपना पैशन बनाए.

अंतरराष्ट्रीय संस्था MFPA से जुड़ाव और वैश्विक पहचान :-