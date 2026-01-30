नक्सलवाद को करारा झटका, सुकमा में 4 इनामी माओवादियों का सरेंडर, पूना मारगेम अभियान से हुए प्रेरित
जिला सुकमा पुलिस और अल्लूरि सीताराम राजू (आंध्रप्रदेश) पुलिस के संयुक्त प्रयासों से माओवादियों को बड़ा झटका लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : January 30, 2026 at 12:26 PM IST
सुकमा: किस्टाराम एरिया कमेटी में सक्रिय 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडर ने सरेंडर किया है. इनमें 2 महिला माओवादी हैं. ऑटोमैटिक हथियारों के साथ माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सभी माओवादी 8 आपराधिक प्रकरणों में आरोपी हैं. माओवादियों ने SLR,INSAS,.303,.315 रायफल एवं राउंड के साथ सरेंडर किया है. आत्मसमर्पित माओवादी गोलापल्ली LOS कमांडर ACM, एवं पार्टी सदस्य रैंक के हैं.
हिंसा छोड़ शांति की राह
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण बस्तर डिविजन अंतर्गत कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी में सक्रिय माओवादी कैडरों ने ऑटोमैटिक आर्म्स और एम्युनेशन सहित ''पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन'' अभियान से प्रेरित होकर सरेंडर किया है. माओवादियों ने बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज, पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण के सामने आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि किस्टाराम और गोलापल्ली क्षेत्रों में नए स्थापित सुरक्षा कैम्पों, सीधे सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने, लगातार प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता की वजह से माओवादियों की गतिविधियां सीमित हुई हैं.
"हम शेष बचे माओवादी कैडरों से भी अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा
माओवादी संगठन अब समाप्ति की ओर है. हिंसा की राह में केवल विनाश है, जबकि 'पूना मारगेम' अभियान आपके लिए विकास और सम्मान का द्वार खोल रहा है. मैं शेष बचे माओवादी कैडर से अपील करता हूँ कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटें और शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएँ। आपके सुरक्षित भविष्य और विकास की जिम्मेदारी हमारी है। हिंसा छोड़ें, शांति चुनें- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज
सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा पुनर्वास का लाभ
आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी कैडरों को शासन की नीति के मुतबिक पुनर्वास, आर्थिक सहायता और अन्य नियमानुसार सुविधाएं दी जाएगी ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें.
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडर और जमा हथियार/एम्युनेशन
1.ACM सोढ़ी जोगा
निवासी: सिंघनमड़गू, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा
रैंक/पद: गोलापल्ली LOS कमांडर (कोंटा-किस्टाराम एरिया कमेटी)
इनाम राशि: ₹05 लाख
जमा हथियार: 01नग SLR रायफल
एम्युनेशन: 10 राउंड
2. डाबर गंगा उर्फ मड़कम गंगा गोलापल्ली LOS सदस्य
निवासी: सिंगाराम, गोलापल्ली
रैंक/पद: पार्टी सदस्य
इनाम राशि: ₹01लाख
जमा हथियार: INSAS रायफल 01नग
एम्युनेशन: 08 राउंड
3. सोढ़ी राजे गोलापल्ली LOS सदस्य
निवासी: एंटापाड़, थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा।
रैंक/पद: पार्टी सदस्य
इनाम राशि: ₹01लाख
जमा हथियार: .303 रायफल 01नग
एम्युनेशन: 05 राउंड
4. माड़वी बुधरी गोलापल्ली LOS सदस्य
निवासी: सिंघनमड़गू, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा
रैंक/पद: पार्टी सदस्य
इनाम राशि: 1लाख
जमा हथियार: .315 बोर रायफल 01नग
एम्युनेशन: 5 राउंड