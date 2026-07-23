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'12वीं फेल IPS बन सकता है तो 9वीं फेल भी डॉक्टर बन सकता है...' फिल्म से प्रेरित होकर यश ने दोबारा शुरू की पढ़ाई, क्रैक किया Re-NEET 2026

एलेन कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉ. बृजेश माहेश्वरी का कहना है कि यश ने उन्हें मैसेज किया 'जैसे 12th फेल स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो 9th फेल डॉक्टर भी बन सकता है'. इसके बाद उन्होंने यश से वीडियो कॉल पर बात की. डॉ. माहेश्वरी का कहना है कि स्टूडेंट का जज्बा था कि वह गिरकर खड़ा हुआ है और आज प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है. जिस बच्चे को अच्छा परिणाम नहीं होने पर स्कूल से निकाल दिया, वह गांव के हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल में पढ़ा. परिजनों ने रोजगार शुरू करवा दिया था और दुकान गांव में खुलवा दी थी, लेकिन उसके पढ़ाई के जज्बे के चलते वह कोटा आया. भाई ने काफी मदद की और आखिर में सफलता उसने प्राप्त की है. यश का कहना है कि उसकी प्रेरणा आईपीएस मनोज शर्मा हैं.

कोटा : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम के बाद देशभर से अलग-अलग कहानी निकल कर आ रही है. ऐसे ही एक कहानी कोटा से भी आई है, जिसमें यूपी के मेरठ निवासी यश शर्मा ने नीट एग्जाम क्रैक किया है. खास बात ये है कि यश 9वीं कक्षा में फेल हो गया था, जिसके बाद उसे स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. परिवार ने भी रोजगार करने को कहा, लेकिन उसने '12th फेल' मूवी देखी, जिससे वो प्रेरित हुआ और फिर से पढ़ाई में जुट गया. इसी का परिणाम है कि उसके नीट यूजी 2026 में 564 नम्बर और रैंक 27106 आए हैं. यश का कहना है कि यह उसका दूसरा अटेम्प्ट था. उसे यूपी में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज की सीट मिल जाएगी.

सीबीएसई से हिंदी बोर्ड में हुआ शामिल : यश मूल रूप से मेरठ से करीब 17 किमी दूर की सरधना तहसील के रासना का निवासी है. यश 2019 मेरठ के सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कक्षा 9 में वह फेल हो गया था. ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बुलाकर कहा कि इसको स्कूल से निकालना होगा. इससे स्कूल का रिजल्ट भी खराब होगा. परिजनों ने पुनर्मूल्यांकन की अर्जी दी थी. इसके बाद उसके कुछ अंक बढ़ गए और वह 33 फीसदी अंकों से पास हो गया, लेकिन स्कूल छोड़ना पड़ा. इसके बाद उसका गांव रासना के ही सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया गया. यहां हिंदी मीडियम से उसने 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की. 10वीं में कोरोना काल में 73 फीसदी अंक और 2022 में 12वीं में 63 फीसदी अंक आए थे. इसके बाद परिजनों ने गांव में ही घर के नीचे कॉस्मेटिक की दुकान खोलवा दी. वो दिल्ली से सामान लेकर आता था और यहां बेचता था.

यश के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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'12th फेल' मूवी से हुआ था इंस्पायर : यश शर्मा का कहना है कि 12वीं की परीक्षा देने के बाद वह अपनी शॉप को संचालित कर रहा था. इस दौरान उसने आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा पर बनी '12th फेल' मूवी को देखा. इस मूवी से उसे प्रेरणा मिली और उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की. उसके भाई ने भी इसमें मदद की. ऐसे में नीट एग्जाम की तैयारी के लिए उसे कोटा भेजकर कोचिंग करवाना तय हुआ.

परिवार के साथ यश शर्मा (ETV Bharat Kota)

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बड़े भाई ने कहा- पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा : यश के बड़े भाई ने बीटेक किया हुआ है और वह मेरठ में ही जॉब करते हैं. उनके पिता संजय शर्मा हलवाई और मां बेबी शर्मा गृहणी हैं. वहीं, भाभी प्रीति शर्मा भी गृहणी ही हैं. पूरे परिवार ने एक राय होकर यश को कोटा भेजा था. साल 2024 से कोटा आकर उसने पढ़ाई शुरू की. उससे पेरेंट्स ने कहा कि मेहनत करो सफलता जरूर मिलेगी. साल 2025 में उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. उनके 475 अंक आए थे. जनरल कैटेगरी में होने से उसे सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिली. इसके बाद परिवार ने तय किया कि एक और साल उसे मेहनत के लिए दी जाए. इस साल उनके 564 अंक आए हैं और 27106 रैंक आई है. यश का दावा है कि पहली परीक्षा में उनके 600 से ज्यादा नम्बर आ रहे थे, लेकिन री-नीट का पेपर लम्बा होने से अंक कम हो गए हैं.