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52 शादियां.. 8 लोगों की टीम.. और मां से किया एक वादा.. बिहार के सौरभ बने मिसाल

नालंदा के सौरभ कुमार और उनकी टीम की 'सामूहिक कन्यादान' महाअभियान दूसरों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल बन चुकी है. रिपोर्ट- महमूद आलम

SAMUHIK KANYADAN ABHIYAN
नालंदा का सौरभ की प्रेरणादायक कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 7:32 PM IST

11 Min Read
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नालंदा : सनातन धर्म और पुराणों में कन्यादान को सबसे बड़ा महादान माना जाता है. मान्यता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करने से माता-पिता के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है. लेकिन आज के समय में बेटी की शादी करना आसान नहीं होता है. दहेजप्रथा के कारण परिवारों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है. गरीब पिता को बेटी की शादी की चिंता न हो इसके लिए नालंदा के सौरभ कुमार देवदूत बनकर आगे आए हैं.

सौरभ कुमार की बड़ी मुहिम

बेन प्रखंड निवासी सौरभ कुमार और उनकी युवा टीम ने 'सामूहिक कन्यादान' की एक अद्भुत मुहिम शुरू की है. इसने अब तक 52 गरीब और असहाय बेटियों के हाथ पीले कर उन्हें एक खुशहाल, कर्ज-मुक्त नया जीवन दिया है. बिना किसी सरकारी मदद के, आपसी सहयोग से चलने वाली यह पहल पूरे नालंदा जिले के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

अबतक 52 बेटियों की करा चुके हैं शादी

बिना किसी सरकारी मदद के, यह टीम अब तक 52 से अधिक गरीब बहनों के हाथ पीले कर उन्हें एक खुशहाल जिंदगी का वरदान दे चुकी है. एक गरीब बेटी की शादी में सबसे बड़ी टीस यह होती है कि उसे विदा करने और उसके लिए दहेज या उपहार जुटाने वाला कोई नहीं होता है.

यहीं पर सौरभ और उनकी टीम सगे भाई की तरह सामने आती है. जिन लड़कियों के भाई नहीं हैं या जिनके भाई गरीबी के कारण बेबस हैं, सौरभ उनके भाई बनकर खड़े होते हैं. एक भाई अपनी बहन की विदाई में जो कुछ भी देता है, यह टीम वह सब मुहैया कराती है.

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शादी में श्रृंगार का सामान देते सौरभ कुमार (ETV Bharat)

नवदंपति को दिए जाते हैं ये उपहार

हर शादी पर लगभग ढाई से तीन लाख रुपए का खर्च आता है. सौरभ और उनके साथी सुनिश्चित करते हैं कि विदाई के समय बेटी की आंखें इस बात से नम न हों कि वह गरीब घर से जा रही है. नवदंपति को उपहार स्वरूप अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, घर-गृहस्थी के बर्तन, लड़का-लड़की दोनों के लिए नए कपड़े, श्रृंगार का पूरा सामान और एक भरी हुई पेटी (बक्सा) दी जाती है. सूरज मांझी ने बताया कि उनकी शादी 2023 में हुई थी.

"हमारी शादी सामूहिक कन्यादान में हुई है. बिना दहेज के हुई है. मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी है.2023 में हमारी शादी हुई है. पलंग,गद्दा शादी में मिला था. हमारी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी है."- सूरज मांझी, नवविवाहित युवक

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सूरज मांझी और लक्ष्मी की सौरभ ने करायी थी शादी (ETV Bharat)

दोनों पक्षों के लिए होती है व्यवस्था

इसके अलावा बारातियों और घरातियों के स्वागत के लिए बेहतरीन भोजन, शानदार पंडाल और सजावट का सारा खर्च यह 'भाइयों' की कमेटी खुद उठाती है. जब यह टीम अपनी 'बहनों' को मंडप से विदा करती है, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें खुशी और भावुकता से छलक उठती हैं.

मां से मिली प्रेरणा

इस महाभियान के पीछे का कारण साझा करते हुए सौरभ अपनी दिवंगत मां से किया गया भावुक वादा याद करते हैं. सौरभ कुमार (पिता स्व. लखन महतो) बताते हैं कि साल 2019 में मगध विश्वविद्यालय से एमसीए (MCA) किया था. जब नौकरी नहीं मिली, तो एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया. साल 2019 की ही बात है, जब मैं अपनी मां रामपरी देवी के पास बैठा था. मां ने कहा, बेटा जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें सच्चा पुण्य मिले.

"मां ने कहा पुण्य की प्राप्ति के लिए महायज्ञ करो तो मैंने कहा कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिसमें महायज्ञ से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति हो. तब मां ने कहा यज्ञ से बड़ा पुण्य किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करने में है. तब मैंने मां से वादा किया था कि मैं ऐसा ही करूंगा."- सौरभ कुमार, कन्यादान मुहिम के आयोजक

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सगे भाई की तरह फर्ज निभाते हैं सौरभ (ETV Bharat)

पिता की बेबसी और सौरभ का बड़ा कदम

सौरभ ने अपने आस-पास ऐसे कई बेबस पिताओं को देखा था जो 60 साल की उम्र में बेटी की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं. बाद में जब संतान साथ छोड़ देती है, तो कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं. सौरभ बताते हैं कि साल 2020 में मेरी मां इस दुनिया से विदा हो गईं, लेकिन उनका देखा गया सपना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया.

खिचड़ी बांटने के दौरान बनता गया कारवां

कोरोना काल में जब सौरभ ने खिचड़ी बांटने का काम शुरू किया, तो समाज के कई नेक लोग इस मुहिम से जुड़ते चले गए और यहीं से सामूहिक कन्यादान की ठोस नींव पड़ी. इस पूरे आयोजन में मैंजरा पंचायत के आजादनगर (वार्ड 2) की रहने वाली दौलती देवी की कहानी किसी को भी रुला सकती है.

कर्ज के दर्द से जन्मा सेवा का संकल्प

दौलती देवी एक स्कूल में मामूली रसोइया हैं और उनके पति विजय मांझी मजदूरी करते हैं. छह बेटियों और एक बेटे की इस मां ने अपनी बेटियों की शादी के लिए समूह से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसकी किश्तें चुकाते-चुकाते आज भी उनका पूरा परिवार खून के आंसू रोता है.

दौलती देवी बताती हैं, कि कोरोना काल में जब उनकी मुलाकात सौरभ से हुई, तो उन्हें एहसास हुआ कि जो दर्द और जिल्लत उन्होंने कर्ज लेकर सही है, वह किसी और गरीब मां-बाप को न सहनी पड़े. दौलती देवी अब गांव-गांव, गली-गली जाकर मजबूर परिवारों को खोजती हैं.

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अबतक 52 लड़कियों की करायी गई है शादी (ETV Bharat)

दौलती ऐसे परिवारों को तलाशती है,जहां पिता शराबी है, या जहां घर में दो वक्त की रोटी नहीं है और जवान बेटी घर में बैठी है. दौलती देवी अब तक आजादनगर, नवादा और हिलसा के गांवों से ढूंढकर 14 बच्चियों (10 लड़कियां और 4 लड़के) की शादी इस सामूहिक मंच से करवा चुकी हैं.

"सौरभ बाबू जी मेरे लिए भगवान हैं. शादी में कई सामान दिए जाते हैं. हम लड़की खोजते हैं और लड़का-लड़की का फॉर्म भरवा देते हैं. बेटी की शादी करने में कई दिक्कत आती थी, लेकिन आज ये सारी समस्या खत्म हो चुकी है. इस अभियान के बारे में मुझे पहले पता नहीं था. पता होता तो कर्ज लेकर बेटियों की शादी नहीं कराती."- दोलती देवी, ग्रामीण महिला, आजादनगर

कब-कब होता है आयोजन

दोलती देवी बताती हैं कि यह आयोजन साल में तीन बार होता है. आषाढ़, जुलाई, या अगस्त, महाशिवरात्रि और नवंबर जेठान के महीने में होता है. 5 जोड़ा होना चाहिए. जोड़ा तय परिवार के लोग ही करते हैं.

कोर कमेटी का निस्वार्थ योगदान

सौरभ इस विशाल आयोजन को अपनी सात से आठ लोगों की कोर कमेटी के दम पर संचालित करते हैं. इस टीम में हर व्यक्ति का अपना एक अलग और महत्वपूर्ण योगदान है. जैसे रमेश कुमार 2012 से वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं. वे अपनी बीए फाइनल की पढ़ाई के साथ इस मुहिम से जुड़े हैं.

मंटू पंडित पेशे से होटल संचालक हैं. वे शादी में कैटरिंग, खाना पकाने और बर्तनों की पूरी जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से संभालते हैं, जैसे उनके खुद के घर की शादी हो.

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शादी से पहले कराया जाता है रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

"मैं हर शादी में अपनी तरफ से कैमरा, ड्रोन और स्टाफ की पूरी सेवा मुफ्त देता हूं. इसका खर्च अमूमन 10 से 15 हजार रुपए आता है."- रमेश कुमार, सहयोगी, सामूहिक कन्यादान

कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत

पप्पू राम और किसान शिवधारी प्रसाद भी इस टीम के मजबूत स्तंभ हैं. ये लोग आयोजन वाले दिन व्यवस्था संभालने, टेंट और शारीरिक मेहनत वाले सभी कार्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं.

"समाज में दिखावे के कई काम होते हैं, लेकिन किसी गरीब की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई काम नहीं है."- शिवधारी प्रसाद , किसान

समाज के लिए संजीवनी

स्थानीय ग्रामीण और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अवधेश प्रसाद इस पूरी मुहिम को समाज के लिए संजीवनी मानते हैं. वे कहते हैं कि आज भी समाज में बेटी पैदा होने पर लोग चिंता से भर जाते हैं. दहेज न दे पाने के कारण लड़कियां घुट-घुट कर जीती हैं या ससुराल में प्रताड़ित होकर जान दे देती हैं. बेन प्रखंड के इन युवाओं ने उन गरीब पिताओं और अनाथ बेटियों को एक ऐसा सुरक्षित आशियाना दिया है, जहां उन्हें दहेज के लिए ताने नहीं सुनने पड़ते हैं.

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दुल्हनों को दिया जाता है तोहफा (ETV Bharat)

"सौरभ जी का अभियान अनोखा है. सामाजिक कार्य काफी अच्छा है. दहेज के लिए लड़कियों की हत्या मामलों में रोक लगेगी. सबकुछ बेचकर भी बेटियों को पिता खुशहाल जीवन नहीं दे पाते हैं. इसलिए सौरभ के कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है."- डॉ. अवधेश प्रसाद, ग्रामीण चिकित्सक व अभियान में सहयोगी

कर्ज के दलदल से राहत

दहेज न दे पाने के कारण लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या ससुराल में प्रताड़ित होती हैं. सौरभ जी की इस पहल ने किसानों और उन गरीब पिताओं को एक बड़ी राहत दी है, जो खेत बेचकर भी कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते थे. बेन प्रखंड के इन युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर समाज के लोग एकजुट होकर एक नेक दिशा में कदम बढ़ाएं, तो बाल विवाह, दहेज हत्या और कर्ज के बोझ जैसी गंभीर सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है

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सामूहिक कन्यादान की तस्वीर (ETV Bharat)

सामूहिक कन्यादान से पहले की प्रक्रिया

सामूहिक कन्यादान का यह महायज्ञ आज सैकड़ों गरीब परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है. बेन प्रखंड मुख्यालय के पोखर पर यह भव्य आयोजन किया जाता है. इसके लिए वर और वधू को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड, लड़का-लड़की और उसके परिजनों की फोटो लगती है. अथवा अगर गांव के पांच लोग सत्यापित कर दें कि लड़की विवाह योग्य है, तब भी उनकी सारी व्यवस्था पूर्ण की जाती है. इसके बाद शादी के एक हफ्ते पूर्व दोनों पक्षों के कपड़ों की व्यवस्था की जाती है.

विवाह के कड़े आदर्श नियम

इस आयोजन में कपड़े एवं पंडाल में खाने-पीने से लेकर मंडप पर जयमाला तक की पूरी व्यवस्था समिति करती है. आयोजकों द्वारा यह बात पहले ही साफ तौर पर बता दी जाती है कि वर या वधू पक्ष की ओर से कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में शादी में शामिल नहीं होगा. इस कड़े नियम का पालन सभी को करना पड़ता है. बेन प्रखंड के इन युवाओं की यह पहल न केवल शादियां करा रही है, बल्कि समाज को नशा मुक्ति और फिजूलखर्ची से दूर रहने का एक बेहतरीन संदेश भी दे रही है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सौरभ कुमार और उनके साथियों का यह प्रयास साबित करता है कि अगर समाज के युवा ठान लें, तो कर्ज और दहेज जैसी कुप्रथाओं को जड़ से मिटाया जा सकता है. सामूहिक कन्यादान का यह मंडप आज केवल विवाह का मंच नहीं, बल्कि उन 52 बेटियों के लिए एक ऐसा मायका बन गया है, जहां उनके ये 'सगे भाई' हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े हैं.

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