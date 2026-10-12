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नासिक: भूजल में खतरनाक केमिकल मिलने के बाद एक्शन, फैक्ट्री सील, 11 कंपनियों को नोटिस जारी

नासिक के अंबड में चल रही फैक्ट्री ( ETV Bharat )

नासिक (महाराष्ट्र): नासिक के अंबड इलाके के दत्तानगर में भूजल में कैंसर बीमारी को जन्म देने वाले खतरनाक केमिकल मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) और जिला कलेक्टर ऑफिस की एक संयुक्त टीम ने रविवार 11 अक्टूबर को अंबड और सतपुर MIDC इलाकों में निरीक्षण अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान, एक अनधिकृत कंपनी को सील कर दिया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने और गंदे पानी का ठीक से प्रबंधन न करने के लिए छह अन्य कंपनियों को बंद करने के नोटिस जारी किए गए.

अनधिकृत फैक्ट्री सील: एक निरीक्षण के दौरान, पता चला कि एक फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी और MIDC इलाके से सटे एक प्राइवेट प्लॉट पर बने शेड में केमिकल प्रोसेसिंग का काम चल रहा था. यह भी पता चला कि फैक्ट्री से बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा था. इसके बाद, उस कंपनी को सील कर दिया गया.

नियमों का पालन न करने पर पानी और बिजली की सप्लाई काटने की चेतावनी

सरकार द्वारा तय नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रणव पखाले ने बताया कि अब तक 11 कंपनियों को क्लोजर नोटिस जारी किए गए हैं. संबंधित कंपनियों को नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर अपना जवाब देना होगा. पखाले ने साफ किया कि अगर वे जवाब नहीं दे पाती हैं, या अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काटने की कार्रवाई की जाएगी. अंबड इलाके में चलने वाली फैक्ट्री (ETV Bharat) नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और MIDC बिना लाइसेंस के चल रही फैक्ट्रियों और गैर-कानूनी तरीके से गंदा पानी छोड़ने वाले उद्योगों की जांच करेंगे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेंगे. बिना ट्रीटमेंट के औद्योगिक गंदे पानी के निपटान को रोकने और खतरनाक कचरा प्रबंधन में लापरवाही को रोकने के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करना जरूरी है. हर फैक्ट्री के लिए अपनी जगह पर गंदे पानी का प्राथमिक ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा; इस प्रक्रिया को स्रोत पर कचरे का निपटान कहा जाता है. गंदे पानी को फैक्ट्री की जगह पर ही ट्रीट करने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है. स्थानीय लोगों ने चलाई मुहिम (ETV Bharat) नगर आयुक्त मनीषा खत्री ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण के नियमों का पालन करने की अपील की. 30 नवंबर तक CETP प्रोजेक्ट की प्लानिंग: अंबड MIDC इलाके में औद्योगिक गंदे पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) को चालू करना बहुत जरूरी माना जा रहा है. 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्रोजेक्ट का काम अलग-अलग चरणों में पूरा करने की योजना है. एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाने के बाद, औद्योगिक गंदे पानी को मिलकर ट्रीट करना मुमकिन होगा. AIMA एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र पानसरे ने कहा कि एसोसिएशन यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि CETP प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो, जिसका उद्देश्य अंबड़ इलाके में प्रदूषण की समस्याओं का लंबे समय तक चलने वाला समाधान निकालना है. भूजल में खतरनाक केमिकल के प्रभाव (ETV Bharat)