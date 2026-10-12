नासिक: भूजल में खतरनाक केमिकल मिलने के बाद एक्शन, फैक्ट्री सील, 11 कंपनियों को नोटिस जारी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और MIDC गैर-कानूनी तरीके से गंदा पानी छोड़ने वाले उद्योगों की जांच करेंगे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेंगे.
Published : October 12, 2026 at 6:07 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक के अंबड इलाके के दत्तानगर में भूजल में कैंसर बीमारी को जन्म देने वाले खतरनाक केमिकल मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) और जिला कलेक्टर ऑफिस की एक संयुक्त टीम ने रविवार 11 अक्टूबर को अंबड और सतपुर MIDC इलाकों में निरीक्षण अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान, एक अनधिकृत कंपनी को सील कर दिया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने और गंदे पानी का ठीक से प्रबंधन न करने के लिए छह अन्य कंपनियों को बंद करने के नोटिस जारी किए गए.
अनधिकृत फैक्ट्री सील: एक निरीक्षण के दौरान, पता चला कि एक फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी और MIDC इलाके से सटे एक प्राइवेट प्लॉट पर बने शेड में केमिकल प्रोसेसिंग का काम चल रहा था. यह भी पता चला कि फैक्ट्री से बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा था. इसके बाद, उस कंपनी को सील कर दिया गया.
नियमों का पालन न करने पर पानी और बिजली की सप्लाई काटने की चेतावनी
सरकार द्वारा तय नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रणव पखाले ने बताया कि अब तक 11 कंपनियों को क्लोजर नोटिस जारी किए गए हैं. संबंधित कंपनियों को नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर अपना जवाब देना होगा. पखाले ने साफ किया कि अगर वे जवाब नहीं दे पाती हैं, या अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काटने की कार्रवाई की जाएगी.
नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और MIDC बिना लाइसेंस के चल रही फैक्ट्रियों और गैर-कानूनी तरीके से गंदा पानी छोड़ने वाले उद्योगों की जांच करेंगे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेंगे. बिना ट्रीटमेंट के औद्योगिक गंदे पानी के निपटान को रोकने और खतरनाक कचरा प्रबंधन में लापरवाही को रोकने के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करना जरूरी है. हर फैक्ट्री के लिए अपनी जगह पर गंदे पानी का प्राथमिक ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा; इस प्रक्रिया को स्रोत पर कचरे का निपटान कहा जाता है. गंदे पानी को फैक्ट्री की जगह पर ही ट्रीट करने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है.
नगर आयुक्त मनीषा खत्री ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण के नियमों का पालन करने की अपील की.
30 नवंबर तक CETP प्रोजेक्ट की प्लानिंग: अंबड MIDC इलाके में औद्योगिक गंदे पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) को चालू करना बहुत जरूरी माना जा रहा है. 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्रोजेक्ट का काम अलग-अलग चरणों में पूरा करने की योजना है. एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाने के बाद, औद्योगिक गंदे पानी को मिलकर ट्रीट करना मुमकिन होगा.
AIMA एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र पानसरे ने कहा कि एसोसिएशन यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि CETP प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो, जिसका उद्देश्य अंबड़ इलाके में प्रदूषण की समस्याओं का लंबे समय तक चलने वाला समाधान निकालना है.
क्या है समस्या? अंबड MIDC इलाके के लोगों का स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. आरोप है कि बोरवेल से निकाले गए पीले, केमिकल युक्त पानी के इस्तेमाल की वजह से लोगों को स्किन की बीमारियां हो रही हैं. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि टीचरों ने बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया है, और डॉक्टरों ने महिलाओं को प्रेग्नेंसी से बचने की सलाह दी है.
इस स्थिति को देखते हुए, स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन केदार और राजेश पंडित ने 'Rivers and People' संगठन की परिणीता दांडेकर के साथ मिलकर इलाके से पानी के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए एक्रेडिटेड लैबोरेटरी 'अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स' में भेजा. जांच में पानी में 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर क्रोमियम की सांद्रता (Concentration) का पता चला.
इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि यहां के पानी में हेक्सावलेंट क्रोमियम (hexavalent chromium) का उच्च स्तर पाया गया है, यह एक ऐसा पदार्थ जो कैंसर के खतरे को बढ़ाता है.
क्या कुंभ मेले में भक्तों के स्वास्थ्य को खतरा है? यह आरोप लगाया जा रहा है कि अंबड इलाके से जहरीला पानी नालों से बहकर सीधे गोदावरी नदी में मिल रहा है. नदी का वह हिस्सा जहां यह पानी गिरता है, वहां कुंभ मेले के मुख्य घाट हैं.
31 अक्टूबर को कुंभ मेले के लिए ध्वज फहराने की रस्म होनी है. इससे पहले, ऐसे दावों पर चिंता जताई जा रही है कि कैंसर के खतरे वाले केमिकल गोदावरी नदी को दूषित कर रहे हैं. स्थानीय लोगों और देश भर से आने वाले लाखों भक्तों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बन गया है.
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