ETV Bharat / bharat

Explainer : 10 सर्कुलर रोड से लालू-राबड़ी का है भावनात्मक जुड़ाव, कई उतार-चढ़ाव का गवाह है बंगला

लालू परिवार को पटना का चर्चित बंगला खाली करने का निर्देश ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कई महीनो तक राबड़ी देवी एक अणे में बनी रहीं. अंत में 16 जनवरी 2006 को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी विधिवत रूप से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हुईं. ऐसे में 10 सर्कुलर रोड विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया. लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली से लेकर कई छोटी-बड़ी यादों का यह बंगला गवाह है.

सत्ता छिनने के बाद विपक्ष का गढ़: 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने. 1997 में पशुपालन घोटाले में आरोपित होने के बाद उन्होंने राबड़ी देवी को बिहार की कमान सौंप दी. 2005 तक वह बिहार की मुख्यमंत्री रहीं. नवंबर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए. RJD पहली बार सत्ता से बाहर हुई.

"RJD सत्ता की सहयोगी के रूप में रही या विपक्ष में, दोनों ही हालात में टिकट वितरण, बैठकों, रणनीति, मीडिया ब्रीफिंग सबका केंद्र यही बंगला रहा. लालू यादव अक्सर इस बंगले से ही पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, मीडिया से मिलते रहे हैं. लालू प्रसाद के जो भी बच्चे राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने राजनीति की शुरुआत इसी बंगले से की. तेजप्रताप यादव का राजनीतिक उतार-चढ़ाव भी यहीं से नियंत्रित होता रहा है. "- प्रो एन के चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण

क्यों महत्वपूर्ण बना बंगला: पिछले 19 वर्षों में 10 सर्कुलर रोड ने लालू-राबड़ी परिवार की लगभग हर राजनीतिक लड़ाई, सफलता और असफलता को करीब से देखा है. यह बंगला क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? इसके पीछे कई कारण हैं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला पार्टी का अनौपचारिक मुख्यालय के रूप में रहा है. तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत इसी घर से की है.

चर्चित राजनीतिक पते में बदल गया है यह पता: यह बंगला उस लंबे राजनीतिक दौर की याद दिलाता है जिसने 10 सर्कुलर रोड को बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक पते में बदल दिया. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को राबड़ी देवी के आवास को खाली करने का पत्र जारी किया. भवन निर्माण विभाग द्वारा राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद एक बार फिर यह पता सुर्खियों में है.

राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस : राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड महज एक सरकारी बंगला नहीं है, यह बिहार की राजनीति का वह पता है जिसने दो दशकों से सत्ता, संघर्ष, विपक्ष, वापसी, मुकदमे, आंदोलन, गठबंधन की राजनीति और परिवारवाद पर उठने वाले सवालों सभी को बेहद करीब से देखा है.

पटना: बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड की पहचान राबड़ी आवास के रूप में होती है, जिसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपनी पूरे परिवार के साथ पिछले 19 वर्षों से रह रहे हैं. आजकल भवन निर्माण विभाग के एक पत्र के बाद यह भवन एकबार फिर से सुर्खियों में आ गया है.

सत्ता का मुख्य केंद्र: 2015 बिहार की राजनीति के लिए सबसे चौंकाने वाला साल रहा. बिहार की राजनीति के दो विरोधी एक साथ आये. नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाकर बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरे. बिहार की राजनीति में इस सबसे बड़े उलटफेर का 10 सर्कुलर रोड गवाह बना.

सियासत की कई हंडियों में पक चुकी है खिचड़ी (ETV Bharat)

10 सर्कुलर रोड की ताकत: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि बीते दो दशकों में इस पते ने कई राजनीतिक पहचान दी. लगभग 19 वर्षों से लालू प्रसाद इसी बंगले से अपनी सियासत करते रहे हैं. उनकी हर राजनीतिक चाल, गठबंधन, बयान यही से निकलता रहा. चुनावी रणनीति, बूथ रणनीति, जातीय समीकरण, सब यहीं तय होता रहा है.

"तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता का निर्माण इसी बंगले की बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक संवाद में हुआ. किसी भी बड़ी खबर पर मीडिया की भीड़ सबसे पहले 10 सर्कुलर रोड पहुंचती थी. भ्रष्टाचार करने के मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को अभियुक्त बनाया गया. CBI, ED, IT के छापे यहीं से विरोध के सुर उठते रहे हैं."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

लालू की कुर्ता फाड़ होली का गवाह है बंगला (ETV Bharat)

साधु यादव से जुड़ाव: 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से राजनीति के केंद्र में रहा है. 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके कुछ दिनों के बाद ही यह आवास उनके साले साधु यादव के नाम पर अलॉट किया गया. जब तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन रहा 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से साधु यादव राजनीति के केंद्र में बने रहे.

"जब तक साधु यादव विश्वास में रहे, वह इस आवास को 10 जनपथ बुलाते रहे. जब तक लालू जी सत्ता में रहे तब तक बहुत सारे फैसला उनके साल इसी आवास से करते थे."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)

क्या है 10 सर्कुलर रोड की खासियत: अरुण पांडेय बताते हैं कि यह आवास 2 एकड़ में फैली हुई है. मुख्य आवास के अलावा इस कैंपस में कई आवास हैं. इस आवास के अंदर कई अलग-अलग क्वार्टर बने हुए हैं. इस आवास के अंदर बड़ी मीटिंग भी होती रही है. लालू प्रसाद के कई बच्चों का बचपन यहां बीता है.

'हर हाल में खाली करना होगा बंगला': दो दशक से इसी आवास में लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन अब उनको हर हाल में यह आवास खाली करना पड़ेगा क्योंकि बिहार सरकार में जो नियम बनाया है, सरकारी संपत्ति पर यदि कोई कब्ज़ा करता है तो 10000 का जुर्माना और 2 महीने की सजा तक का प्रावधान है.

RJD ने दिया नियम का हवाला: राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का कहना है कि बिहार सरकार ने वोट लेने के बाद जो काम किया है, इसका कोई औचित्य नहीं है. राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं. 2005 में एक्स चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उन्हें यह आवास दिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने फैसले में यह आदेश दिया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा.

बंगला 10 सर्कुलर रोड पर लालू, राबड़ी और नीतीश (ETV Bharat)

"10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव का बचपन बीता है. सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद अभी बीमार हैं. उनके लिए उस आवास में लिफ्ट लगाया गया है ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो. यह सभी सुविधा सरकार ने दी है. अब आखिर उस आवास को क्यों खाली करवाया जा रहा है. यह समझ नहीं आ रहा है. 39 हार्डिंग रोड और 10 सर्कुलर रोड में क्या अंतर है, सरकार को बताना चाहिए."- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, राजद

मंगनी लाल मंडल ने पूछा सवाल: मंगनी लाल मंडल ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राबड़ी देवी के नाम पर आवास को कर्णांकित करने में सरकार को क्यों दिक्कत है. बिहार सरकार यह स्पष्ट करें कि 10 सर्कुलर रोड को उसने किस कैटेगरी के बिल्डिंग में रखा है. मंगनीलाल मंडल ने आरोप लगाया कि सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद जब विधान परिषद के सभापति थे तो उनके लिए जो आवास आवंटित किया गया था, उसमें नहीं रहकर अभी जिस आवास में हैं वहीं रह रहे हैं.

राबड़ी आवास पर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

'किसी भी हाल में नहीं खाली करेंगे बंगला': मंगनी लाल मंडल का कहना है कि बिहार की सरकार लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान करने के लिये यह सब कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से जलील करने करने के लिए इस तरह का काम कर रही है. जब तक राजद को बिहार सरकार की तरफ से बंगला के टाइप का जवाब नहीं मिलता, तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राबड़ी देवी किसी भी सूरत में यह बंगला खाली नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें

'कुछ भी करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे', 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर RJD की दो टूक

राबड़ी देवी को छोड़ना होगा 10 सर्कुलर रोड, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला