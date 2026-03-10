ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट, जानें कहां से आता है और कहां खर्च होता है इतना पैसा

उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट ( PHOTO- ETV Bharat )

पिछले बजट के आंकड़े के अनुसार, उत्तराखंड को करीब 24 हजार 15 करोड़ रुपए लगभग अपने टैक्स से मिले थे. इसके अलावा केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में लगभग 15 हजार 903 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया था. यानी राज्य की कुल टैक्स आय का बड़ा हिस्सा इन दो स्रोतों से आता है. वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन भट्ट कहते हैं कि,

गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, बतौर वित्त मंत्री सीएम धामी, मंत्री सुबोध उनियाल, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल (PHOTO- Uttarakhand Information Department)

जीएसटी और दूसरे टैक्स से होती है बड़ी कमाई: उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी कमाई जीएसटी से होती है. जब लोग सामान खरीदते हैं या कंपनियां व्यापार करती हैं तो उस पर जीएसटी लगता है. इस टैक्स का एक हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है. इसी तरह पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, जमीन की खरीद बेचने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला टैक्स भी राज्य सरकार की आय बढ़ाते हैं.

राज्य सरकार को कहां कहां से मिलता है पैसा: विधानसभा में सरकार ने बताया कि, उत्तराखंड सरकार के पास पैसा आने के कई रास्ते होते हैं. सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स यानी कर से आता है. इसके अलावा केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, सरकारी सेवाओं से मिलने वाली फीस और कुछ मामलों में कर्ज भी राज्य की आय का हिस्सा होते हैं. बजट के अनुसार, उत्तराखंड सरकार को साल 2026-27 में करीब 43,327 करोड़ रुपए टैक्स से मिलने का अनुमान है. इसमें राज्य सरकार के अपने टैक्स और केंद्र सरकार के टैक्स में मिलने वाला हिस्सा दोनों शामिल होते हैं. टैक्स से मिलने वाला पैसा सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से सरकारी योजनाएं और विकास कार्य चलाए जाते हैं.

सदन में पेश करने के लिए जाते वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (PHOTO- Uttarakhand Information Department)

बजट को सरल भाषा में समझें तो सरकार हर साल यह तय करती है कि उसके पास कुल कितना पैसा आएगा और वह पैसा किन किन कामों में खर्च किया जाएगा. उत्तराखंड के इस बजट में सरकार ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026-27 के दौरान सरकार के पास अलग-अलग स्रोतों से करीब 1 लाख 10 हजार 143 करोड़ रुपए आएंगे, जबकि कुल खर्च करीब 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए होगा. यानी सरकार जितना पैसा कमाएगी, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करेगी. इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज भी लेना पड़ता है. अभी भी उत्तराखंड राज्य पर 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के विकास को तेज करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबों और किसानों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस बजट में सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है. राज्य सरकार का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में लगातार निवेश किया जाता है तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की आय बढ़ेगी.

टैक्स राज्य सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है. जिसमें देखा जाए तो लगभग 28 फीसदी टैक्स राज्य से और 19 फीसदी से अधिक केंद्र के टैक्स से आता है, जो एक बड़ा अमाउंट है.

-मनमोहन भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार-

सरकारी सेवाओं और संसाधनों से भी होती है आय: इसी तरह से टैक्स के अलावा सरकार को कई दूसरे तरीकों से भी पैसा मिलता है. इसे आसान भाषा में कहें तो यह वह पैसा होता है जो सरकार अपनी सेवाओं या संसाधनों से कमाती है. मनमोहन भट्ट कहते हैं,

उदाहरण के लिए, जंगलों से मिलने वाली आय, खनन से मिलने वाला पैसा, बिजली परियोजनाओं से मिलने वाली रॉयल्टी और पर्यटन से जुड़ी फीस और जलविद्युत परियोजनाएं, जिनसे राज्य सरकार को हर साल रॉयल्टी मिलती है. इसके अलावा राज्य के जंगल भी सरकार की आय का स्रोत हैं. इन सबको मिलाकर सरकार को करीब 4,395 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान इस बार लगाया गया है.

-मनमोहन भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार-

केंद्र सरकार से भी मिलता है बड़ा हिस्सा: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद बहुत महत्वपूर्ण होती है. केंद्र सरकार अपने टैक्स का एक हिस्सा राज्यों को देती है और कई योजनाओं के लिए अलग से पैसा भी भेजती है. बजट के अनुसार, उत्तराखंड को केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में लगभग 15 हजार 903 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है. इसके अलावा करीब 18 हजार 227 करोड़ रुपए अलग-अलग योजनाओं और अनुदान के रूप में मिलने की उम्मीद है. यह पैसा सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाता है.

सदन में बजट पेश करते हुए बतौर वित्त मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी. (PHOTO- Uttarakhand Information Department)

जरूरत पड़ने पर सरकार लेती है कर्ज: वित्तीय और उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही के जानकार सुनील दत्त पांडे कहते हैं कि, अगर सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा हो जाता है, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है. अन्य सरकारों की तरह ही उत्तराखंड सरकार भी जरूरत पड़ने पर बाजार से कर्ज लेती है. मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी कहते हैं कि, कर्ज लेना गलत नहीं है. क्योंकि कर्ज का पैसा विकास के कामों में लगाया जाता है.

सत्ता पक्ष के विधायक के साथ बजट बैग लिए फोटो खिंचाते सीएम धामी (PHOTO- Uttarakhand Information Department)

सरकार का पैसा किन किन कामों में खर्च होता है: अब सवाल यह है कि सरकार जो पैसा कमाती है, वह आखिर खर्च कहां करती है? बजट के अनुसार, साल 2026-27 में उत्तराखंड सरकार का कुल खर्च 1लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए होगा. इसमें से करीब 64 हजार 989 करोड़ रुपए रोजमर्रा के सरकारी खर्च में जाएंगे. जबकि करीब 46 हजार 713 करोड़ रुपए विकास के बड़े कामों पर खर्च किए जाएंगे. रोजमर्रा के खर्च में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सरकारी दफ्तरों का खर्च और सामाजिक योजनाएं शामिल होती हैं. वहीं विकास से जुड़े खर्च में सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं और अन्य निर्माण कार्य शामिल होते हैं. यानी सरकार का सबसे बड़ा खर्च सरकारी तनख्वाह और पेंशन में खर्च होता है. विधानसभा कार्यवाही के दौरान सरकार ने भी इसका उल्लेख किया है.

विभागवार पेश बजट की सूची (PHOTO- ETV Bharat)

इसके अलवा, जब सरकार कर्ज लेती है, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ता है. उत्तराखंड सरकार को भी अपने पुराने कर्ज पर हर साल बड़ी रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है. इस वित्तीय बजट के अनुसार, करीब 7 हजार 929 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होंगे. यह खर्च इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर सरकार समय पर ब्याज नहीं चुकाती तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है.

धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया ₹1.11 लाख करोड़ का बजट. (PHOTO- ETV Bharat)

सड़क और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च: चूंकि, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहां सड़क और कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है. इसी वजह से सरकार सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश बढ़ा रही है. नई सड़कों का निर्माण, पुराने मार्गों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण और दूरदराज के गांवों को सड़क से जोड़ना, सरकार की प्राथमिकता है.

सरकार का मानना है कि, बेहतर सड़कें बनने से पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और गांवों तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाना आसान होगी. राज्य की कुछ आबादी गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर है. इसलिए सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं. किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिले, ताकि उन्हें शहरों की ओर पलायन न करना पड़े.

राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति: प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम कहते हैं कि,

ये अच्छी बात है की पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 3.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय भी 1.94 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 2.73 लाख रुपए हो गई है. इसका साफ मतलब है कि जो बजट खर्च किया जा रहा है, उससे रोजगार उत्पन हो रहे है और राज्य की आर्थिकी मजबूत हो रही है.

-मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव-

पर्यटन से भी बढ़ेगी राज्य की आय: उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. चारधाम यात्रा हिमालयी पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. सरकार का मानना है कि अगर पर्यटन ढांचे को और बेहतर बनाया जाए तो इससे राज्य की आय तेजी से बढ़ सकती है. स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. यही कारण है कि सरकार पर्यटन पर भी अच्छा खासा बजट खर्च रही है.

प्रमूख पूंजीगत योजनाओं के लिए जारी बजट (PHOTO- ETV Bharat)

इन विभागों को मिला सबसे ज्यादा बजट: लोक निर्माण विभाग को ₹2,501.91 करोड़, पेयजल विभाग के लिए ₹1,827.91 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹1,642.20 करोड़, शहरी विकास विभाग के लिए ₹1,401.85 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए ₹1,609.43 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ₹542.84 करोड़ का बजट प्रावधान हुआ है.

