छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर मारा गया कुख्यात नक्सली हिड़मा, जानिए कैसे हुआ अंत
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अल्लूरीसीताराम के जंगलों में नक्सल कमांडर हिड़मा मारा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 10:38 PM IST
सुकमा/ अल्लूरीसीताराम: छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर मंगलवार को एनकाउंटर में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है. नक्सल इतिहास के खूंखार और क्रूर नक्सली हिड़मा को फोर्स ने मार गिराया. सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का और करीब छह माओवादी मारे गए हैं. इस ऑपरेशन को नक्सल मोर्चे की अब तक की सबसे निर्णायक जीत माना जा जा रहा है.
खुफिया सूचना से मिली कामयाबी: ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन की शुरुआत सोमवार देर रात को हुई. एक पुख्ता खुफिया सूचना पर फोर्स ने काम करना शुरू किया विशेष एजेंसियों ने पुष्टि की कि हिड़मा अपने दस्ते के साथ अल्लूरीसीताराम जिले के मारडूमल्ली क्षेत्र के जंगलों में सक्रिय है. सूचना मिलते ही आंध्र प्रदेश पुलिस, ग्रेहाउंड्स, पुलिस की टास्कफोर्स को तैयार किया गया. रात के अंधेरे में इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया ताकि किसी भी माओवादी को भागने का मौका न मिले.
तड़के सुबह हुआ एनकाउंटर: तड़के सुबह जवानों और माओवादियों के बीच गोलिबारी चालू हो गईं. घने जंगलों में छिपे हुए थे, जिससे फोर्स को मोर्चा संभालने में चुनौती आई. इसके बावजूद जवानों ने पोज़िशन लेते हुए जवाबी फायरिंग की और तीन से चार घंटे चली इस मुठभेड़ में हिड़मा और पत्नी सहित उसकी टीम को ढेर कर दिया.
कौन था हिड़मा जानिए ?: माड़वी हिड़मा पर तीन राज्यों में 100 से ज्यादा नक्सल हमलों में शामिल होने का आरोप है.
- 2010 ताड़मेटला नरसंहार: 76 जवान शहीद
- 2013 झीरम घाटी हमला: कांग्रेस नेताओं समेत 27 लोगों की हत्या
- 2017 बुरकापाल एम्बुश: 25 जवान शहीद
- टेकलगुड़ा हमला, उपलमेटा हमला, और दर्जनों IED ब्लास्ट
हिड़मा डीकेएसजेडसी (Dandakaranya Special Zonal Committee) का सबसे ताकतवर चेहरा था. वह बटालियन नंबर 01 का कमांडर था और हमेशा तीन लेयर की सुरक्षा में चलता था. आत्मसमर्पित माओवादियों के मुताबिक हिड़मा बेहद खतरनाक, कम बोलने वाला, लेकिन प्लानिंग में माहिर ऑपरेटर था.
पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शव: मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सभी मृत माओवादियों के शवों को रम्पाशोडावरम अस्पताल लाया गया. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है कि पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा. हिड़मा की पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर रही है. अभी तक उसके परिवार का कोई सदस्य शव लेने नहीं आया है.
छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर हाई-अलर्ट: हिड़मा की मौत को नक्सली संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि माओवादी बदले की कार्रवाई कर सकते हैं. इसी कारण मारडूमल्ली, कोयल्यागुड़ा, गुढ़ेपाड़ु और आसपास के 25 किमी क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया है.
आज आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली ढेर किए गए हैं. हिड़मा का अंत बस्तर से लाल आतंक मिटाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
हिड़मा अभी मारटपल्ली के जंगलों में आंदोलन पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगा हुआ था. उससे पहले ही सुरक्षाबलों ने हिड़मा को मौत की नींद सुला दिया.