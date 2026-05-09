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Explainer : 'पावर की चाबी' गृह मंत्रालय! इसके बिना कैसे कमजोर होता है मुख्यमंत्री?

राजनीतिक अस्थिरता का दौर : 1960 और 1970 का दशक बेहद संवेदनशील था. इन दस सालों में लगभग एक दर्जन मुख्यमंत्री बदले. राजनीति अधिक केंद्रीकृत होती गई और अपराध, नक्सलवाद, जातीय तनाव और गठबंधन राजनीति के कारण मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी पर सीधा नियंत्रण रखना शुरू किया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में गृह विभाग आमतौर पर मुख्यमंत्री ने अपने पास रखना शुरू किया. 1970 में रामानंद तिवारी गृह मंत्री के रूप में बिहार की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने में काफी हद तक सफल हुए थे. हालांकि समाजवादियों के द्वारा जातिगत बिखराव के चलते उनकी राजनीतिक गति धीमी पड़ गई.

रामानंद तिवारी को गृह विभाग देने की वजह : रामानंद तिवारी उस दौर के बड़े समाजवादी नेता माने जाते थे और पुलिस तथा प्रशासनिक मामलों की अच्छी समझ रखते थे. दिलचस्प बात यह है कि वे बिहार के पहले प्रभावशाली गृह मंत्रियों में गिने जाते थे. 1970-71 की कर्पूरी ठाकुर सरकार गठबंधन और राजनीतिक समझौतों के सहारे चल रही थी. इसी वजह से कर्पूरी ठाकुर ने गृह विभाग अपने पास रखने के बजाय रामानंद तिवारी को दिया.

ऐसे नेता जो सीएम नहीं थे लेकिन 'गृह मंत्री' बने : 'गृह मंत्री' पद से पहले बिहार में 'पुलिस मंत्री' हुआ करते थे और 1967 में जब महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी 'रामानंद तिवारी' गृह मंत्री बने थे. इसके बाद रामानंद तिवारी कर्पूरी ठाकुर की सरकार में भी गृह मंत्री रहे. दिसंबर 1970 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तब गृह विभाग रामानंद तिवारी को सौंपा गया. कर्पूरी ठाकुर का पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक था तो दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक था.

समाजवादी नेताओं ने अपने पास रखा गृह विभाग : सरकार के भीतर किसी विभाग को अगर 'पावर सेंटर' माना जाता है तो वह गृह विभाग है. यही वजह है कि देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री गृह विभाग को किसी सहयोगी मंत्री को देने के बजाय अपने पास रखना पसंद करते हैं. इससे पहले नीतीश कुमार भी लंबे समय तक गृह विभाग अपने पास रखते रहे थे. लालू प्रसाद यादव ने भी अपने शासनकाल में गृह विभाग किसी को नहीं दिया. तमाम समाजवादी नेताओं ने गृह विभाग की चाबी अपने पास ही रखी और पूरे बिहार को कंट्रोल किया.

18 राज्यों के सीएम के हाथों में होम मिनिस्ट्री : देश के 28 राज्यों में 18 राज्य ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्रियों ने गृह विभाग अपने पास रखा है. बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने लंबे समय तक गृह विभाग अपने पास रखा, जब नीतीश कुमार की सत्ता और शासन पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी तब उन्होंने गृह विभाग सम्राट चौधरी के लिए छोड़ा. सम्राट चौधरी ऐसे पहले उपमुख्यमंत्री हुए जिन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली. 168 दिन तक वो बतौर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में शासन चलाते रहे. जब इस्तीफा दिया तो इस विभाग का मोह पूर्ववत मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं छूटा.

गृह विभाग मुख्यमंत्री का पावर हाउस : भारतीय राजनीति में गृह विभाग सत्ता की वास्तविक ताकत या केंद्र माना जाता है. पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी पर प्रभावी नियंत्रण के वजह से देश के अन्दर मुख्यमंत्री इस विभाग को अपने पास रखना पसंद करते हैं. बिहार में उपमुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को 168 दिन तक गृह विभाग मिला और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी द्वारा गृह विभाग अपने पास रखना भी इसी राजनीतिक परंपरा और शक्ति संतुलन का हिस्सा माना जा रहा है.

पटना : किसी भी राज्य की राजनीति में गृह विभाग को 'ड्राइविंग सीट' माना जाता है; क्योंकि पुलिस, खुफिया तंत्र और राज्य की जांच एजेंसियां इसके अधीन काम करते हैं. इसीलिए बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बना, वह गृह विभाग को अनिवार्य रूप से अपने पास ही रखता आया है. अपवाद के रूप में रामानंद तिवारी और सम्राट चौधरी का नाम आता है जिन्होंने बिना मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग चलाया. हालांकि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने इस अहम मंत्रालय को अपने पास रख लिया.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

गृह विभाग भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण का जरिया : सवाल ये है कि क्यों मुख्यमंत्री गृह विभाग को अपने अंडर में रखना पसंद करते हैं? दरअसल, गृह विभाग सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है. पुलिस, कानून-व्यवस्था, खुफिया तंत्र, जेल प्रशासन, दंगा नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और कई संवेदनशील एजेंसियां सीधे गृह विभाग के अधीन आते हैं. बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाली एजेंसी विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई भी गृह विभाग के अंतर्गत हैं. यही वजह है कि इस मंत्रालय को मंत्रालयों का 'पावर हाउस' भी कहते हैं.

18 राज्यों में गृह विभाग है मुख्यमंत्री के पास : आपको बता दें कि देश के अंदर 28 राज्यों में से 18 राज्यों में गृह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के पास है. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा जैसे बड़े राज्य शामिल हैं. दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों में गृह विभाग किसी अन्य मंत्री को सौंपा गया है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

आखिर गृह विभाग इतना ताकतवर क्यों? : गृह विभाग राज्य सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग माना जाता है. इसके तहत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आती हैं. गृह विभाग के जरिए राज्य की पुलिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाता है. डीजीपी और बड़े पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति व तबादले कानून-व्यवस्था की निगरानी, दंगा और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति से निपटना, खुफिया रिपोर्ट और सुरक्षा इनपुट, जेल प्रशासन, नक्सल और आतंकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग सब कुछ काफी हद तक गृह विभाग पर निर्भर करता है. वीआईपी सुरक्षा Z+, Z, Y और Y+ की मंजूरी देने का काम भी यही मंत्रालय करता है.

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गृह विभाग नहीं तो मुख्यमंत्री 'कमजोर' क्यों? : देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने सहयोगी मंत्रियों को दे रखा है. मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह विभाग नहीं रखा है. आंध्र प्रदेश में गृह विभाग की जिम्मेदारी वंगलापुडी अनिता संभाल रही हैं. वहीं गुजरात में युवा नेता हर्ष संघवी कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन संभाल रहे है. कर्नाटक में गृह विभाग जी परमेश्वर के पास है. पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मिजोरम में गृह विभाग के सपडांगा संभाल रहे हैं, जबकि नगालैंड में यह जिम्मेदारी वाई पैटन के पास है. मणिपुर में गृह विभाग गोविंदास कोंथौजाम संभाल रहे हैं.

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HM अपने पास रखने की परंपरा : कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इन राज्यों में भी मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखने की परंपरा है. पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी की सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है. विभाग का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन यह तय है कि गृह विभाग को ममता की तरह शुभेन्दु अपने पास रखेंगे. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में शपथ ग्रहण होना बाकी है. जबकि तमिलनाडु में त्रिशंकु जनादेश की वजह से टीवीके के शपथ पर बार-बार ग्रहण लग रहा है.

'आचार्य चाणक्य की है परिकल्पना' : अनुग्रह नारायण संस्थान के प्रोफेसर डॉ बी एन प्रसाद कहते हैं कि भारत में पहले छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे. तब सेना कमजोर थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य जब अस्तित्व में आया तो साम्राज्य की परिकल्पना के तहत सेना को मजबूत किया गया और उसे दौर में भारत का विस्तार सबसे अधिक व्यापक था राजा ने सेना को मजबूत बनाया और राज्य के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को भी ठीक किया.

''बाद के दिनों में प्राचीन व्यवस्था के आधार पर मुख्यमंत्रियों ने गृह विभाग पर अपनी पकड़ मजबूत रखी. लक्ष्य स्पष्ट थे कि सरकार शासन और प्रशासन पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर हो. केंद्र के स्तर पर व्यवस्था अलग है, शुरुआती दौर से ही केंद्र में गृह मंत्री का जिम्मा प्रधानमंत्री से अलग किसी नेता को दिया जाता था. गृह मंत्रालय की ताकत के बदौलत सरदार पटेल ने 600 से अधिक रियासतों को भारत के साथ मिलने का काम किया.''- डॉ बीन एन प्रसाद, प्रोफेसर, अनुग्रह नारायण संस्थान

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि बिहार में पहली बार गृह विभाग किसी उपमुख्यमंत्री को दिया गया. नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया. हालांकि लंबे समय तक नीतीश ने गृह विभाग को अपने पास रखा था. इस तरह देखें तो बिहार की राजनीति में दो ही ऐसे मंत्री हुए जिनके पास गृह विभाग मिला हुआ था. पहले रामानंद तिवारी थे जिन्हें यह जिम्मेदारी दो-दो बार मिली जबकि सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

''बिहार में पहली बार गृह विभाग किसी उपमुख्यमंत्री को दिया गया नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया हालांकि लंबे समय तक उन्होंने गृह विभाग को अपने पास रखा. कांग्रेस के जमाने में कुछ अपवाद जरूर रहे. सामान्य तौर पर गृह विभाग और सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं. दोनों विभाग की ताकत बढ़ने से नेता सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते हैं.''- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

'सरकार पर होती है मजबूत पकड़' : राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि ''विधि व्यवस्था मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल होती है. इसके लिए वह जवाबदेह भी होते हैं. सामान्य प्रशासन के साथ जब गृह विभाग भी किसी मुख्यमंत्री के साथ होता है तो सरकार पर उनकी मजबूत पकड़ होती है. सब चीजों पर वह नजर रख सकता है. यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री सत्ता और शासन को कायम रखने के लिए गृह विभाग अपने पास रखते हैं.'' यानी साफ है कि मुख्यमंत्री के हाथ में 'गृह मंत्रालय' का होना सर्वोच्चता की गारंटी है.

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