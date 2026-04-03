नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत तारागिरी, राजनाथ सिंह ने बताई नए युद्धपोत की ताकत
विशाखापत्तनम में आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है.
Published : April 3, 2026 at 3:58 PM IST
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट ‘आईएनएस तारागिरी’ शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया.
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कहा कि तारागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से इसकी क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा हुआ है.
Indian Navy Spokesperson tweets, " ... presenting the story of ins taragiri - a journey of strength, stealth and indigenous excellence, reflecting india’s rise as a formidable maritime power. from legacy to the future fleet, taragiri stands ready to safeguard the seas." pic.twitter.com/fa83Gtd1qU— ANI (@ANI) April 3, 2026
नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, "हमारी नौसेना, चाहे वह फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है. जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती है. हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और कमिटमेंट का प्रतीक है.आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नौसेना की ताकत, मूल्यों और कमिटमेंट को और मज़बूत करेगी."
सिंह ने इस मौके की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "आज, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट वॉरशिप, 'तारागिरी', इंडियन नेवी में शामिल हो रहा है. तारागिरी का शामिल होना भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक है. इस मौके पर, मैं मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत सभी देशवासियों को बधाई देता हूं."
भारत अब defence manufacturing में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक clear signal है, कि हम global level पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा, संपूर्ण विश्व में फैल रही है: रक्षा मंत्री श्री@rajnathsingh— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
सक्षम नौसेना देश के लिए विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता
उन्होंने भारत के विकास में समुद्री ताकत की रणनीतिक अहमियत पर भी जोर दिया. भारत की ऑपरेशनल तैयारी के बारे में सिंह ने कहा, "जब भी तनाव की स्थिति बनी है, इंडियन नौसेना ने हमारे कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा पक्की की है. हमारी नौसेना ने साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी, तो वह अपने नागरिकों और व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर में हर कदम उठा सकती है. यही क्षमता भारत को एक ज़िम्मेदार समुद्री ताकत बनाती है."
आईएनएस तारागिरी को, multi-role operations के लिए तैयार किया गया है। High intensity combat से लेकर, maritime security, anti-piracy operations, coastal surveillance, और humanitarian missions तक, यह हर role में fit बैठता है। यह flexibility ही, इसे एक Unique naval platform बनाती है:…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
नौसेना भारतीय वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा में तत्पर
रक्षा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति समेत देश का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और ऐसे में उभरते समुद्री खतरों के बीच वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है.
इतिहास का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसैनिक शक्ति को मजबूत किए बिना कोई भी देश सही मायनों में शक्तिशाली नहीं बन सकता इसलिए जब नरेंद्र मोदी 2047 तक ‘विकसित भारत’ की बात करते हैं, तो उसमें समुद्री शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.
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