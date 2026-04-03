ETV Bharat / bharat

नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत तारागिरी, राजनाथ सिंह ने बताई नए युद्धपोत की ताकत

विशाखापत्तनम में आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है.

Defence Minister Rajnath Singh
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट ‘आईएनएस तारागिरी’ शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया.

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कहा कि तारागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से इसकी क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा हुआ है.

नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, "हमारी नौसेना, चाहे वह फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है. जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती है. हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और कमिटमेंट का प्रतीक है.आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नौसेना की ताकत, मूल्यों और कमिटमेंट को और मज़बूत करेगी."

Warship Taragiri inducted into the Navy
नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत तारागिरी (IANS)

सिंह ने इस मौके की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "आज, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट वॉरशिप, 'तारागिरी', इंडियन नेवी में शामिल हो रहा है. तारागिरी का शामिल होना भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक है. इस मौके पर, मैं मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत सभी देशवासियों को बधाई देता हूं."

सक्षम नौसेना देश के लिए विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता
उन्होंने भारत के विकास में समुद्री ताकत की रणनीतिक अहमियत पर भी जोर दिया. भारत की ऑपरेशनल तैयारी के बारे में सिंह ने कहा, "जब भी तनाव की स्थिति बनी है, इंडियन नौसेना ने हमारे कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा पक्की की है. हमारी नौसेना ने साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी, तो वह अपने नागरिकों और व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर में हर कदम उठा सकती है. यही क्षमता भारत को एक ज़िम्मेदार समुद्री ताकत बनाती है."

नौसेना भारतीय वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा में तत्पर
रक्षा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति समेत देश का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और ऐसे में उभरते समुद्री खतरों के बीच वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है.

इतिहास का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसैनिक शक्ति को मजबूत किए बिना कोई भी देश सही मायनों में शक्तिशाली नहीं बन सकता इसलिए जब नरेंद्र मोदी 2047 तक ‘विकसित भारत’ की बात करते हैं, तो उसमें समुद्री शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.

ये भी पढ़ें- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ पर पहुंचा: राजनाथ सिंह

TAGGED:

INDIAN NAVY
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
STEALTH FRIGATE
VISAKHAPATNAM
INS TARAGIRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.