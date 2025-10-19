ETV Bharat / bharat

हिंद महासागर से चीन सागर तक नौसेना की ताकत बढ़ाएगा पोत मगदाला

कोचीन: नौसेना के बाड़े में मगदाला नामक पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत को शामिल कर इसकी ताकत को और बढ़ा दिया गया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक पोत मगदाला का जलावरतण किया गया. तीन पोतों को एक साथ जलावतरण किया गया जो नौसेना की क्षमता, इंजीनियरिंग दक्षता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नौसेना की समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए पोत का जलावतरण रेणु राजाराम द्वारा युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक (सीडब्ल्यूपीएण्डए) वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन तथा भारतीय नौसेना और सीएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया.

एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यूसी) नौसेना की पानी के भीतर क्षेत्रीय जागरूकता, पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता व बारूदी सुरंग बिछाने की दक्षता को और सुदृढ़ करेंगे. तीन डीजल इंजनों से संचालित जल जेट प्रणालियों से युक्त ये जहाज अत्याधुनिक सेंसर तथा हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं. इनमें हल-माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार (एलएफवीडीएस), टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, एनएसजी-30 गन और 12.7 मिमी स्टेबलाइज्ड रिमोट-कंट्रोल गन (एसआरसीजी) लगाए गए हैं. ये सभी उपकरण पोत की समुद्री निगरानी और हमलावर क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं.