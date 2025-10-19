ETV Bharat / bharat

हिंद महासागर से चीन सागर तक नौसेना की ताकत बढ़ाएगा पोत मगदाला

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित पनडुब्बी रोधी आईएनएस मगदाला पोत का जलावतरण किया गया.

INS Magdala launched at Cochin Shipyard Limited
नौसेना की ताकत बढ़ाएगा पोत मगदाला (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोचीन: नौसेना के बाड़े में मगदाला नामक पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत को शामिल कर इसकी ताकत को और बढ़ा दिया गया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक पोत मगदाला का जलावरतण किया गया. तीन पोतों को एक साथ जलावतरण किया गया जो नौसेना की क्षमता, इंजीनियरिंग दक्षता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नौसेना की समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए पोत का जलावतरण रेणु राजाराम द्वारा युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक (सीडब्ल्यूपीएण्डए) वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन तथा भारतीय नौसेना और सीएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया.

एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यूसी) नौसेना की पानी के भीतर क्षेत्रीय जागरूकता, पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता व बारूदी सुरंग बिछाने की दक्षता को और सुदृढ़ करेंगे. तीन डीजल इंजनों से संचालित जल जेट प्रणालियों से युक्त ये जहाज अत्याधुनिक सेंसर तथा हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं. इनमें हल-माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार (एलएफवीडीएस), टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, एनएसजी-30 गन और 12.7 मिमी स्टेबलाइज्ड रिमोट-कंट्रोल गन (एसआरसीजी) लगाए गए हैं. ये सभी उपकरण पोत की समुद्री निगरानी और हमलावर क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं.

ये भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की सतत खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित पोत मगदाला हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना को निर्णायक और सतर्क क्षमताएं प्रदान करेगा.

लगभग सभी प्रमुख और सहायक उपकरण प्रणालियाँ स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त होने के कारण, ये जहाज भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को दर्शाते हैं. रक्षा मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल 2019 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आठ एएसडब्लू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण का ठेका दिया गया था.

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा इन एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों पर उच्च स्वदेशी सामग्री भी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रही है और भारतीय विनिर्माण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि कर रही है.

ये भी पढ़ें- INS एंड्रोथ नौसेना में शामिल, भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत

TAGGED:

INS MAGDALA
ANTI SUBMARINE WARFARE CRAFTS
पनडुब्बी रोधी आईएनएस मगदाला
नौसेना
INS MAGDALA LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.