INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोच्चि स्थित नौसेना अड्डे पर एक भव्य समारोह में भारतीय नौसेना ने आज अपने लेटेस्ट पोत INS इक्षक को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख (CNS) एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की.

इस दौरान उन्होंने INS इक्षक को नौसेना और भारत के उभरते जहाज निर्माण उद्यम, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया. इक्षक इस साल भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया दसवां पोत है, जो क्षमता वृद्धि की एक मजबूत प्रगति को दर्शाता है.

सर्वे शिप की रणनीतिक भूमिका

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने इस पोत के नौसेना में शामिल किए जाने को भू-राजनीति, टेक्नोलॉजी और रणनीति द्वारा संचालित समुद्री क्षेत्र में एक गहन परिवर्तन बताया. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे वैश्विक समुद्र अशांत होते जा रहे हैं, दुनिया एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तलाश में है. "

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा जोर देकर कहा कि नौसेना भारत प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करते हुए, मजबूती और स्थिरता के साथ यह भूमिका निभाने के लिए तैयार है. नौसेना प्रमुखने कहा, "इक्षक जैसे सर्वे जहाज अज्ञात का चार्ट बनाते हैं, ताकि दूसरे लोग आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नौवहन कर सकें. यह केवल राष्ट्रीय संपत्ति नहीं हैं. ये पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सुरक्षा, संपर्क और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देते हैं."

'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक विजयी कदम

आईएनएस इक्षक, जिसका संस्कृत में अर्थ 'मार्गदर्शक' है. रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए देश के प्रयासों का एक ज्वलंत उदाहरण है. इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता द्वारा युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो और युद्धपोत निरीक्षण दल की देखरेख में किया गया था.