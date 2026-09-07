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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की जांच और मृत छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ देने की मांग, हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार

दिल्ली हाईकोर्ट में सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने के मामले की जांच और मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में बिल्डिंग हादसे की जांच और मृत छात्रों के मुआवजे को लेकर सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में बिल्डिंग हादसे की जांच और मृत छात्रों के मुआवजे को लेकर सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 1:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की जांच और मृतक छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है.

आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिया. याचिका लॉ स्टूडेंट अनिकेत कुमार गुप्ता ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की जांच की जाए.

याचिका में हादसे में मृत छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि इस हादसे में घायल छात्रों को चिकित्सा सुविधा और प्रभावित छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए.
इसके साथ ही दिल्ली के पेईंग गेस्ट (पीजी) और हॉस्टल की स्ट्रक्चरल आडिट की जाए ताकि खतरनाक स्थानों का पता लगाया जा सके.

याचिका में कहा गया है कि जिस "Hostel Daze Boys PG” में हादसा हुआ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और वो स्टूडेंट हब है. इस पीजी में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलें थीं. ये हादसा 6 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे हुआ जिसके बाद मलबे में करीब तीस छात्र दब गए.

याचिका में एम्स अस्पताल के बयान का जिक्र किया गया है जिसमें पांच छात्रों की मौत की बात कही गई है. याचिका में कहा गया है कि इस हादसे की वजह की जांच कर जवाबदेही तय की जाए. इस बात की जांच की जाए कि संबंधित पीजी के पास वैध लाईसेंस था कि नहीं और उसे संचालित करने की अनुमति मिली थी कि नहीं.

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