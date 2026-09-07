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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की जांच और मृत छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ देने की मांग, हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार

दिल्ली हाईकोर्ट में बिल्डिंग हादसे की जांच और मृत छात्रों के मुआवजे को लेकर सुनवाई ( ETV Bharat )