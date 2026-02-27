ETV Bharat / bharat

झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहें हुई खतरनाक, लोगों की पिटाई के मामले बढ़े, आंकड़े चिंताजनक

झारखंड के विभिन्न शहरों में हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों का सबसे ज्यादा निशाना महिलाएं बन रही हैं. खासकर, वे महिलाएं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और जिन्हें उनके परिवार वालों ने घर पर नहीं रखा और जो जहां-तहां भटकती रहती हैं.

आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहें पहली बार नहीं उड़ी हैं. ऐसी घटनाओं की समीक्षा करने पर पता चलता है कि झारखंड में हर दो से तीन साल में ऐसी अफवाहें फैलती हैं. कुछ साल पहले, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती थीं, जिनमें बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद भीड़ ने कई लोगों को पीटा था. राजधानी रांची समेत कई जगहों पर, पुलिस को उन लोगों को बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था, जिन्हें पहले बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण पीटा गया था.

इन केस स्टडीज से समझें स्थिति की गंभीरता (पिछले 20 दिनों के आंकड़े)

झारखंड के कई शहरों में पिछले एक महीने में करीब दो दर्जन ऐसी वारदातें सामने आई हैं, जिनमें बच्चा चोर होने के शक में पुरुषों और महिलाओं की जमकर पिटाई की गई है. झारखंड की राजधानी रांची, उप-राजधानी दुमका, पाकुड़, धनबाद, चतरा, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर और कई अन्य जिलों में बच्चा चोरी के मात्र शक में ही बाहर से आने वाले लोगों की जान आफत में पड़ जा रही है.

रांची : झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहें खतरनाक रूप ले रही हैं. कई जागरूकता अभियान के बावजूद, सामूहिक मारपीट के मामले थम नहीं रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में, झारखंड के कई शहरों से बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर अप्रिय सूचनाएं सामने आ रही हैं.

हाल के दिनों में, एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं की पिटाई बच्चा चोरी की अफवाहों में की गई हैं, उनमें से ज्यादातर मानसिक रूप से विक्षिप्त थीं. दूसरे वे हैं जो साधु के रूप में घर-घर जाकर भिक्षाटन करते हैं, या लोगों को उनका भविष्य बताते हैं. तीसरे वे अनजान लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं. इन लोगों को देखकर, स्थानीय लोग और गांव वाले उन्हें बच्चा चोर समझकर हमला कर देते हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

पुलिस परेशान, जागरूकता अभियान के साथ सख्त कार्रवाई शुरू

झारखंड के कई जिलों में पुलिस बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर खासी परेशान है, खासकर धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे जिलों में. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस मामले में सावधानी से एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी डॉ. माइकल राज ने कहा कि सभी एसपी अपने स्तर पर मामले को देख रहे हैं.

उन्होंने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, और सभी को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को बताएं कि अगर उन्हें किसी पर शक है, तो वे कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस को मामले की जानकारी दें. जहां सभी जिलों में पुलिस मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन शुरू किया गया है जो निर्दोष लोगों को बच्चा चोर बताकर उनके साथ मारपीट करते हैं. झारखंड के धनबाद जिले में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

बरती जा रही विशेष सतर्कता

झारखंड के उन सभी जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है, जहां हाल के दिनों में बच्चा चोरी की अफवाहों से जुड़ी घटनाएं हुई हैं. सभी जिलों के पुलिस कप्तान ने अपने सभी थानेदारों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे थाना स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को बताएं कि बच्चा चोरी की सूचना मिलने पर वे पहले वास्तविकता की जांच करें और पुलिस को बताएं, न कि कानून अपने हाथ में लें. खासकर, सभी जिलों के तमाम ग्रामीण थानों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

टेंट में रहने वालों समेत कई लोगों पर निगरानी

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों के एसपी ने अपने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि अगर उन्हें खानाबदोश, सहित वैसे लोग जो मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आते हैं, कहीं अकेले घूमते हुए दिखें, तो उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल पर पहुंचा दिया जाए.

पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार

राज्य के सभी जिलों में पुलिस बच्चा चोरी की अफवाहों से निपटने के लिए पोस्टर और सोशल मीडिया की मदद ले रही है. सभी थानेदार और पुलिस अधिकारी अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं. इसके बावजूद, पिछले चार दिनों में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हालांकि, पुलिस का दावा है कि जैसे-जैसे लोग जागरूक होंगे, ये घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी.

