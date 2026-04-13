पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की गिनती का काम शुरू, कड़ी सुरक्षा की गई
अंदर के रत्न भंडार में रखे गहनों और जवाहरातों की तुलना 1978 में तैयार की गई लिस्ट से की जाएगी.
Published : April 13, 2026 at 4:09 PM IST
पुरी (ओडिशा) : पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भीतर रत्न भंडार की गिनती 48 साल बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई.
रस्में पूरी होने के बाद गिनती करने वाली टीम के सदस्य मंदिर के खजाने में दाखिल हुए. टीम में मंदिर के जौहरी, सरकारी बैंकों के जौहरी, आरबीआई के अधिकारी और रत्न विशेषज्ञ शामिल हैं, जो अंदर के रत्न भंडार में रखे रत्नों और गहनों की पहचान करेंगे और उनका वजन करेंगे.
अंदर के रत्न भंडार में रखे गहनों और जवाहरातों की तुलना 1978 में तैयार की गई रत्नों की लिस्ट से की जाएगी. गिनती के काम और खजाने में रखे रत्नों और गहनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी.
इसके बाद हर रत्न और ज्वेलरी की फोटो खींचकर एक डिजिटल कैटलॉग बनाया जाएगा. सरकार ने स्नान यात्रा से पहले गणना का काम पूरा करने का टारगेट रखा है.
1978 की सूची के अनुसार, खजाने में 454 तरह के गहने थे. इसमें रत्न भंडार (बाहरी और अंदरूनी) के गहने और मंदिर में पूजा-पाठ के लिए इस्तेमाल होने वाले गहने शामिल हैं. 1978 में अंदरूनी रत्न भंडार में 367 तरह के सोने के गहने गिने गए थे.
एसओपी के अनुसार, सिर्फ अंदर के रत्न भंडार में रखे गहनों का मिलान 1978 की सूची से किया जाएगा. हालांकि, गहनों का कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि रत्न भंडार में रखे गए गहने अगले 100 साल तक सुरक्षित रहें, इसके लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. चल रही गणना का पहला फेज 25 मार्च को किया गया था. दूसरे फेज में, बाहरी रत्नभंडार में रत्न और ज्वेलरी की गिनती और मूल्यांकन 8 से 11 अप्रैल तक चार दिनों तक किया गया.
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