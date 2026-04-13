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पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की गिनती का काम शुरू, कड़ी सुरक्षा की गई

श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाढ़ी मंदिर के सामने पूजा-अर्चना करते हुए सेवकों के साथ. ( ETV Bharat )

पुरी (ओडिशा) : पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भीतर रत्न भंडार की गिनती 48 साल बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. रस्में पूरी होने के बाद गिनती करने वाली टीम के सदस्य मंदिर के खजाने में दाखिल हुए. टीम में मंदिर के जौहरी, सरकारी बैंकों के जौहरी, आरबीआई के अधिकारी और रत्न विशेषज्ञ शामिल हैं, जो अंदर के रत्न भंडार में रखे रत्नों और गहनों की पहचान करेंगे और उनका वजन करेंगे. अंदर के रत्न भंडार में रखे गहनों और जवाहरातों की तुलना 1978 में तैयार की गई रत्नों की लिस्ट से की जाएगी. गिनती के काम और खजाने में रखे रत्नों और गहनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी. इसके बाद हर रत्न और ज्वेलरी की फोटो खींचकर एक डिजिटल कैटलॉग बनाया जाएगा. सरकार ने स्नान यात्रा से पहले गणना का काम पूरा करने का टारगेट रखा है.