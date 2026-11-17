हम बार-बार टोकते रहे बस धीमे चलाओ, पर ड्राइवर ने एक न सुनीं, घायल पंकज ने सुनाई खौफनाक आपबीती
ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए बस हादसे में कई परिवारों में मातम छा गया. वहीं एक घायल ने हादसे की वजह बताई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:41 PM IST
ऋषिकेश/टिहरी: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही हैं. वहीं ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताजा दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गूलर के पास हरिद्वार से जोशीमठ जा रही यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा में 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अब इस हादसे की वजह पर एक घायल यात्री ने पर्दा उठा दिया है.
घायल पंकज ने इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा, वो भी इसी बस में सवार थे. पंकज ने हादसे के पीछे चालक की बड़ी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती पंकज ने बताया कि सफर की शुरुआत से ही बस की रफ्तार काफी तेज थी. पहाड़ी रास्तों के खतरनाक मोड़ों पर भी चालक बस की स्पीड कम नहीं कर रहा था. पंकज के अनुसार, बस में सवार कई यात्रियों ने खतरे को भांपते हुए चालक को बार-बार टोका और गाड़ी धीमे चलाने को कहा.
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 17, 2026
लेकिन, चालक ने यात्रियों की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया. देखते ही देखते बस कुछ दूरी पर हादसे का शिकार हो गई. घायल पंकज ने बताया कि कुछ ही पल बाद गूलर के पास एक मोड़ पर बस चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे गहरी खाई में जा गिरी. बस खाई में गिरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. घायल लोग मदद के लिए पुकारने लगे.
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
गूलर के पास हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है. बस में कुल 34 लोग सवार थे. हादसे में 9 लोगों की जान गई है. 25 लोग घायल हैं.
-प्रदीप चौहान, इंस्पेक्टर, मुनि की रेती-
गौर हो कि आज सुबह उत्तराखंड में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां गूलर के पास हरिद्वार से जोशीमठ जा रही सवारियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 लोग गंभीर घायल हो गए. बस में करीब 34 लोग सवार बताए गए हैं. वहीं गूलर बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है.
पढ़ें-