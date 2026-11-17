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हम बार-बार टोकते रहे बस धीमे चलाओ, पर ड्राइवर ने एक न सुनीं, घायल पंकज ने सुनाई खौफनाक आपबीती

टिहरी गढ़वाल के गूलर में बस हादसा ( Photo-ETV Bharat )

ऋषिकेश/टिहरी: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही हैं. वहीं ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताजा दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गूलर के पास हरिद्वार से जोशीमठ जा रही यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा में 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अब इस हादसे की वजह पर एक घायल यात्री ने पर्दा उठा दिया है.

घायल पंकज ने इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा, वो भी इसी बस में सवार थे. पंकज ने हादसे के पीछे चालक की बड़ी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती पंकज ने बताया कि सफर की शुरुआत से ही बस की रफ्तार काफी तेज थी. पहाड़ी रास्तों के खतरनाक मोड़ों पर भी चालक बस की स्पीड कम नहीं कर रहा था. पंकज के अनुसार, बस में सवार कई यात्रियों ने खतरे को भांपते हुए चालक को बार-बार टोका और गाड़ी धीमे चलाने को कहा.