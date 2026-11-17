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उत्तराखंड में रामायण काल की विरासत 'श्रृंग ऋषि आश्रम', इस पहल से मिलेगी नई पहचान, बनेगा नया धार्मिक पर्यटन

उत्तराखंड में रामायण काल की विरासत 'श्रृंग ऋषि आश्रम' ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की पहाड़ियों में रामायण कालीन मान्यताओं और पौराणिक इतिहास से जुड़े कई ऐसे स्थल मौजूद हैं, जिनकी पहचान अभी तक स्थानीय क्षेत्रों या कुछ ही लोगों तक ही सीमित रही है. इन्हीं में से एक है पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधातोली पर्वत क्षेत्र में मौजूद पौराणिक श्रृंग ऋषि आश्रम, जो समुद्र तल से करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है. इस तपस्थली को अब सरकार धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस स्थान का संबंध श्रृंग ऋषि से है. जिनका उल्लेख रामायण में राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रसंग में मिलता है.

राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से जुड़ी है मान्यता: धर्म के जानकार प्रतीक कहते हैं कि, रामायण के बालकांड में कथा के मुताबिक, अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे. उन्होंने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने का निर्णय लिया और इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए श्रृंग ऋषि को आमंत्रित किया. यज्ञ के बाद प्राप्त दिव्य पायस को राजा दशरथ ने अपनी रानियों में दिया. जिसके बाद भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ.